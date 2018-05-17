



В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария Николая Свиридова гложет другой вопрос – что нужно предпринять на законодательном уровне, чтобы предприниматели «не убегали из области, и мы не несли такие потери». Далее нардеп привел шокирующие данные, правдивость которых, по его же словам, следует проверить. Речь идет о якобы покинувших регион в 2018 году 88 промышленных предприятиях.

Устинова заявила, что боль народного избранника разделяет, но считает данную проблему характерной не только для Волгоградской области. Омбудсмен призналась, что посещая периодически межрегиональные форумы с участием бизнесменов, всегда задается вопросом, где тот регион, откуда бизнес не бежит. «Мое личное мнение, что все это федеральная повестка. Если вопросы налогообложения, тарифообразования не будут разрешены, то инвестиционной привлекательности ждать не придется», - считает бизнес-правозащитник.

В своем докладе Ольга Устинова с гордостью акцентировала внимание на том, что количество упоминаний в СМИ о ее работе за прошлый год удвоилось, как и число поступивших обращений от предпринимателей. Всего в аппарате уполномоченного за 2017 год зарегистрировано 699 обращений, большая часть которых исходила от микробизнеса. Чаще всего жалуются на сферу нестационарной торговли, проверки контрольно-надзорных органов и земельные отношения. Только 23% поступивших сигналов признаны омбудсменом обоснованными – нарушенные права бизнесменов восстановлены. Остальные письма либо находятся в работе, либо по ним заявители получили какие-то разъяснения.

Самой болезненной темой, по признанию уполномоченного, является теневая экономика. «Чем больше в нее погружаешься, тем больше фактов…», - несколько растерянным голосом произнесла докладчица. Количество проверок в отношении бизнеса в период так называемых надзорных каникул, как ни странно, по словам Устиновой, увеличилось. «Это очень нехорошая динамика. Мы ожидали снижения контроля после реализации реформы, но, к сожалению, пока не можем похвастаться хорошими результатами. Однако бизнес устраивает, что профильные ведомства все чаще ограничиваются предупреждениями. Количество штрафных санкций снизилось», - заявила уполномоченный по правам предпринимателей. По линии МЧС объем проводимых проверок в 2017 году, напротив, сократился. Эту тенденцию «в свете последних событий» (трагедии в Кемерово, - прим. ред.) Ольга Устинова намеренно комментировать не стала.

Целый комплекс проблем сопровождает транспортные предприятия региона, которые регулярно жалуются омбудсмену на органы власти. Правда, здесь оказалась палка о двух концах. «Зачастую очень трудно отстаивать права компаний, особенно с большими автопарками, когда у них самих в работе много уязвимых мест», - заметила Устинова, имея в виду и теневую зарплату, и в целом непрозрачность деятельности.

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей областные депутаты приняли к сведению, но тему не закрыли. Парламентарии, похоже, настроились на более предметный и детальный разговор о проблемах бизнеса региона. О дате проведения совещания пока неизвестно.



