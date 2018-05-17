Глава Совета Федерации призвала разработать стратегию развития Волгоградской области

Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила глава Совфеда.

Валентина Матвиенко вспомнила, как сама "просидела в окопе губернатора" Санкт-Петербурга 8 лет, и ей удалось при мизерном финансировании из федерального центра значительно увеличить доходную часть бюджета.

Валентина Матвиенко проводит в Волгограде заседание по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и президентских указов на период до 2024 года. Оно проходит в зале заседаний Волгоградской областной думы. На нем присутствуют все заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти, депутаты.



