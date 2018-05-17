Семь детей-сирот из Волгоградской области поедут в гости к Зурабу Церетели и Борису Грачевскому

Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса.

Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера. Надежда. Любовь» стали Наташа Черненко, Саша Сигаев и Артем Разыков. Даниил Аникин, Аня Спирина, Ярослав Дробков и Ксения Агафонова отмечены в номинации «Мой Космос». Работы детей настолько понравились членам взыскательного жюри международного конкурса, что они попросили руководство Камышинского детского дома привезти с собой в Москву как можно больше творческих работ воспитанников. Камышане предполагают, что вручать награды на правах главного организатора конкурса будет папа "Ералаша", заслуженный деятель искусств РФ Борис Грачевский.