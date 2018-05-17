|Экономика
|17.05.2018 15:27
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области
В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария Николая Свиридова гложет другой вопрос – что нужно предпринять на законодательном уровне, чтобы предприниматели «не убегали из области, и мы не несли такие потери». Далее нардеп привел шокирующие данные, правдивость которых, по его же словам, следует проверить. Речь идет о якобы покинувших регион в 2018 году 88 промышленных предприятиях.
Устинова заявила, что боль народного избранника разделяет, но считает данную проблему характерной не только для Волгоградской области. Омбудсмен призналась, что посещая периодически межрегиональные форумы с участием бизнесменов, всегда задается вопросом, где тот регион, откуда бизнес не бежит. «Мое личное мнение, что все это федеральная повестка. Если вопросы налогообложения, тарифообразования не будут разрешены, то инвестиционной привлекательности ждать не придется», - считает бизнес-правозащитник.
В своем докладе Ольга Устинова с гордостью акцентировала внимание на том, что количество упоминаний в СМИ о ее работе за прошлый год удвоилось, как и число поступивших обращений от предпринимателей. Всего в аппарате уполномоченного за 2017 год зарегистрировано 699 обращений, большая часть которых исходила от микробизнеса. Чаще всего жалуются на сферу нестационарной торговли, проверки контрольно-надзорных органов и земельные отношения. Только 23% поступивших сигналов признаны омбудсменом обоснованными – нарушенные права бизнесменов восстановлены. Остальные письма либо находятся в работе, либо по ним заявители получили какие-то разъяснения.
Самой болезненной темой, по признанию уполномоченного, является теневая экономика. «Чем больше в нее погружаешься, тем больше фактов…», - несколько растерянным голосом произнесла докладчица. Количество проверок в отношении бизнеса в период так называемых надзорных каникул, как ни странно, по словам Устиновой, увеличилось. «Это очень нехорошая динамика. Мы ожидали снижения контроля после реализации реформы, но, к сожалению, пока не можем похвастаться хорошими результатами. Однако бизнес устраивает, что профильные ведомства все чаще ограничиваются предупреждениями. Количество штрафных санкций снизилось», - заявила уполномоченный по правам предпринимателей. По линии МЧС объем проводимых проверок в 2017 году, напротив, сократился. Эту тенденцию «в свете последних событий» (трагедии в Кемерово, - прим. ред.) Ольга Устинова намеренно комментировать не стала.
Целый комплекс проблем сопровождает транспортные предприятия региона, которые регулярно жалуются омбудсмену на органы власти. Правда, здесь оказалась палка о двух концах. «Зачастую очень трудно отстаивать права компаний, особенно с большими автопарками, когда у них самих в работе много уязвимых мест», - заметила Устинова, имея в виду и теневую зарплату, и в целом непрозрачность деятельности.
Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей областные депутаты приняли к сведению, но тему не закрыли. Парламентарии, похоже, настроились на более предметный и детальный разговор о проблемах бизнеса региона. О дате проведения совещания пока неизвестно.
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|17.05.2018 14:37
Ограниченными в праве на получение медицинской помощи считают себя жители поселка Береславка Калачевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, селяне пожаловались на то, что вынуждены тратить немало времени, чтобы записаться и выстоять в очереди для получения первичной врачебной консультации. Были случаи, когда в поселковой больнице скапливались десятки пациентов, многие из которых уходили ни с чем, так и не дождавшись приема. В ближайшее время волгоградский уполномоченный по правам человека намерен привлечь к решению проблемы доступности получения медицинской помощи в Береславской участковой больнице, органы прокуратуры и здравоохранения.
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|17.05.2018 14:14
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Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
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|Общество
|17.05.2018 13:40
Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области
В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.) также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных...
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|Общество
|17.05.2018 13:28
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая сегодня находится в рабочим визитом в Волгограде, не понравились рекламные конструкции в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По ее словам, огромные рекламные щиты "уродуют город". О том, сколько предприниматели платят за такие конструкции в бюджет города, Матвиенко поинтересовалась у главы Волгограда Андрея Косолапова. Он назвал сумму в 180 миллионов рублей. Глава Совфеда отметила, что предприниматели должны все делать красиво, как, например, в Париже. К слову, в целом Валентину Матвиенко Волгоград порадовал. Она приятно удивилась позитивным изменениям в дорожной сфере, похвалила за проведенную работу по благоустройству команду губернатора в городе. Однако...
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|Политика
|17.05.2018 13:09
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|17.05.2018 12:53
Ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств в дневное время вводится в Волгоградской области с 27 мая по 31 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, передвижение фур по автодорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием будет запрещено с 9 утра до 9 вечера при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Делается это в целях сохранности автомобильных дорог в летний период.
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