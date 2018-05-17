Что говорят эксперты про Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan с самого начала выпуска завоевал свое положение на рынке и продолжает это делать. Что больше всего привлекает потенциального покупателя в этом автомобиле, рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» – официальном дилере Volkswagen.









Volkswagen Tiguan – изящный кроссовер, адаптированный для России. В нем идеально сочетается комфорт внедорожника и экономичность хэтчбека. У модели качественный кузов, удобная и продуманная эргономика салона. Для покупателей Volkswagen Tiguan доступен с пятью видами двигателей: В нем идеально сочетается комфорт внедорожника и экономичность хэтчбека. У модели качественный кузов, удобная и продуманная эргономика салона. Для покупателей Volkswagen Tiguan доступен с пятью видами двигателей:

1. Бензиновый 1,4 литровый двигатель с 125 лошадиными силами. Разгон до 100 км/час происходит за 10,5 секунд. Потребление топлива в смешанном цикле – до 5,8 л;

2. Бензиновый 1,4 литровый двигатель мощностью в 150 л.с. Скорость 100 км/час набирает за 9,2 секунд. Средний расход топлива – до 6,9 л;

3. Бензиновый четырехцилиндровый 2 литровый двигатель с 180 л.с. Автомобиль за 7,7 секунд достигает скорости 100 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме – до 7,4 л.

4. Бензиновый четырехцилиндровый 2 литровый двигатель мощностью в 220 л.с. Разгон до 100 км/час происходит за 6,5 секунд. Расход топлива – до 7,8 л;

5. Дизельный 2 литровый двигатель с 150 л.с. Разгон до 100 км/час происходит за 9,3 секунд. Расход топлива в смешанном режиме – до 5,7 л.

Габариты кроссовера позволяют с одной стороны загрузить в него все необходимое, а с другой – автомобилем Tiguan удобно управлять в городе. Внешние параметры машины: длина – 4486 мм, высота – 1670 мм, ширина – 1839 мм. Клиренс составляет уверенные 200 мм. Модель соответствует стандарту «Евро-6». Volkswagen Tiguan поставляется в пяти комплектациях: Трендлайн, Комфортлайн, Хайлайн, Спортлайн и Сити.

Полный привод. Наличие полного привода помогает преодолевать не только сложные участки дорог или ландшафта. Он удобен при поездках за город на пикник, зимой по нечищеной от снега дороге или летом на песочный пляж. Полный привод может включаться как вручную, так и автоматически. Это позволяет водителю полностью контролировать ситуацию на дороге и расход топлива.

Геометрическая проходимость. Кроссовер, благодаря высокому клиренсу и габаритам, может спокойно парковаться, заезжая на бордюры. Водитель не боится на нем съездить в лес на пикник или летом на море.

Удобство приборной панели. Современная и технологичная передняя панель оснащена мультимедийным экраном 5-8 дюймов (в зависимости от выбранной комплектации). На панели расположено управление мультизональным «климатом» в салоне автомобиля. Руль – многофункциональный, в дороге удобно управлять всей необходимой информацией с его помощью.

Комфортный салон. Габариты кроссовера позволили оптимально организовать пространство внутри салона. Широкий диапазон настроек помогает отрегулировать пассажирские сидения для максимального удобства. Пространства внутри салона достаточно, чтобы в машине можно было спокойно разместиться, как спереди, так и на задних сиденьях. Внутри авто может вместить до 7 человек. Отдельного внимания заслуживает багажник, объем которого составляет 615 литров, но благодаря трансформирующемуся дивану второго ряда объём можно увеличить до 1665 литров.

Награды

Модель Tiguan в 2016 году, по мнению европейской программы оценки новых моделей транспортных средств (Euro NCAP1), была признана самой безопасной среди всех протестированных независимыми комиссарами Euro NCAP кроссоверов в 2015-2016 годах. Максимальные 5 звезд по итогам краш-тестов говорят о многом. Автомобиль прошел серию испытаний в таких категориях:

● безопасность пассажиров и детей в салоне;

● системы безопасности для водителя;

● системы-ассистенты водителя;

● защита пешеходов.

Еще одной важной наградой является признание Volkswagen Tiguan в качестве «Автомобиль года в России» в 2017 году. Сам производитель был отмечен как любимая марка покупателей массового сегмента. Учитывая, что авто входит в ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России в первом квартале 2018 года по данным аналитической компании «Автостат», столь широкое признание является заслуженным. Немецкое качество, надежность транспортного средства, его адаптация под отечественные дороги и относительно доступная стоимость делают автомобиль одним из самых любимых для многих ценителей марки Volkswagen.

По версии Auto Bild Allrad2 модель стала лучшим полноприводным автомобилем в своем классе по итогам 2017 года. Благодаря комфорту и широким возможностям по организации внутреннего пространства автомобиль был по достоинству оценен не только консервативными европейцами, но и нашими соотечественниками.









Volkswagen Tiguan – идеальное решение для отечественных дорог

Tiguan поставляется с оцинкованным кузовом, мощным турбомотором и качественной сборкой. Популярность автомобиля в России обеспечивается такими факторами:

Безопасность. Транспортное средство оснащено системой экстренного торможения и контроля дистанции Front Assist3. Обладает системой переключения дальних фар Light Assist4, антиблокировкой с функцией антипробуксовочной системы, системой контроля давления в шинах и множеством других вспомогательных функций.

Удобство в управлении. Практически идеальная эргономика обеспечивается благодаря огромному количеству органов управления. Системы позволяют задать режим управления на шоссе или бездорожье. Есть возможность выбрать режим управления в зависимости от погодных условий.

Комплектация. Базовая комплектация транспортного средства включает в себя огромное количество вспомогательных систем. В салоне есть 6 подушек безопасности, мощная аудиосистема, мультируль, 3-х зонная система климат-контроля и многое другое.

Адаптация для российских дорог. Высокий клиренс и мягкая подвеска позволяют преодолевать даже самые экстремальные препятствия, которые могут возникнуть на бескрайних отечественных просторах.





1 Евро НКАП

2 Авто Билд Аллрад

3 Фронт Ассист

4 Лайт Ассист



