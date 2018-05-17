Волжане выйдут на спортивную тропу

В парке «Волжский» будет дан старт спортивному мероприятию в рамках Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут – 2018». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, в этом году город Волжский станет центральной региональной площадкой проведения «Российского азимута». Участники – спортсмены и любители спортивного ориентирования из различных городов и районов области. Старт и финиш соревнований состоятся 20 мая около новой сцены в парке «Волжский». Участники будут выступать в различных возрастных группах от 6 до 55 лет. К соревнованиям допускаются и спортсмены более старшего возраста. Перед началом всем участникам выдадут маршрутные листы, на которых будут указаны контрольные пункты. Всего в районе соревнований установлено 30 контрольных пунктов. Отметим, что количество их для каждой возрастной категории разное.

Торжественное открытие «Российского азимута» начнется в 10.30. В 11.00 будет дан старт участникам первого забега – мальчикам и девочкам 1-3 классов. Через 5 минут после старта на маршруты будут отправляться ориентировщики более старших возрастных групп. Участников, занявших призовые места, наградят кубками и медалями Министерства спорта РФ.

Добавим, организаторы проведения «Российского азимута» в Волжском – городской и областной спорткомитеты, а также федерация спортивного ориентирования Волгоградской области.

Регистрация участников пройдёт 17 и 18 мая с 14.00 до 17.00 в здании Дворца творчества детей и молодежи (ул. Набережная, 4, кабинет 4а). Здесь ведется прием заявок и выдаются карточки участников. Регистрация проводится также и в день проведения соревнования 20 мая с 08.30 возле новой сцены в парке «Волжский». Телефон для справок: 8-905-336-26-14.



