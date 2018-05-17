Глава Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Волгоград









Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту города-героя ее встречали губернатор Андрей Бочаров, руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. Первым пунктом в программе визита главы Совфеда - знакомство с новым терминалом внутренних линий, который был торжественной открыт в Волгограде в канун Дня Победы, а также участие в церемонии запуска движения аэроэкспресса от аэропорта до главного железнодорожного вокзала города. Напомним, ветка, протяженностью 1,2 км, была построена от аэропорта до станции Гумрак в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее прямого железнодорожного сообщения из аэропорта до центра города не было.

В Волгограде Валентина Матвиенко почтит память героических защитников Сталинграда - возложит цветы к Вечному огню на площади Павших борцов. Затем глава верхней палаты российского парламента проведет в администрации региона расширенное заседание с участием депутатов, руководителей исполнительной власти. На нем будут рассмотрены основные направления деятельности органов исполнительной и законодательной власти по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и президентских указов на период до 2024 года.

Отметим, что это первый визит Валентины Матвиенко в Волгоград в должности председателя Совета Федерации.



