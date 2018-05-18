В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартиры





Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом в ответе содержится информация о переходе права на квартиру, где проживал Анатолий Иванович Бухарев. Восьмого декабря прошлого года, как следует из выписки из единого государственного реестра недвижимости, собственником квартиры стал другой человек.

Таким образом, предположили бывшие коллеги учителя, их версия о том, что Анатолий Иванович мог оказаться в больнице из-за того, что уже не нужен был новому собственнику, может подтвердиться. Ранее, как сообщало ИА "Высота 102" , бывшие коллеги пожилого учителя, которые поддерживали с ним связь и навещали преподавателя, оказывая ему помощь, обеспокоились появлением в квартире Анатолия Ивановича людей, которые называли себя родственниками пенсионера. Затем, по словам бывших коллег Бухарева, эти родственники стали закрывать пенсионера в квартире, не оказывали ему помощь, оставляя его в опасном для жизни и здоровья положении, и даже, как заверяли люди, плохо его кормили.

Восьмого марта этого года Анатолий Иванович был госпитализирован в неврологическое отделение Волгоградской областной больницы. «Мы его еще там навещали, он выглядел вполне нормальным, у него была, на наш взгляд, одна проблема – последствия недоедания», - говорит один из бывших коллег учителя Виктор Иванов. Каково же было изумление учителей, когда они узнали, что Анатолия Бухарева госпитализировали в психбольницу! «Хотелось бы узнать, кто принимал решение о переводе его в специализированное медучреждение из областной больницы, а также все обстоятельства сделки по переходу права собственности на другое лицо», - говорят авторы заявлений в полицию и следственный комитет. Под заявлениями поставили подписи более 20 человек. «Теперь в его квартире хозяйничают другие люди, а человек, который называет себя племянником Анатолия Ивановича, относится к нам явно недоброжелательно и бравирует связями якобы с влиятельными людьми», - пояснили учителя.

Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время проверку обстоятельств по заявлению бывших коллег Анатолия Ивановича Бухарева проводит участковый полиции. Информагентство также будет следить за развитием событий.

Фото из архивов коллег Анатолия Ивановича Бухарева.