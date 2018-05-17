|Происшествия
|17.05.2018 10:37(Обновлено: 17.05.2018 10:37)
В Волгоградской области школьник попал под колеса фуры
Ребенок пострадал в ДТП в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в среду в хуторе Бурковском напротив дома №2 по улице Мира. По имеющимся сведениям, десятилетний мальчик перебегал дорогу рядом с пешеходным переходом и попал под колеса грузовика “DAF”, которым управлял 31-летний мужчина. Ребенок с травмами госпитализирован.
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Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Экология
|17.05.2018 14:14
Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде,...
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|Общество
|17.05.2018 13:55
Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
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|Общество
|17.05.2018 13:40
Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области
В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.) также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных...
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|Общество
|17.05.2018 13:28
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая сегодня находится в рабочим визитом в Волгограде, не понравились рекламные конструкции в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По ее словам, огромные рекламные щиты "уродуют город". О том, сколько предприниматели платят за такие конструкции в бюджет города, Матвиенко поинтересовалась у главы Волгограда Андрея Косолапова. Он назвал сумму в 180 миллионов рублей. Глава Совфеда отметила, что предприниматели должны все делать красиво, как, например, в Париже. К слову, в целом Валентину Матвиенко Волгоград порадовал. Она приятно удивилась позитивным изменениям в дорожной сфере, похвалила за проведенную работу по благоустройству команду губернатора в городе. Однако глава Совета Федерации отметила,...
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|Политика
|17.05.2018 13:09
Современный облик Волгограда сегодня стал соответствовать статусу города-героя. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила на заседании в Волгограде председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что город "хорошеет и благоустраивается", развивается инфраструктура, приводятся в порядок дороги, стало меньше безобразной рекламы и киосков. За это преображение города-героя она поблагодарила губернатора Андрея Бочарова. "Честно, душа порадовалась за вид города", - сказала Матвиенко. Также глава Совфеда акцентировала внимание на сегодняшнем запуске регулярного железнодорожного сообщения из аэропорта до центра Волгограда. "Это действительно событие. Это на века", - отметила Матвиенко. Напомним, председатель Совета Федерации находится в Волгограде с рабочим визитом. В первой...
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|Общество
|17.05.2018 12:53
Ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств в дневное время вводится в Волгоградской области с 27 мая по 31 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, передвижение фур по автодорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием будет запрещено с 9 утра до 9 вечера при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Делается это в целях сохранности автомобильных дорог в летний период.
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|Происшествия
|17.05.2018 12:13
Пожилая жительница Волгограда погибла по пути на паромную переправу на острове Сарпинский. Как сообщил ИА “Высота 102” руководитель СО по Кировскому району регионального СУ СКР Алтн Барсыков, последний раз живой пенсионерку видели 5 мая. Позже ее тело нашли прохожие неподалеку от тропинки, ведущей от хутора Павловский к паромной переправе. Проверка показала, что смерть 80-летней женщины не носила криминальный характер. По всей видимости, она оступилась и упала в воду. В то время часть острова была затоплена разливом. Когда же вода ушла, открылась картина трагедии.
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|Общество
|17.05.2018 11:52 (Обновлено: 17.05.2018 12:57)
Новый современный электропоезд серии ЭП3Д доставил сегодня первых пассажиров по маршруту Аэропорт - Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Ими стали в основном сами железнодорожники. Примечательно, что в аэропорту символический сигнал к отправлению первого электропоезда дали губернатор Андрей Бочаров и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая прибыла с рабочим визитом в город-герой. Уже на вокзале в Волгограде в ознаменование открытия движения по новой ветке не только торжественно и с музыкой встретили прибывшую электричку, но и устроили чествование строителей. Для прямого сообщения между станцией Волгоград-1 и пассажирским терминалом международного аэропорта Волгограда специально был построен электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2...
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|Расследования
|17.05.2018 11:26
Уголовное дело по обвинению жительницы Кумылженского района в мошенничестве с выплатами на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 38-летняя женщина получила более миллиона рублей соцвыплаты на строительство дома. Деньги были даны ей по программе “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года” в категории “молодая семья”. Главным условием для участников программы - занятость хотя бы одного из членов семьи в агропромышленном комплексе или социальной сфере в селе. Но как показала проверка, женщина предоставила поддельные документы о трудоустройстве....
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|Экономика
|17.05.2018 10:53
Volkswagen Tiguan с самого начала выпуска завоевал свое положение на рынке и продолжает это делать. Что больше всего привлекает потенциального покупателя в этом автомобиле, рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» – официальном дилере Volkswagen. Volkswagen Tiguan – изящный кроссовер, адаптированный для России. В нем идеально сочетается комфорт внедорожника и экономичность хэтчбека. У модели качественный кузов, удобная и продуманная эргономика салона. Для покупателей Volkswagen Tiguan доступен с пятью видами двигателей: 1. Бензиновый 1,4 литровый двигатель с 125 лошадиными силами. Разгон до 100 км/час происходит за 10,5 секунд. Потребление топлива в смешанном цикле – до 5,8...
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|Политика
|17.05.2018 10:52
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту города-героя ее встречали губернатор Андрей Бочаров, руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. Первым пунктом в программе визита главы Совфеда - знакомство с новым терминалом внутренних линий, который был торжественной открыт в Волгограде в канун Дня Победы, а также участие в церемонии запуска движения аэроэкспресса от аэропорта до главного железнодорожного вокзала города. Напомним, ветка, протяженностью 1,2 км, была построена от аэропорта до станции Гумрак в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее прямого...
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|Происшествия
|17.05.2018 10:51
Пенсионерка из Старополтавского района написала в полицию заявление на колдуна из Москвы, который ее обманул. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 66-летняя жительница села Вербное рассказала стражам порядка, что в мае 2014 года она по почте заказала из столицы медальон-оберег у ясновидящего Андрея Ясного. За него она заплатила 46 тысяч рублей, которые перевела на расчетный счет. По словам пожилой женщины, она ждала от оберега исцеления от недугов, улучшения жизни, счастья и богатства. Четыре года она ждала, что колдовской талисман ей поможет, но этого не произошло. Сейчас по заявлению пенсионерки проводится проверка.
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|Экономика
|17.05.2018 10:24
Новая компания на розничном рынке электроэнергии Волгоградской области — ООО «Электросбыт» (г. Саратов). В течение уже более десяти лет она поставляет электрическую энергию и населению, и крупным промышленным предприятиям, а также торговли, сервиса, социально значимым и иным организациям. Волгоградским потребителям ООО «Электросбыт» предлагает лояльность и гибкую систему ценообразования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Наша компания минимизирует расходы своих потребителей на электроснабжение. Это стало возможным благодаря командной работе высококвалифицированных специалистов, применению новых и передовых технологий, соблюдению принципов открытости и лояльности, гибкому подходу к ценообразованию и отсутствию государственного регулирования, — отмечает заместитель директора ООО «Электросбыт» по экономике и...
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|Общество
|17.05.2018 10:13
В оздоровительном центре «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», к открытию первой лагерной смены приведены в порядок территория и корпуса, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Сотрудники центра и вожатые из педагогического отряда в преддверии летнего оздоровительного сезона организовали субботник. Центр располагает шестью комфортабельными строениями, современными бассейном, столовой и всем необходимым для безопасного отдыха детей. Одно из жилых зданий в этом году было отремонтировано. Заканчивается строительство универсальной спортивной площадки, приобретен «Детский городок» для самых юных. За шесть лет работы оздоровительного центра уже на новом месте АО «КАУСТИК» вложил в развитие...
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|Происшествия
|17.05.2018 10:04
Наркокурьер, пойманный с поличным на входе в исправительную колонию в Камышине, попытался проглотить пакетик с анашой. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, это произошло на контрольно-пропускном пункте ИК №24. При задержании сотрудниками пенитенциарного учреждения злоумышленник решил таким образом избавиться от улик. Это ему не удалось. При досмотре его автомобиля нашли еще два свертка с анашой. Общий вес контрабанды составил чуть меньше 11 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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17 мая 13:40
17 мая 10:53
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В Волгоградской области школьник попал под колеса фуры
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В Волгоградской области школьник попал под колеса фуры
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