







Как уточнили ИА «Высота 102» в ОАО «РЖД», организация движения будет осуществляться по следующим маршрутам: от аэропорта Волгограда (Гумрак) до ст. Шпалопропитка (через Волгоград-1), от аэропорта Волгоград (Гумрак) до ст. Волгоград-1. Новые электропоезда производства Демиховского завода (на сегодняшний день в Волгоград прибыли 3 состава по 4 вагона в каждом) оснащены энергосберегающими комплектами оборудования, двухстрочными информационными табло, системами обеспечения микроклимата и видеонаблюдения в салонах и тамбурах. Также в составах есть все условия для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. Стоимость проезда - 40 рублей.

Новый современный электропоезд серии ЭП3Д доставил сегодня первых пассажиров по маршруту Аэропорт - Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Ими стали в основном сами железнодорожники. Примечательно, что в аэропорту символический сигнал к отправлению первого электропоезда дали губернатор Андрей Бочаров и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая прибыла с рабочим визитом в город-герой. Уже на вокзале в Волгограде в ознаменование открытия движения по новой ветке не только торжественно и с музыкой встретили прибывшую электричку, но и устроили чествование строителей. Для прямого сообщения между станцией Волгоград-1 и пассажирским терминалом международного аэропорта Волгограда специально был построен электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2 км и обустроена островная пассажирская платформа длиной 176 метров. Проект реализован к чемпионату мира по футболу.