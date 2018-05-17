Реклама на сайте | Мобильная версия
Экономика
 17.05.2018 15:27

Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области


В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». 
Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария Николая Свиридова гложет другой вопрос – что нужно предпринять на законодательном уровне, чтобы предприниматели «не убегали из области, и мы не несли такие потери». Далее нардеп привел шокирующие данные, правдивость которых, по его же словам, следует проверить. Речь идет о якобы покинувших регион в 2018 году 88 промышленных предприятиях. 
Устинова заявила, что боль народного избранника разделяет, но считает данную проблему характерной не только для Волгоградской области. Омбудсмен призналась, что посещая периодически межрегиональные форумы с участием бизнесменов, всегда задается вопросом, где тот регион, откуда бизнес не бежит. «Мое личное мнение, что все это федеральная повестка. Если вопросы налогообложения, тарифообразования не будут разрешены, то инвестиционной привлекательности ждать не придется», - считает бизнес-правозащитник. 
В своем докладе Ольга Устинова с гордостью акцентировала внимание на том, что количество упоминаний в СМИ о ее работе за прошлый год удвоилось, как и число поступивших обращений от предпринимателей. Всего в аппарате уполномоченного за 2017 год зарегистрировано 699 обращений, большая часть которых исходила от микробизнеса. Чаще всего жалуются на сферу нестационарной торговли, проверки контрольно-надзорных органов и земельные отношения. Только 23% поступивших сигналов признаны омбудсменом обоснованными – нарушенные права бизнесменов восстановлены. Остальные письма либо находятся в работе, либо по ним заявители получили какие-то разъяснения.
Самой болезненной темой, по признанию уполномоченного, является теневая экономика. «Чем больше в нее погружаешься, тем больше фактов…», - несколько растерянным голосом произнесла докладчица. Количество проверок в отношении бизнеса в период так называемых надзорных каникул, как ни странно, по словам Устиновой, увеличилось. «Это очень нехорошая динамика. Мы ожидали снижения контроля после реализации реформы, но, к сожалению, пока не можем похвастаться хорошими результатами. Однако бизнес устраивает, что профильные ведомства все чаще ограничиваются предупреждениями. Количество штрафных санкций снизилось», - заявила уполномоченный по правам предпринимателей. По линии МЧС объем проводимых проверок в 2017 году, напротив, сократился. Эту тенденцию «в свете последних событий» (трагедии в Кемерово, - прим. ред.) Ольга Устинова намеренно комментировать не стала.
Целый комплекс проблем сопровождает транспортные предприятия региона, которые регулярно жалуются омбудсмену на органы власти. Правда, здесь оказалась палка о двух концах. «Зачастую очень трудно отстаивать права компаний, особенно с большими автопарками, когда у них самих в работе много уязвимых мест», - заметила Устинова, имея в виду и теневую зарплату, и в целом непрозрачность деятельности.
Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей областные депутаты приняли к сведению, но тему не закрыли. Парламентарии, похоже, настроились на более предметный и детальный разговор о проблемах бизнеса региона. О дате проведения совещания пока неизвестно.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорнякиСтала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиСталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганомГубернатор рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской областиМарш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне

Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории

В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение

Будничные съемки далеко не редкой картины  для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...

Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...

Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники  компании «Волгострой». Об этом...

Расследования 17.05.2018 17:19 (Обновлено: 17.05.2018 17:26)

К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам,...
Прочитана: 94 раз
Экономика 17.05.2018 17:19

Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеВ Волгограде прошла трехсторонняя встреча между губернатором Волгоградской области, председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Ситновым и управляющим Волгоградским отделением № 8621 Евгением Воеводиным, на которой обсудили вопросы, связанные с долевым строительством. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря активному участию депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Сидякина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, было достигнуто соглашение между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк».  Напомним, строительной компанией «Пересвет-Юг» были приобретены права требования к предыдущему застройщику жилого комплекса «Доминант». В конце 2017 года был сдан первый из трех домов (остальные два будут завершены уже во втором квартале 2018...
Прочитана: 78 раз
Телеком 17.05.2018 17:00

«Ростелеком»: Тариф «Игровой» с World of Tanks выбрали две тысячи волгоградских геймеров В Волгоградском регионе тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming выбрали более двух тысяч пользователей. «Игровой» включает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиальный аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Напомним, 20 мая в 10.00 на площадке Cyberarena Волгоград по адресу:...
Прочитана: 219 раз
Экономика 17.05.2018 16:48

Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет за четыре месяца этого года составил 53,158 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 21,5% или на 9, 412 млрд рублей. В доходы федерального бюджета перечислено 15,934 млрд рублей или 30 % от общего объема поступлений. Это также в 1,7 раза больше, чем за январь-апрель прошлого года. Наибольший удельный вес платежей обеспечен налогом на доходы физических лиц - 10 млрд рублей, налогом на прибыль организаций - 5,529 млрд рублей, платежей за пользование природными ресурсами...
Прочитана: 210 раз
Общество 17.05.2018 16:27

Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса.   Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера....
Прочитана: 386 раз
Расследования 17.05.2018 15:58

Ответить перед судом за неуплату налогов своих подчиненных предстоит финансовому директору одной из строительных фирм Советского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летний мужчина не перечислил в бюджет налог на доходы более 600 работников фирмы. Сумма долга составила около 17 миллионов рублей. Деньги шли на его нужды, так он предоставлял займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг строительную технику, платил по кредиту. Из средств фирмы на это было потрачено около 130 миллионов рублей. Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Теперь ему грозит до шести...
Прочитана: 781 раз
Происшествия 17.05.2018 15:41

Ответить перед законом за неисполнение решения суда придется жителю Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина незаконно жил в квартире своей бывшей тещи и выселятся из нее не собирался. Женщина подала на него в суд, который встал на сторону хозяйки жилплощади. Документы о выселении экс-родственника были переданы приставам. Те, в свою очередь, уведомили волжанина о принудительном выселении. В назначенный час приставы выселили мужчину, но к изумлению хозяйки квартиры, на следующий день он самовольно вселился и поменял замок на двери. Сейчас пристав-исполнитель занимается повторным выселением гражданина с чужих квадратных метров, а также решается вопрос о привлечении его к...
Прочитана: 682 раз
Общество 17.05.2018 15:31

В парке «Волжский» будет дан старт спортивному мероприятию в рамках Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут – 2018». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, в этом году город Волжский станет центральной региональной площадкой проведения «Российского азимута». Участники – спортсмены и любители спортивного ориентирования из различных городов и районов области. Старт и финиш соревнований состоятся 20 мая около новой сцены в парке «Волжский». Участники будут выступать в различных возрастных группах от 6 до 55 лет. К соревнованиям допускаются и спортсмены более старшего возраста.  ...
Прочитана: 317 раз
Здравоохранение 17.05.2018 14:37

Ограниченными в праве на получение медицинской помощи считают себя жители поселка Береславка Калачевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, селяне пожаловались на то, что вынуждены тратить немало времени, чтобы записаться и выстоять в очереди для получения первичной врачебной консультации. Были случаи, когда в поселковой больнице скапливались десятки пациентов, многие из которых уходили ни с чем, так и не дождавшись приема. В ближайшее время волгоградский уполномоченный по правам человека намерен привлечь к решению проблемы доступности получения медицинской помощи в Береславской участковой больнице, органы прокуратуры и здравоохранения.
Прочитана: 839 раз
Экология 17.05.2018 14:14

Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде,...
Прочитана: 716 раз
Общество 17.05.2018 13:55

Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
Прочитана: 2195 раз
Общество 17.05.2018 13:40

Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.  Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.)  также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных...
Прочитана: 956 раз
Общество 17.05.2018 13:28

Рекламные щиты в Волгограде напомнили Валентине Матвиенко о Париже Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая сегодня находится в рабочим визитом в Волгограде, не понравились рекламные конструкции в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По ее словам, огромные рекламные щиты "уродуют город". О том, сколько предприниматели платят за такие конструкции в бюджет города, Матвиенко поинтересовалась у главы Волгограда Андрея Косолапова. Он назвал сумму в 180 миллионов рублей. Глава Совфеда отметила, что предприниматели должны все делать красиво, как, например, в Париже. К слову, в целом Валентину Матвиенко Волгоград порадовал. Она приятно удивилась позитивным изменениям в дорожной сфере, похвалила за проведенную работу по благоустройству команду губернатора в городе. Однако...
Прочитана: 5286 раз
Политика 17.05.2018 13:09

Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города" Современный облик Волгограда сегодня стал соответствовать статусу города-героя. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила на заседании в Волгограде председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что город "хорошеет и благоустраивается", развивается инфраструктура, приводятся в порядок дороги, стало меньше безобразной рекламы и киосков. За это преображение города-героя она поблагодарила губернатора Андрея Бочарова.  "Честно, душа порадовалась за вид города", - сказала Матвиенко. Также глава Совфеда акцентировала внимание на сегодняшнем запуске регулярного железнодорожного сообщения из аэропорта до центра Волгограда. "Это действительно событие. Это на века", - отметила Матвиенко. Напомним, председатель Совета Федерации находится в Волгограде с рабочим визитом....
Прочитана: 5599 раз
Общество 17.05.2018 12:53

Ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств в дневное время вводится в Волгоградской области с 27 мая по 31 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, передвижение фур по автодорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием будет запрещено с 9 утра до 9 вечера при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Делается это в целях сохранности автомобильных дорог в летний период.   
Прочитана: 905 раз


17 мая 17:19
В Волгоградской области руководитель профсоюза учителей Камышина отправится в тюрьму за мошенничество
17 мая 17:19
Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеСмотреть фотографии
17 мая 17:00
«Ростелеком»: Тариф «Игровой» с World of Tanks выбрали две тысячи волгоградских геймеровСмотреть фотографии
17 мая 16:48
Поступления от налогоплательщиков Волгоградской области выросли до 53 млрд рублей Комментарии1
17 мая 16:27
Семь детей-сирот из Волгоградской области поедут в гости к Зурабу Церетели и Борису Грачевскому
17 мая 15:58
В Волгограде финдиректор прикарманил налоги собранные с 600 подчиненных Комментарии2
17 мая 15:41
Житель Волгоградской области "захватил" квартиру бывшей тещи
17 мая 15:31
Волжане выйдут на спортивную тропу Комментарии1
17 мая 15:27
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области Комментарии16Смотреть фотографии
17 мая 14:37
В Волгоградской области селяне чувствуют себя ограниченными в праве на медпомощь Комментарии6
17 мая 14:14
В Волгоградской области на период ЧМ-2018 запретят охоту Комментарии8
17 мая 13:55
Глава Совета Федерации призвала разработать стратегию развития Волгоградской области Комментарии22
17 мая 13:40
Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области Комментарии6Смотреть фотографии
17 мая 13:28
Рекламные щиты в Волгограде напомнили Валентине Матвиенко о Париже Комментарии32Смотреть фотографии
17 мая 13:09
Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города" Комментарии40Смотреть фотографииCмотреть видео
17 мая 12:53
В Волгоградской области вводится ограничение на движение фур Комментарии5
17 мая 12:13
В Волгограде на острове Сарпинский пенсионерка утонула по дороге к переправе Комментарии1
17 мая 11:52
Первая электричка из аэропорта прибыла на железнодорожный вокзал Волгограда Комментарии19Смотреть фотографии
17 мая 11:26
Жительнице Волгоградской области грозит 10 лет тюрьмы за аферу с сельским жильем
17 мая 10:53
Что говорят эксперты про Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
17 мая 10:52
Глава Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Волгоград Комментарии32Смотреть фотографии
17 мая 10:51
Пенсионерка из Волгоградской области четыре года ждала чуда от колдуна из Москвы Комментарии4
17 мая 10:37
В Волгоградской области школьник попал под колеса фуры
17 мая 10:13
Детский центр «Рассвет» готов принять первую сменуСмотреть фотографии
17 мая 10:04
В Волгоградской области задержанный в колонии наркокурьер пытался проглотить свой товар (ВИДЕО) Комментарии5Cмотреть видео
17 мая 09:49
Пятерым наркоторговцам из Волгограда и Саратова грозит пожизненное заключение Комментарии1
17 мая 09:31
В Волгограде въехавшая в трамвай легковушка на час остановила движение трамваев Комментарии1
17 мая 09:06
«Доска позора»: Волгоград снова встретил оранжевый рассвет Комментарии42Смотреть фотографии
17 мая 08:20
Жителю Волгограда придется заплатить за съеденные в гипермаркете сардельки Комментарии17
17 мая 08:12
Волгоградские застройщики предложат специальные условия на приобретение жильяСмотреть фотографии
Экономика
17 мая 17:19
Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеСмотреть фотографии
17 мая 16:48
Поступления от налогоплательщиков Волгоградской области выросли до 53 млрд рублей Комментарии1
17 мая 15:27
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области Комментарии16Смотреть фотографии
17 мая 10:53
Что говорят эксперты про Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
17 мая 10:24
На розничном рынке электроэнергии Волгоградской области появился новый поставщикСмотреть фотографии
17 мая 09:54
Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штукСмотреть фотографии
17 мая 08:12
Волгоградские застройщики предложат специальные условия на приобретение жильяСмотреть фотографии
15 мая 08:05
Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного портаСмотреть фотографии
14 мая 15:36
Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос паркомСмотреть фотографии
14 мая 11:27
Сайт vtb.ru нарастил продажи кредитных продуктов на 30%Смотреть фотографии
12 мая 06:39
В Волгоградской области "умные кассы" установили около 8 тыс налогоплательщиков
11 мая 07:16
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеров Комментарии39Смотреть фотографии
10 мая 13:43
Москва станет спонсором благоустройства набережной Волгограда Комментарии1
10 мая 10:56
Купить квартиру в Волгограде можно на выбор в трех домах ЖК «Гранд авеню»Смотреть фотографии
8 мая 11:07
Стартовала рекламная кампания в поддержку детского питания «Сады Придонья»Смотреть фотографии
7 мая 09:50
Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
4 мая 12:35
На ВТЗ провели День безопасности в металлургииСмотреть фотографии
4 мая 04:17
Данные о налоговых должниках в Волгоградской области станут открытыми с 1 июня Комментарии9
3 мая 18:06
В Волгоградской области своровали электроэнергии почти на 35 млн рублей Комментарии9
3 мая 14:41
Кредиторы дотянулись еще до одного «детища» беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Комментарии4
3 мая 13:01
Заказчик ремонта Комсомольского путепровода в Волгограде оказался должен бывшему подрядчику Комментарии6Смотреть фотографии
3 мая 05:58
Волгоградская область не выполнила программу приватизации Комментарии28
28 апреля 09:21
Игорь Гайдым: "Мы обеспечиваем 100% безопасности в 100% времени для 100% людей"Смотреть фотографии
26 апреля 16:44
ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Комментарии1Смотреть фотографии
26 апреля 12:20
Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы tax free
26 апреля 11:43
ВТБ планирует нарастить выдачу кредитов предприятиям АПК Волгоградской областиСмотреть фотографии
26 апреля 08:36
В регионе стартовали активные работы по капитальному ремонту многоквартирных домовСмотреть фотографии
25 апреля 17:09
Предприниматели Волгограда просят прокуроров и чиновников разобраться с нелегальными маршрутками Комментарии13Смотреть фотографии
23 апреля 15:13
В Дзержинском районе благоустраивают объекты теплового хозяйства Комментарии2
20 апреля 19:44
«Центр управления проектами» объединит ученых, бизнесменов и чиновниковСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 17 Мая, Чт
Волгоград
Облачно, температура 28..30 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
17 Мая, Чт
1 $ 62.3033 руб.
1 € 73.7796 руб.
1 GBP 84.0596 руб.
1 CHF 62.3345 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде подготовили правила избрания главы на должность "два в одном"Комментарии56
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
«Доска позора»: Волгоград снова встретил оранжевый рассветКомментарии42
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублейКомментарии42
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города"Комментарии40
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеровКомментарии39
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Комментарии35
"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в ВолгоградеКомментарии32
Глава Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в ВолгоградКомментарии32
Рекламные щиты в Волгограде напомнили Валентине Матвиенко о ПарижеКомментарии32
Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта ВолгоградаКомментарии31
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центраКомментарии23
В Волгограде перед выборами политические перебежчики устремились в партию властиКомментарии22

Самые читаемые новости

У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20
Просмотров: 10969
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Просмотров: 10535
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатамиКомментарии5
Просмотров: 10446
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в моргеКомментарии3
Просмотров: 10342
На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
Просмотров: 9342
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Просмотров: 7960
"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в ВолгоградеКомментарии32
Просмотров: 6471
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)Комментарии1
Просмотров: 5960
Вверх кармашками-2017: мэр Волгограда стал беднееКомментарии9
Просмотров: 5853
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумыКомментарии15
Просмотров: 5845

Рекомендуемые к прочтению новости

Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Рекомендации: +48 / 5-
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиКомментарии5
Рекомендации: +36 / 27-
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
Рекомендации: +32 / 17-
Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри
Рекомендации: +29 / 22-
У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20
Рекомендации: +28 / 24-
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Рекомендации: +26 / 9-
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
Рекомендации: +26 / 6-
В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
Рекомендации: +26 / 3-
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)Комментарии1
Рекомендации: +22 / 6-
Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работыКомментарии15
Рекомендации: +22 / 5-