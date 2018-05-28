Реклама на сайте | Мобильная версия
Экономика
 29.05.2018 09:20 Реклама

ТелеТрейд: Мы честно выполняем обязательства



В основе стратегии развития ТелеТрейд во всех регионах присутствия – корпоративные ценности, опыт и знания специалистов. За более чем 20 лет присутствия в Средней Азии ТелеТрейд не изменила высоким стандартам сервиса и является одним из признанных лидеров рынка. Результатами усилий являются благодарность и доверие клиентов. Об особенностях работы компании ИА «Высота 102» рассказал директор по развитию ГК ТелеТрейд в Республике Казахстан Марлен Нусупбеков.

— Скоро в Казахстане может быть введено государственное лицензирование для брокерских (дилерских) компаний. Как вы готовитесь к работе в новых условиях?
— Надо сказать, что Казахстан в этом вопросе движется в фарватере глобальной тенденции. О госрегулировании говорят, например, и в Украине, и в Грузии. И поскольку ТелеТрейд — международный бренд, то, прежде всего, в каждой стране мы всегда работаем в рамках национального законодательства.
Как показывает опыт Белоруссии, России, Европейского союза, государственное регулирование в целом позитивно сказывается на отрасли. Имидж рынка Форекс только выигрывает от этого.
Так что мы с оптимизмом смотрим на грядущие изменения. Когда станут понятны новые требования закона и возникнет необходимость в получении лицензии, то мы предпримем конкретные шаги.

— В чем, на Ваш взгляд, главная особенность работы компании в Казахстане?
 Видимо, в том, что мы работаем в Казахстане. С одной стороны, есть — они вытекают, прежде всего, из характера нашего законодательства. Мы настраиваем работу подразделений, учитывая «местный колорит».
В то же время, что касается бизнес-процессов внутри компании, то здесь действуют корпоративные стандарты, которые в каждой стране в целом типичны и мало отличаются. С каждым клиентом мы работаем добросовестно. Честно выполняя свои обязательства, выстраивая долгосрочные отношения, мы получаем релевантный отклик. Клиенты награждают нас благодарностью. И это, пожалуй, самое важное.
Что в Португалии, что в Мексике, что в Кении — ТелеТрейд везде один и тот же. Меняются только условия, подход к клиентам остаётся один.

— Так же, как и подход к сотрудникам?
— Да, примерно тоже самое. У меня есть возможность понаблюдать за работой коллег из других стран. В ТелеТрейд многие уже сделали карьеру. Энергичные и целеустремленные люди получают здесь интересную, познавательную, динамичную работу, в которой все завязано на личных показателях. 

— Что, на Ваш взгляд, больше всего привлекает клиентов в ТелеТрейд? Три главных достоинства компании. 
— История, масштаб, надежность.


— Может ли трейдерская или инвесторская деятельность иметь специфические национальные черты? 
— Я думаю, нет. Скорее всего, все зависит от уровня развития финансовых институтов в конкретном государстве, от уровня той же финансовой грамотности конкретного человека, от информированности. Национальность тут ни при чем. Намного больше значения имеет уровень образования.

— Насколько высоким является аппетит к риску среди казахстанских трейдеров и инвесторов? 
— Рисковать своими деньгами никто не хочет. Большинству из нас деньги даются не так легко, чтобы разбрасываться ими. Но также понятно, что не бывает бизнеса с хорошим доходом да еще и без рисков. Поэтому все стараются минимизировать риски. Нашим клиентам, нацеленным на особо высокие прибыли, мы не устаем повторять: чем больше аппетит к прибыли, тем пропорционально выше будут риски.

— Пожалуйста, назовите самые популярные финансовые инструменты среди казахстанских клиентов ТелеТрейд.
— Возможно, как и во всем мире, это наиболее понятные и, так скажем, предсказуемые – EUR/USD1, GBP/USD2. Многим очень нравится торговать парой золото к доллару США (XAU/USD3). В период большого ажиотажа вокруг криптовалют, в особенности биткоина, люди активно работали на паре ВТС/USD4.

— Сегодня представителем ТелеТрейд на территории республики является компания Wall Street Invest Partners5. Какие услуги оказывает эта компания?
Wall Street Invest Partners (WSIP) имеет восемь офисов на территории Казахстана и оказывает консалтинговые услуги. Регулярно проводятся семинары, мастер-классы. В компании ведется разработка программ дистанционного обучения. Также регулярно проводятся розыгрыши среди клиентов. Например, в этом году разыгрывается KIA Rio FL6. В 2017 один из клиентов WSIP выиграл путёвку на двоих в Таиланд.
В Казахстане идет активная разработка государственной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. WSIP по мере сил принимает участие в этой работе. Ведь, чем выше будет грамотность, чем популярнее будет торговля на финансовом рынке, тем больше людей будут к нам обращаться.

— Ваши пожелания клиентам ТелеТрейд в России.
— Будьте терпеливыми и целеустремленными, работайте над собой, над уровнем своих знаний. И пусть удача сопутствует вам в каждой сделке. Больше сделок прибыльных, меньше убыточных. Всем мира, добра и отличного настроения!

1 EUR/USD — евро/доллар
2 GBP/USD — фунт стерлингов/ доллар
3 XAU/USD —  золото/доллар
4 ВТС/USD —  биткоин/доллар
5 Wall Street Invest Partners — Вол стрит инвест партнеры
6 KIA Rio FL — Киа Рио ФЛ

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской областиБолельщики из Англии теперь смогут найти в Волгограде улицу КовентриБуфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусРекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда
 
Актуальные интервью и комментарии

«Волгоградский мясокомбинат» не продается

Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)

В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности

Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...

Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...

С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....

Телеком 29.05.2018 12:33

Покупки в салоне «МегаФона» можно оплатить до половины стоимости Компания «МегаФон» и Сбербанк России запустили совместную программу для своих клиентов. Теперь бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Воспользоваться бонусами могут все, кто оплачивают покупки банковскими картами Сбербанка, подключенными к программе «Спасибо». Оплатить бонусами в салонах МегаФона можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров – только по контактным платежам с применением карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке.  Например, бонусы можно использовать при покупке смартфона Samsung GalaxyJ. Если сделать это до 30 июня 2018 г. включительно, можно успеть принять участие...
Прочитана: 157 раз
Общество 29.05.2018 12:17

Более 400 незаконных мигрантов задержаны в текущем году в результате рейдов по тепличным хозяйствам в Волгоградской области. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня депутатам областной думы представитель регионального главка МВД. Всего с начала года прошло два крупных рейда по тепличным хозяйствам. В результате выявлено больше 1200 нарушений использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей, взыскано 1,9 миллиона. Сообщается, что большая часть нарушений касается захламления земель, порчи земель химикатами и незаконного забора воды. В региональном МВД отмечают, что все эти безобразия должны фиксировать органы местного самоуправления. Однако главы районных администраций,...
Прочитана: 395 раз
Спорт 29.05.2018 12:01 (Обновлено: 29.05.2018 12:19)

Новым тренером "Ротора-Волгограда" стал Роберт Евдокимов Известный российский тренер Роберт Евдокимов стал главным наставником "Ротора-Волгограда", сообщает ИА "Высота 102". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. До этого Евдокимов работал в Казахстане, где занимался подготовкой костанайского "Тобола".  Отметим, что работая с ФК "Оренбург" (в 2016-2017 годах команда называлась "Газовик" - прим.ред.), он дважды становился лучшим тренером ФНЛ в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 годов. Под его началом, в 2016 году, "Газовик" досрочно занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу.
Прочитана: 1161 раз
Экология 29.05.2018 11:21

На территории Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, которая осложняется сильным ветром, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС. По данным метеорологов, сегодня днем и вечером по региону ожидается северо-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду. При этом в отдельных районах западной половины региона и в большинстве районов восточной половины до 1 июня включительно сохраняется чрезвычайная пожароопасность - высший класс горимости леса.  По данным облкомприроды, в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории лесного фонда Волгоградской области усилены меры безопасности. Наиболее подверженные возгораниям участки патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции. Отмечено, что в регионе приведены в порядок...
Прочитана: 661 раз
Расследования 29.05.2018 11:05

К трем годам колонии общего режима приговорен за мошенничество адвокат филиала консультации Ленинского района Владислав Латышев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осенью прошлого года Латышев и его знакомый Натиг Залов получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей, которые они якобы собирались передать сотрудникам следственных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Но деньги они оставили себе.  Также Залов пообещал знакомому решить вопрос о предоставлении земельного участка. Но для этого, по его словам, требовалось  заплатить 700 тысяч рублей сотрудникам администрации Волжского. Деньгами Залов распорядился по собственному усмотрению. Оперативным сопровождением расследования уголовного дела...
Прочитана: 875 раз
Экология 29.05.2018 10:56 (Обновлено: 29.05.2018 12:16)

В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объект Беспокойство жителей поселка Рыбачий, которые забили тревогу из-за активного строительства подозрительного производственно-складского объекта рядом с домами, оказалось не беспочвенным. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало, что люди написали обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии с просьбой оценить законность возведения промышленного цеха на участке площадью более 1700 кв.м. по улице Центральной, 41А, отметив, что поселок расположен в пределах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Сегодня стало известно, что и районная прокуратура и облкомприроды на обращения отреагировали. Так, проверкой прокуратуры было выявлено, что на объект, строящийся в водоохранной зоне в границах особо охраняемой природной...
Прочитана: 1941 раз
Расследования 29.05.2018 09:51

К различным срокам заключения приговорил Центральный районный суд Максима и Анатолия Землянских, Ивана Игошина и Николая Сергеева за вымогательство у волгоградца его доли в квартире. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в марте 2016 года Максим Землянский потребовал от бывшего супруга матери подарить ему половину квартиры в Дзержинском районе. Мужчина делать это отказался. Тогда в процесс “убеждения” включился его дядя и их  общий знакомый Игошин. Они жестоко избили мужчину и заставили его написать под диктовку расписку о дарении половины квартиры. Позже в избиении поучаствовал и Сергеев, при этом он ничего от жертвы не требовал. Расследованием...
Прочитана: 707 раз
Здравоохранение 29.05.2018 09:27

Жительница Дзержинского района в течение десяти дней не может получить жизненно необходимое лекарство по бесплатному рецепту. Как она рассказала ИА "Высота 102", многочисленные обращения в облздрав не дали результата. Женщина получает пенсию 12 тысяч рублей, а лекарство в месяц стоит порядка 4 тысяч."Перебои с инсулином случаются каждый год. Раньше достаточно было пожаловаться на "горячую линию" облздрава и проблема решалась: мое имя вносили в какой-то список, потом я шла в поликлинику и там выписывали рецепт. В этот раз звонила в течение недели каждый день, результат нулевой", - возмущена волгоградка. Ей пришлось дозваниваться до отделов облздрава. В отделе по оказанию медпомощи взрослому...
Прочитана: 1964 раз
Экономика 29.05.2018 09:00

Волгоградский «КОНФИЛ» выдержал испытание Роскачества Шоколад «Аксинья молочный» волгоградского предприятия «КОНФИЛ» получил престижную маркировку российского «Знака качества». О том, что важно в производстве шоколада и какие новинки готовит «КОНФИЛ» — в интервью ИА «Высота 102» со старшим инженером-технологом предприятия Дементьевой Татьяной. ЧИТАТЬ... 
Прочитана: 774 раз
Происшествия 29.05.2018 08:50

В Волгоградской области изъята партия поддельного алкоголя известных марок Житель Камышина задержан оперативниками по подозрению в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 52-летнего мужчину задержали в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" совместно с коллегами из регионального УФСБ. В гараже задержанного обнаружено и изъято около 500 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции семи известных марок. Ущерб, причиненный правообладателю только одного товарного знака, составил почти 400 тысяч рублей. Согласно заключению экспертов, изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки поддельные. Установлено, что данный алкоголь подозреваемый реализовывал...
Прочитана: 2263 раз
Экология 29.05.2018 08:22

Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили опасения экологов о вытекании фильтрата в почву. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, специалисты заключили, что привезенные в лабораторию пробы вещества, взятого на глубине 4,5 метра, токсичны. «Это означает, что на полигоне «Комус» гидроизоляционный слой либо нарушен, либо он полностью отсутствует», - сказал Князев. По его словам, негерметичный полигон представляет серьезную экологическую опасность для Светлоярского района. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг.  ...
Прочитана: 4413 раз
Аналитика 28.05.2018 20:01

Смотрите сегодня в программе: целый век прошел со дня начала истории волгоградских чекистов и погранслужбы ФСБ. Долги и обманутые дольщики: скандальное ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» признали банкротом. Огнеопасные отходы: мусорные полигоны в Волгограде и Калаче - на - Дону периодически становятся очагами возгораний. Мотобезопасность: дорожные полицейские Волгограда и «Ночные волки» объединились для рейда по выявлению нарушителей на мототранспорте. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.  
Прочитана: 23198 раз
Происшествия 28.05.2018 19:16

Мужчина погиб в аварии в Палласовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью на дороге "Палласовка-Кайсацкое" около хутора Королевка 36-летний водитель “Лады Самары” превысил скорость и потерял управление.  Машина перевернулась. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По имеющимся сведениям, ранее он был лишен водительских прав. 
Прочитана: 2627 раз
Телеком 28.05.2018 17:38

Роуминг, гудбай: топ-5 событий за рубежом, которым стоит посвятить отпуск В 40 популярных странах новая опция МегаФона «Роуминг, гудбай» позволяет использовать интернет, связь и SMS по домашним ценам. Конечно, главным поводом посетить то или иное государство является его история, природа и яркие события. Представленный рейтинг пяти веселых праздников в странах зоны «Роуминг, гудбай» поможет быстрее выбрать место для летнего отпуска. Итак, специалисты компании «МегаФон» советуют читателям ИА «Высота 102».  «Фестиваль Сардин», 12-14 июня. Лиссабон, Португалия. В середине июня столица Португалии чествует покровителя города ─ святого Антония. В Лиссабоне устраивается «пир на весь мир», правда, разнообразием меню не отличается — в эти дни все едят сардины. ...
Прочитана: 2204 раз
Расследования 28.05.2018 17:26

К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Красноармейского района Волгограда, устроивший забег с прыжками по капотам чужих автомобилей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине ужесточили наказание за умышленное повреждение имущества. Ранее районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, но гособвинение приговор обжаловало, посчитав его несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. На улице из хулиганских побуждений он запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, стал по нему бегать, а затем перепрыгнул на крышу...
Прочитана: 2241 раз


29 мая 12:33
Покупки в салоне «МегаФона» можно оплатить до половины стоимостиСмотреть фотографии
29 мая 12:17
В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами" Комментарии3
29 мая 12:01
Новым тренером "Ротора-Волгограда" стал Роберт Евдокимов Комментарии2Смотреть фотографии
29 мая 11:21
В Волгоградской области предупреждают о сильном ветре и чрезвычайной пожароопасности Комментарии6
29 мая 11:05
В Волгоградской области адвокат получил срок за мошенничество Комментарии3
29 мая 10:56
В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объект Комментарии5Смотреть фотографии
29 мая 09:51
В Волгограде трио квартирных вымогателей отправили в колонию Комментарии1
29 мая 09:27
Кошелек или жизнь: Волгоградка нашла эффективный способ получать в аптеке бесплатный инсулин Комментарии12
29 мая 09:20
ТелеТрейд: Мы честно выполняем обязательстваСмотреть фотографииCмотреть видео
29 мая 09:00
Волгоградский «КОНФИЛ» выдержал испытание РоскачестваСмотреть фотографии
29 мая 08:50
В Волгоградской области изъята партия поддельного алкоголя известных марок Комментарии9Смотреть фотографии
29 мая 08:22
Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву Комментарии19Cмотреть видео
28 мая 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чекисты бесшумно отметили вековой юбилей УФСБCмотреть видео
28 мая 19:16
В Волгоградской области "бесправный" лихач совершил смертельный переворот
28 мая 17:38
Роуминг, гудбай: топ-5 событий за рубежом, которым стоит посвятить отпускСмотреть фотографии
28 мая 17:26
Жителя Волгограда отправили в колонию за прыжки по капотам автомобилей Комментарии6
28 мая 16:09
На стадионе «Волгоград Арена» рабочий от удара электротоком упал с высоты Комментарии14
28 мая 15:48
Директор волгоградской «противочумки» обошел по доходам других руководителей областных учреждений Роспотребнадзора Комментарии12
28 мая 15:15
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом Комментарии29Смотреть фотографии
28 мая 14:42
Федерация футбола Волгоградской области получила аккредитацию Комментарии12
28 мая 14:22
Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
28 мая 13:38
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дороге Комментарии26Смотреть фотографии
28 мая 13:16
В Росстате назвали самых «дорогих» бюджетников Волгоградской области среди регионов ЮФО Комментарии22
28 мая 13:10
Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафонаСмотреть фотографии
28 мая 13:01
В Волгоградской области горящая свалка подпортила жителям Калача-на-Дону выходные Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
28 мая 12:10
В Волгограде оштрафовали за волокиту начальника отдела опеки райадминистрации Комментарии1
28 мая 12:06
Долги за электроэнергию могут испортить отпуск волгоградцам
28 мая 11:27
В Волгограде мошенник из Уфы угнал арендованный VIP-внедорожник Комментарии5
28 мая 11:20
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек» Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
28 мая 10:08
На трассе "Волгоград-Сызрань" водитель без прав протаранил грузовик
Экономика
29 мая 09:20
ТелеТрейд: Мы честно выполняем обязательстваСмотреть фотографииCмотреть видео
29 мая 09:00
Волгоградский «КОНФИЛ» выдержал испытание РоскачестваСмотреть фотографии
28 мая 14:22
Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
28 мая 13:10
Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафонаСмотреть фотографии
28 мая 12:20
ВТБ развивает сотрудничество с РЖД в сфере цифровой экономикиСмотреть фотографии
28 мая 12:06
Долги за электроэнергию могут испортить отпуск волгоградцам
25 мая 16:38
В Волгограде построят самый современный в России метаноловый завод Комментарии9Смотреть фотографии
25 мая 13:02
В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь» Комментарии32Смотреть фотографии
25 мая 11:10
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"Смотреть фотографии
25 мая 10:45
ВТБ и СОГАЗ объявляют об объединении страхового бизнеса
25 мая 10:32
Второй день на ПМЭФ обещает быть насыщенным для делегатов из Волгоградской области Комментарии2Смотреть фотографии
24 мая 11:38
Сады Придонья завершают реконструкцию на производстве Комментарии1Смотреть фотографии
24 мая 11:13
Китайский автопром: не надо боятьсяСмотреть фотографии
24 мая 09:55
ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит»Смотреть фотографии
24 мая 08:52
Губернатор Волгоградской области приглашен на форум " ПМЭФ-2018 " Комментарии1
23 мая 18:17
Глава Волжского проинспектировал дорожные работы на улице ПушкинаСмотреть фотографии
23 мая 17:11
«Волгоградский мясокомбинат» не продаетсяСмотреть фотографии
22 мая 17:33
В Волгоградской области нашли 423 земельных участка стоимостью 1 рубль Комментарии5
22 мая 14:39
Магазин "МАН" у стройплощадки собора в центре Волгограда перестал быть частной собственностью Комментарии48Смотреть фотографии
21 мая 16:36
ВТБ кредитует ГК «Фармасинтез» на 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
21 мая 11:04
Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения Комментарии2Смотреть фотографии
18 мая 08:58
«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает сильвинитовую фабрику Гремячинского ГОКаCмотреть видео
17 мая 17:19
Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеСмотреть фотографии
17 мая 16:48
Поступления от налогоплательщиков Волгоградской области выросли до 53 млрд рублей Комментарии10
17 мая 15:27
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области Комментарии30Смотреть фотографии
17 мая 10:53
Что говорят эксперты про Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
17 мая 10:24
На розничном рынке электроэнергии Волгоградской области появился новый поставщикСмотреть фотографии
17 мая 09:54
Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штукСмотреть фотографии
17 мая 08:12
Волгоградские застройщики предложат специальные условия на приобретение жильяСмотреть фотографии
15 мая 08:05
Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного портаСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 28 Мая, Пн
Волгоград
температура 24..26 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
28 Мая, Пн
1 $ 61.6659 руб.
1 € 72.1183 руб.
1 GBP 82.3055 руб.
1 CHF 62.1194 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской областиКомментарии86
Повышение цен на бензин докатилось до Волгоградской областиКомментарии75
В Волгограде сожгли сыр из Германии и ФинляндииКомментарии49
Магазин "МАН" у стройплощадки собора в центре Волгограда перестал быть частной собственностьюКомментарии48
У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошоКомментарии46
В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкамКомментарии44
В Волгоградской области у "полиэтиленовых городов" появилась уголовная перспективаКомментарии35
В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь»Комментарии32
Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионеКомментарии29
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротомКомментарии29
Долг Волгоградской области подросКомментарии26
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дорогеКомментарии26
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
В Волгограде пойманные на взятке пожарные инспекторы получили более 14 лет колонии на двоихКомментарии23
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23

Самые читаемые новости

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Просмотров: 18465
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Просмотров: 9805
Под Волгоградом на полигоне «Комус» пожар (ВИДЕО)Комментарии6
Просмотров: 8423
Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус»
Просмотров: 8385
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
Просмотров: 4622
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»Комментарии7
Просмотров: 4608
Волгоградские чекисты отмечают 100-летие УФСБ РоссииКомментарии10
Просмотров: 4480
В Дзержинском районе Волгограда обрушилось ограждение балкона
Просмотров: 3901
“Спартак-Волгоград” выиграл у московского “Динамо” и получил шанс бороться за звание чемпионов России
Просмотров: 3852
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дорогеКомментарии26
Просмотров: 3590

Рекомендуемые к прочтению новости

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Рекомендации: +48 / 5-
В Волгограде построят самый современный в России метаноловый заводКомментарии9
Рекомендации: +38 / 10-
«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»Комментарии5
Рекомендации: +35 / 20-
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
Рекомендации: +32 / 12-
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
Рекомендации: +31 / 16-
В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо
Рекомендации: +27 / 7-
Волгоградский промышленник Олег Савченко стал экономическим гуру телеканала НТВКомментарии17
Рекомендации: +26 / 12-
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
Рекомендации: +25 / 5-