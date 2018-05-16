|Экономика
|17.05.2018 09:54 Реклама
Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штук
С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 6 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основная часть выпуска приходится на зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.
К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С 1 июля 2017 г. на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича. В мае 2018 г. банк завершил сертификацию национальных карт на чипе российского производства «Микрон».
Владельцам карт «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете.
Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.
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|Происшествия
|17.05.2018 10:37 (Обновлено: 17.05.2018 10:37)
Ребенок пострадал в ДТП в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в среду в хуторе Бурковском напротив дома №2 по улице Мира. По имеющимся сведениям, десятилетний мальчик перебегал дорогу рядом с пешеходным переходом и попал под колеса грузовика “DAF”, которым управлял 31-летний мужчина. Ребенок с травмами госпитализирован.
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|Экономика
|17.05.2018 10:24
Новая компания на розничном рынке электроэнергии Волгоградской области — ООО «Электросбыт» (г. Саратов). В течение уже более десяти лет она поставляет электрическую энергию и населению, и крупным промышленным предприятиям, а также торговли, сервиса, социально значимым и иным организациям. Волгоградским потребителям ООО «Электросбыт» предлагает лояльность и гибкую систему ценообразования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Наша компания минимизирует расходы своих потребителей на электроснабжение. Это стало возможным благодаря командной работе высококвалифицированных специалистов, применению новых и передовых технологий, соблюдению принципов открытости и лояльности, гибкому подходу к ценообразованию и отсутствию государственного регулирования, — отмечает заместитель директора ООО «Электросбыт» по экономике и...
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|Общество
|17.05.2018 10:13
В оздоровительном центре «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», к открытию первой лагерной смены приведены в порядок территория и корпуса, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Сотрудники центра и вожатые из педагогического отряда в преддверии летнего оздоровительного сезона организовали субботник. Центр располагает шестью комфортабельными строениями, современными бассейном, столовой и всем необходимым для безопасного отдыха детей. Одно из жилых зданий в этом году было отремонтировано. Заканчивается строительство универсальной спортивной площадки, приобретен «Детский городок» для самых юных. За шесть лет работы оздоровительного центра уже на новом месте АО «КАУСТИК» вложил в развитие...
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|Происшествия
|17.05.2018 10:04
Наркокурьер, пойманный с поличным на входе в исправительную колонию в Камышине, попытался проглотить пакетик с анашой. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, это произошло на контрольно-пропускном пункте ИК №24. При задержании сотрудниками пенитенциарного учреждения злоумышленник решил таким образом избавиться от улик. Это ему не удалось. При досмотре его автомобиля нашли еще два свертка с анашой. Общий вес контрабанды составил чуть меньше 11 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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|Расследования
|17.05.2018 09:49 (Обновлено: 17.05.2018 09:52)
Уголовное дело в отношении пятерых наркоторговцев, обвиняемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков, передано в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, они при помощи системы доставляли в Волгоградскую и Саратовскую области крупные партии синтетических наркотиков из Московской области. Полученное “зелье” они расфасовали и готовили для перепродажи. Участников банды в Волгограде и Саратове задержали полицейские во время спецоперации в феврале прошлого года. У них изъяли более 13 килограммов наркотиков - это свыше 25 тысяч доз. Злоумышленники полностью признали вину и ожидают суда находясь под стражей. Им грозит лишение свободы...
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|Происшествия
|17.05.2018 09:31
Из-за ДТП в утренний час пик трамваи по маршрутам в Дзержинском и Советском районах Волгограда ходили с увеличенным интервалом. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в 6.30 утра водитель автомобиля Лада Гранта на перекрестке совершил столкновение с трамваем №2, двигавшемся поблизости от выезда из депо на улице Ангарской. В результате ДТП был заблокирован выезд электротранспорта под номерами 2,5, 6,7,10 и 12. Работавшие на линии трамваи ходили с увеличенным интервалом. От медосвидетельствования на месте аварии водитель легкового автомобиля отказался. В результате ДТП никто из находившихся в трамвае не пострадал. В 7.30 движение на данном участке было восстановлено. ...
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|Общество
|17.05.2018 09:06
Сегодня рано утром очередной выброс завода «Красный Октябрь» вновь стал причиной образования оранжевого облака. Как рассказали очевидцы, к подобным «приветам» от металлургического гиганта они давно привыкли, однако, по словам горожан, сегодня выброс был особенно сильным и заметным. «Мы уже смирились, что нас без конца травят, но вот как отреагируют на это болельщики ЧМ-2018, которые приедут к нам в город?», - вопрошают волгоградцы.
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|Общество
|17.05.2018 08:20
Суд приговорил к штрафу жителя Волгограда, который раскрыл упаковку с говяжьими сардельками и съел их не дойдя до кассы гипермаркета. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в гипермаркете "Лента" в Дзержинском районе в праздник День Победы. Мужчина вскрыл упаковку с сардельками, стоимостью 251, 12 руб. В содеянном он признался, раскаялся и просил строго его не наказывать. С учетом причинения незначительного ущерба, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Нарушителю придется заплатить 300 рублей штрафа за умышленное уничтожение чужого имущества. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Экономика
|17.05.2018 08:12
В Волгограде 19 мая в ТРК «Комсомолл» с 10 утра начнет свою работу уникальная выставка-ярмарка недвижимости «Метрбум 2018». Всего за один день здесь можно решить квартирный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, в день проведения «Метрбум 2018» — специальные цены и условия от проверенных временем компаний: «Волгострой», «Ваш Выбор», «Пересвет-Юг», «Гала Групп», «Приволжтрансстрой», АК ТПГ «БИС», «Микрорайон Долина», «Ингострах», ПАО «Сбербанк». Получить можно и бесплатные консультации по выбору жилья, ипотечному кредитованию, оформлению документов. «Приглашаем прийти на выставку всей семьей. Для юных посетителей выставки мы подготовили увлекательные мастер-классы и...
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|Культура
|17.05.2018 06:03
Волгоградская команда завоевала в Праге второе место на чемпионате мира по хип-хопу. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников танцевального коллектива «Наш стиль», сражаться пришлось с соперниками из 14 государств – Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Право представлять Россию на «Hip-hop Unite Europen» танцоры из города-героя получили, завоевав бронзу на всероссийских соревнованиях. Всего для поездки в Чехию были отобраны 5 российских команд. В итоге все призовые места достались россиянам. Волгоградских хип-хоперов не раз приглашали выступать в родном городе на различных праздниках. По возвращении из Праги ребята будут рады показать землякам и свой победный танец. Хотя свободного времени...
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|Общество
|17.05.2018 05:01
Управляющую компанию «Комплекс» арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить МУП «Водоканал города Волжского» около 1 миллиона 300 тысяч рублей за услуги, оказанные по договорам водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ИА «Высота 102», компания, которая обслуживает дома не только в Волгограде, но и в Волжском, задолжала поставщику ресурса за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Между тем, с аналогичными требованиями в адрес ООО «Комплекс» обратились в суд и другие ресурсоснабжающие организации. Так, финансовые претензии УК за неоплаченные услуги направили МКП «Тепловые сети», «Волгоградэнергосбыт», а ООО «Волжские тепловые сети» за долг коммунальщиков в размере около 1,7 миллиона рублей и вовсе...
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|Происшествия
|16.05.2018 20:49
Сегодня вечером в Ворошиловском районе Волгограда возле дома №25 по улице Козловская за считанные минуты на глазах у владелицы полностью сгорела «Lada Granta». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, хозяйка машины села за руль, повернула ключ зажигания, после чего под капотом что-то вспыхнуло. Прибывшие на место пожарные спасти легковушку были не в силах. Известно, что возраст автомобиля составляет 3 года.
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|Экология
|16.05.2018 20:40
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную жидкость. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении общественной организации «Зеленый патруль», предположительно, это может являться фильтратом, который образуется при длительном хранении отходов. Вода из атмосферы, проходя через толщу отходов, «обогащается» множеством разнообразных веществ, и превращается в сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом. Если данная версия подтвердится лабораторными исследованиями, то, по мнению «Зеленого патруля», Светлоярскому району угрожает серьезная экологическая опасность. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг. По...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.05.2018 20:30
Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
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|Аналитика
|16.05.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами
Смотрите сегодня в программе: на предстоящих выборах в гордуму волгоградские «единороссы» желают победы проверенным товарищам, а не перебежчикам из других партий. Я сажаю алюминиевые огурцы: в теплицах Иловлинского района Волгоградской области нашли не только незаконных мигрантов, но и тайники с подозрительными химикатами для выращивания овощей. Место встречи - Волгоград: участникам регионального кадетского слета полицейских классов показали особенности непростой работы во имя торжества закона. Ровно через год после трагедии со взрывом газа: бывшие жители многоэтажки на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда собрались на месте снесенного дома. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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