







В Волгограде 19 мая в ТРК «Комсомолл» с 10 утра начнет свою работу уникальная выставка-ярмарка недвижимости «Метрбум 2018». Всего за один день здесь можно решить квартирный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, в день проведения «Метрбум 2018» — специальные цены и условия от проверенных временем компаний: «Волгострой», «Ваш Выбор», «Пересвет-Юг», «Гала Групп», «Приволжтрансстрой», АК ТПГ «БИС», «Микрорайон Долина», «Ингострах», ПАО «Сбербанк».

Получить можно и бесплатные консультации по выбору жилья, ипотечному кредитованию, оформлению документов.

«Приглашаем прийти на выставку всей семьей. Для юных посетителей выставки мы подготовили увлекательные мастер-классы и веселые развлечения с аниматорами, — рассказывают организаторы.— А с 12.00 до 17.00 совершенно бесплатно можно подарить свои деткам волшебство —интерактивное фотозеркало, которое умеет делать фото и моментально их распечатывает».



