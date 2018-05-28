|Экономика
|29.05.2018 09:20 Реклама
ТелеТрейд: Мы честно выполняем обязательства
В основе стратегии развития ТелеТрейд во всех регионах присутствия – корпоративные ценности, опыт и знания специалистов. За более чем 20 лет присутствия в Средней Азии ТелеТрейд не изменила высоким стандартам сервиса и является одним из признанных лидеров рынка. Результатами усилий являются благодарность и доверие клиентов. Об особенностях работы компании ИА «Высота 102» рассказал директор по развитию ГК ТелеТрейд в Республике Казахстан Марлен Нусупбеков.
— Скоро в Казахстане может быть введено государственное лицензирование для брокерских (дилерских) компаний. Как вы готовитесь к работе в новых условиях?
— Надо сказать, что Казахстан в этом вопросе движется в фарватере глобальной тенденции. О госрегулировании говорят, например, и в Украине, и в Грузии. И поскольку ТелеТрейд — международный бренд, то, прежде всего, в каждой стране мы всегда работаем в рамках национального законодательства.
Как показывает опыт Белоруссии, России, Европейского союза, государственное регулирование в целом позитивно сказывается на отрасли. Имидж рынка Форекс только выигрывает от этого.
Так что мы с оптимизмом смотрим на грядущие изменения. Когда станут понятны новые требования закона и возникнет необходимость в получении лицензии, то мы предпримем конкретные шаги.
— В чем, на Ваш взгляд, главная особенность работы компании в Казахстане?
— Видимо, в том, что мы работаем в Казахстане. С одной стороны, есть — они вытекают, прежде всего, из характера нашего законодательства. Мы настраиваем работу подразделений, учитывая «местный колорит».
В то же время, что касается бизнес-процессов внутри компании, то здесь действуют корпоративные стандарты, которые в каждой стране в целом типичны и мало отличаются. С каждым клиентом мы работаем добросовестно. Честно выполняя свои обязательства, выстраивая долгосрочные отношения, мы получаем релевантный отклик. Клиенты награждают нас благодарностью. И это, пожалуй, самое важное.
Что в Португалии, что в Мексике, что в Кении — ТелеТрейд везде один и тот же. Меняются только условия, подход к клиентам остаётся один.
— Так же, как и подход к сотрудникам?
— Да, примерно тоже самое. У меня есть возможность понаблюдать за работой коллег из других стран. В ТелеТрейд многие уже сделали карьеру. Энергичные и целеустремленные люди получают здесь интересную, познавательную, динамичную работу, в которой все завязано на личных показателях.
— Что, на Ваш взгляд, больше всего привлекает клиентов в ТелеТрейд? Три главных достоинства компании.
— История, масштаб, надежность.
— Может ли трейдерская или инвесторская деятельность иметь специфические национальные черты?
— Я думаю, нет. Скорее всего, все зависит от уровня развития финансовых институтов в конкретном государстве, от уровня той же финансовой грамотности конкретного человека, от информированности. Национальность тут ни при чем. Намного больше значения имеет уровень образования.
— Насколько высоким является аппетит к риску среди казахстанских трейдеров и инвесторов?
— Рисковать своими деньгами никто не хочет. Большинству из нас деньги даются не так легко, чтобы разбрасываться ими. Но также понятно, что не бывает бизнеса с хорошим доходом да еще и без рисков. Поэтому все стараются минимизировать риски. Нашим клиентам, нацеленным на особо высокие прибыли, мы не устаем повторять: чем больше аппетит к прибыли, тем пропорционально выше будут риски.
— Пожалуйста, назовите самые популярные финансовые инструменты среди казахстанских клиентов ТелеТрейд.
— Возможно, как и во всем мире, это наиболее понятные и, так скажем, предсказуемые – EUR/USD1, GBP/USD2. Многим очень нравится торговать парой золото к доллару США (XAU/USD3). В период большого ажиотажа вокруг криптовалют, в особенности биткоина, люди активно работали на паре ВТС/USD4.
— Сегодня представителем ТелеТрейд на территории республики является компания Wall Street Invest Partners5. Какие услуги оказывает эта компания?
Wall Street Invest Partners (WSIP) имеет восемь офисов на территории Казахстана и оказывает консалтинговые услуги. Регулярно проводятся семинары, мастер-классы. В компании ведется разработка программ дистанционного обучения. Также регулярно проводятся розыгрыши среди клиентов. Например, в этом году разыгрывается KIA Rio FL6. В 2017 один из клиентов WSIP выиграл путёвку на двоих в Таиланд.
В Казахстане идет активная разработка государственной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. WSIP по мере сил принимает участие в этой работе. Ведь, чем выше будет грамотность, чем популярнее будет торговля на финансовом рынке, тем больше людей будут к нам обращаться.
— Ваши пожелания клиентам ТелеТрейд в России.
— Будьте терпеливыми и целеустремленными, работайте над собой, над уровнем своих знаний. И пусть удача сопутствует вам в каждой сделке. Больше сделок прибыльных, меньше убыточных. Всем мира, добра и отличного настроения!
1 EUR/USD — евро/доллар
2 GBP/USD — фунт стерлингов/ доллар
3 XAU/USD — золото/доллар
4 ВТС/USD — биткоин/доллар
5 Wall Street Invest Partners — Вол стрит инвест партнеры
6 KIA Rio FL — Киа Рио ФЛ
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
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|Телеком
|29.05.2018 12:33
Компания «МегаФон» и Сбербанк России запустили совместную программу для своих клиентов. Теперь бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Воспользоваться бонусами могут все, кто оплачивают покупки банковскими картами Сбербанка, подключенными к программе «Спасибо». Оплатить бонусами в салонах МегаФона можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров – только по контактным платежам с применением карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке. Например, бонусы можно использовать при покупке смартфона Samsung GalaxyJ. Если сделать это до 30 июня 2018 г. включительно, можно успеть принять участие...
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|Общество
|29.05.2018 12:17
В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами"
Более 400 незаконных мигрантов задержаны в текущем году в результате рейдов по тепличным хозяйствам в Волгоградской области. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня депутатам областной думы представитель регионального главка МВД. Всего с начала года прошло два крупных рейда по тепличным хозяйствам. В результате выявлено больше 1200 нарушений использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей, взыскано 1,9 миллиона. Сообщается, что большая часть нарушений касается захламления земель, порчи земель химикатами и незаконного забора воды. В региональном МВД отмечают, что все эти безобразия должны фиксировать органы местного самоуправления. Однако главы районных администраций,...
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|Спорт
|29.05.2018 12:01 (Обновлено: 29.05.2018 12:19)
Известный российский тренер Роберт Евдокимов стал главным наставником "Ротора-Волгограда", сообщает ИА "Высота 102". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. До этого Евдокимов работал в Казахстане, где занимался подготовкой костанайского "Тобола". Отметим, что работая с ФК "Оренбург" (в 2016-2017 годах команда называлась "Газовик" - прим.ред.), он дважды становился лучшим тренером ФНЛ в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 годов. Под его началом, в 2016 году, "Газовик" досрочно занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу.
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|Экология
|29.05.2018 11:21
На территории Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, которая осложняется сильным ветром, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС. По данным метеорологов, сегодня днем и вечером по региону ожидается северо-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду. При этом в отдельных районах западной половины региона и в большинстве районов восточной половины до 1 июня включительно сохраняется чрезвычайная пожароопасность - высший класс горимости леса. По данным облкомприроды, в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории лесного фонда Волгоградской области усилены меры безопасности. Наиболее подверженные возгораниям участки патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции. Отмечено, что в регионе приведены в порядок...
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|Расследования
|29.05.2018 11:05
К трем годам колонии общего режима приговорен за мошенничество адвокат филиала консультации Ленинского района Владислав Латышев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осенью прошлого года Латышев и его знакомый Натиг Залов получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей, которые они якобы собирались передать сотрудникам следственных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Но деньги они оставили себе. Также Залов пообещал знакомому решить вопрос о предоставлении земельного участка. Но для этого, по его словам, требовалось заплатить 700 тысяч рублей сотрудникам администрации Волжского. Деньгами Залов распорядился по собственному усмотрению. Оперативным сопровождением расследования уголовного дела...
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|Экология
|29.05.2018 10:56 (Обновлено: 29.05.2018 12:16)
Беспокойство жителей поселка Рыбачий, которые забили тревогу из-за активного строительства подозрительного производственно-складского объекта рядом с домами, оказалось не беспочвенным. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало, что люди написали обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии с просьбой оценить законность возведения промышленного цеха на участке площадью более 1700 кв.м. по улице Центральной, 41А, отметив, что поселок расположен в пределах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Сегодня стало известно, что и районная прокуратура и облкомприроды на обращения отреагировали. Так, проверкой прокуратуры было выявлено, что на объект, строящийся в водоохранной зоне в границах особо охраняемой природной...
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|Расследования
|29.05.2018 09:51
К различным срокам заключения приговорил Центральный районный суд Максима и Анатолия Землянских, Ивана Игошина и Николая Сергеева за вымогательство у волгоградца его доли в квартире. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в марте 2016 года Максим Землянский потребовал от бывшего супруга матери подарить ему половину квартиры в Дзержинском районе. Мужчина делать это отказался. Тогда в процесс “убеждения” включился его дядя и их общий знакомый Игошин. Они жестоко избили мужчину и заставили его написать под диктовку расписку о дарении половины квартиры. Позже в избиении поучаствовал и Сергеев, при этом он ничего от жертвы не требовал. Расследованием...
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|Здравоохранение
|29.05.2018 09:27
Жительница Дзержинского района в течение десяти дней не может получить жизненно необходимое лекарство по бесплатному рецепту. Как она рассказала ИА "Высота 102", многочисленные обращения в облздрав не дали результата. Женщина получает пенсию 12 тысяч рублей, а лекарство в месяц стоит порядка 4 тысяч."Перебои с инсулином случаются каждый год. Раньше достаточно было пожаловаться на "горячую линию" облздрава и проблема решалась: мое имя вносили в какой-то список, потом я шла в поликлинику и там выписывали рецепт. В этот раз звонила в течение недели каждый день, результат нулевой", - возмущена волгоградка. Ей пришлось дозваниваться до отделов облздрава. В отделе по оказанию медпомощи взрослому...
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|Экономика
|29.05.2018 09:00
Шоколад «Аксинья молочный» волгоградского предприятия «КОНФИЛ» получил престижную маркировку российского «Знака качества». О том, что важно в производстве шоколада и какие новинки готовит «КОНФИЛ» — в интервью ИА «Высота 102» со старшим инженером-технологом предприятия Дементьевой Татьяной. ЧИТАТЬ...
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|Происшествия
|29.05.2018 08:50
Житель Камышина задержан оперативниками по подозрению в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 52-летнего мужчину задержали в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" совместно с коллегами из регионального УФСБ. В гараже задержанного обнаружено и изъято около 500 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции семи известных марок. Ущерб, причиненный правообладателю только одного товарного знака, составил почти 400 тысяч рублей. Согласно заключению экспертов, изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки поддельные. Установлено, что данный алкоголь подозреваемый реализовывал...
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|Экология
|29.05.2018 08:22
Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили опасения экологов о вытекании фильтрата в почву. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, специалисты заключили, что привезенные в лабораторию пробы вещества, взятого на глубине 4,5 метра, токсичны. «Это означает, что на полигоне «Комус» гидроизоляционный слой либо нарушен, либо он полностью отсутствует», - сказал Князев. По его словам, негерметичный полигон представляет серьезную экологическую опасность для Светлоярского района. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг. ...
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|Аналитика
|28.05.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: целый век прошел со дня начала истории волгоградских чекистов и погранслужбы ФСБ. Долги и обманутые дольщики: скандальное ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» признали банкротом. Огнеопасные отходы: мусорные полигоны в Волгограде и Калаче - на - Дону периодически становятся очагами возгораний. Мотобезопасность: дорожные полицейские Волгограда и «Ночные волки» объединились для рейда по выявлению нарушителей на мототранспорте. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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|Происшествия
|28.05.2018 19:16
Мужчина погиб в аварии в Палласовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью на дороге "Палласовка-Кайсацкое" около хутора Королевка 36-летний водитель “Лады Самары” превысил скорость и потерял управление. Машина перевернулась. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По имеющимся сведениям, ранее он был лишен водительских прав.
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|Телеком
|28.05.2018 17:38
В 40 популярных странах новая опция МегаФона «Роуминг, гудбай» позволяет использовать интернет, связь и SMS по домашним ценам. Конечно, главным поводом посетить то или иное государство является его история, природа и яркие события. Представленный рейтинг пяти веселых праздников в странах зоны «Роуминг, гудбай» поможет быстрее выбрать место для летнего отпуска. Итак, специалисты компании «МегаФон» советуют читателям ИА «Высота 102». «Фестиваль Сардин», 12-14 июня. Лиссабон, Португалия. В середине июня столица Португалии чествует покровителя города ─ святого Антония. В Лиссабоне устраивается «пир на весь мир», правда, разнообразием меню не отличается — в эти дни все едят сардины. ...
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|Расследования
|28.05.2018 17:26
К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Красноармейского района Волгограда, устроивший забег с прыжками по капотам чужих автомобилей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине ужесточили наказание за умышленное повреждение имущества. Ранее районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, но гособвинение приговор обжаловало, посчитав его несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. На улице из хулиганских побуждений он запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, стал по нему бегать, а затем перепрыгнул на крышу...
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