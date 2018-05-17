На розничном рынке электроэнергии Волгоградской области появился новый поставщик





Новая компания на розничном рынке электроэнергии Волгоградской области — ООО «Электросбыт» (г. Саратов). В течение уже более десяти лет она поставляет электрическую энергию и населению, и крупным промышленным предприятиям, а также торговли, сервиса, социально значимым и иным организациям.

Волгоградским потребителям ООО «Электросбыт» предлагает лояльность и гибкую систему ценообразования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Наша компания минимизирует расходы своих потребителей на электроснабжение. Это стало возможным благодаря командной работе высококвалифицированных специалистов, применению новых и передовых технологий, соблюдению принципов открытости и лояльности, гибкому подходу к ценообразованию и отсутствию государственного регулирования, — отмечает заместитель директора ООО «Электросбыт» по экономике и финансам Ирина Калинина. — Мы можем составить достойную конкуренцию иным поставщикам (в том числе имеющим статус «Гарантирующего поставщика») электрической энергии на территории региона присутствия».

Справка:

ООО «Электросбыт» создано в сентябре 2005 года на территории Саратовской области и стало первой и единственной независимой энергосбытовой компанией региона, которая самостоятельно сформировалась и получила право торговли на оптовом рынке электрической энергии.

Контакты:

г. Саратов, ул. Артельная, д. 1, тел. (8452) 799-555

г. Волгоград, ул. М. Болонина, д. 2 А, тел: (8442) 260-916



