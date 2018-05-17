«Ростелеком»: Тариф «Игровой» с World of Tanks выбрали две тысячи волгоградских геймеров









В Волгоградском регионе тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming выбрали более двух тысяч пользователей. «Игровой» включает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиальный аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Напомним, 20 мая в 10.00 на площадке Cyberarena Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, 9 «Ростелеком» проводит призовой турнир по World of Tanks. Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке . Более подробную информацию о правилах турнира можно посмотреть здесь . Команда-победитель получит подарки от «Ростелекома», а также бонус в виде игровой кибервалюты.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой» и оставить заявку на подключение можно в центрах обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8 (800) 1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.



