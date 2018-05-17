Житель Волгоградской области "захватил" квартиру бывшей тещи

Ответить перед законом за неисполнение решения суда придется жителю Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина незаконно жил в квартире своей бывшей тещи и выселятся из нее не собирался. Женщина подала на него в суд, который встал на сторону хозяйки жилплощади. Документы о выселении экс-родственника были переданы приставам. Те, в свою очередь, уведомили волжанина о принудительном выселении. В назначенный час приставы выселили мужчину, но к изумлению хозяйки квартиры, на следующий день он самовольно вселился и поменял замок на двери.

Сейчас пристав-исполнитель занимается повторным выселением гражданина с чужих квадратных метров, а также решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.