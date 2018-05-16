Уголовное дело в отношении пятерых наркоторговцев, обвиняемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков, передано в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, они при помощи системы доставляли в Волгоградскую и Саратовскую области крупные партии синтетических наркотиков из Московской области. Полученное “зелье” они расфасовали и готовили для перепродажи.

Участников банды в Волгограде и Саратове задержали полицейские во время спецоперации в феврале прошлого года. У них изъяли более 13 килограммов наркотиков - это свыше 25 тысяч доз. Злоумышленники полностью признали вину и ожидают суда находясь под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.



