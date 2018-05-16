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Экономика
 17.05.2018 09:54 Реклама

Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штук



С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 6 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основная часть выпуска приходится на зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.
К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С 1 июля 2017 г. на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича. В мае 2018 г. банк завершил сертификацию национальных карт на чипе российского производства «Микрон».
Владельцам карт «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете.
Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.
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Волгоградские танцоры показали Европе, как танцуют хип-хоп в России Волгоградская команда завоевала в Праге второе место на чемпионате мира по хип-хопу. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников танцевального коллектива «Наш стиль», сражаться пришлось с соперниками из 14 государств – Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Право представлять Россию на «Hip-hop Unite Europen» танцоры из города-героя получили, завоевав бронзу на всероссийских соревнованиях. Всего для поездки в Чехию были отобраны 5 российских команд. В итоге все призовые места достались россиянам. Волгоградских хип-хоперов не раз приглашали выступать в родном городе на различных праздниках. По возвращении из Праги ребята будут рады показать землякам и свой победный танец. Хотя свободного времени...
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Общество 17.05.2018 05:01

В Волгоградской области «полуподпольную» УК разыскивают кредиторы Управляющую компанию «Комплекс» арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить МУП «Водоканал города Волжского» около 1 миллиона 300 тысяч рублей за услуги, оказанные по договорам водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ИА «Высота 102», компания, которая обслуживает дома не только в Волгограде, но и в Волжском, задолжала поставщику ресурса за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Между тем, с аналогичными требованиями в адрес ООО «Комплекс» обратились в суд и другие ресурсоснабжающие организации. Так, финансовые претензии УК за неоплаченные услуги направили МКП «Тепловые сети», «Волгоградэнергосбыт», а ООО «Волжские тепловые сети» за долг коммунальщиков в размере около 1,7 миллиона рублей и вовсе...
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Происшествия 16.05.2018 20:49

В Волгограде на глазах у хозяйки вспыхнула и полностью сгорела легковушка Сегодня вечером в Ворошиловском районе Волгограда возле дома №25 по улице Козловская за считанные минуты на глазах у владелицы полностью сгорела «Lada Granta». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, хозяйка машины села за руль, повернула ключ зажигания, после чего под капотом что-то вспыхнуло. Прибывшие на место пожарные спасти легковушку были не в силах. Известно, что возраст автомобиля составляет 3 года. 
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Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную жидкость. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении общественной организации «Зеленый патруль», предположительно, это может являться фильтратом, который образуется при длительном хранении отходов. Вода из атмосферы, проходя через толщу отходов, «обогащается» множеством разнообразных веществ, и превращается в сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом. Если данная версия подтвердится лабораторными исследованиями, то, по мнению «Зеленого патруля», Светлоярскому району угрожает серьезная экологическая опасность. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг.  По...
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В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
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В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
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В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
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Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работыКомментарии15
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Маленький волгоградец прошел реабилитацию благодаря помощи неравнодушных людейКомментарии1
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