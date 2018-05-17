Детский центр «Рассвет» готов принять первую смену









В оздоровительном центре «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», к открытию первой лагерной смены приведены в порядок территория и корпуса, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Сотрудники центра и вожатые из педагогического отряда в преддверии летнего оздоровительного сезона организовали субботник. Центр располагает шестью комфортабельными строениями, современными бассейном, столовой и всем необходимым для безопасного отдыха детей. Одно из жилых зданий в этом году было отремонтировано. Заканчивается строительство универсальной спортивной площадки, приобретен «Детский городок» для самых юных. За шесть лет работы оздоровительного центра уже на новом месте АО «КАУСТИК» вложил в развитие его инфраструктуры более 200 млн. рублей.

Напомним, в 2012 году лагерь переехал из Красноармейского района Волгограда в Даниловский. Инспектор по работе с детьми и подростками НП «ДОЦ «Рассвет» Александр Субач рассказывает о поездке в лагерь и проделанной работе: «Мы привели в порядок комнаты отремонтированного корпуса. Убрали прошлогоднюю листву, побелили бордюры, вскопали большую клумбу, рядом с которой проходят линейки. На сегодняшний день уже подготовлены и тематические программы. В этом году будут организованы две профильные лагерные смены. Первая направлена на духовное воспитание, основанное на российских традициях и ценностях, вторая ориентирована на культуру физического воспитания и здоровья».

В 2018 году в оздоровительный центр ожидается приезд около 900 учащихся. Это дети сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ», а также школьники и воспитанники социальных учреждений из города Волжский, Светлоярского, Жирновского, Дубовского, Даниловского, Котовского и других районов области.

Всего за 40 лет в «Рассвете» отдохнуло более 90 тысяч детей.



