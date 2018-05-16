





Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную жидкость. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении общественной организации «Зеленый патруль», предположительно, это может являться фильтратом, который образуется при длительном хранении отходов. Вода из атмосферы, проходя через толщу отходов, «обогащается» множеством разнообразных веществ, и превращается в сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом.

Если данная версия подтвердится лабораторными исследованиями, то, по мнению «Зеленого патруля», Светлоярскому району угрожает серьезная экологическая опасность. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг.

По мнению экологов, проблема заключается в том, что полигон «Комус» в нарушение проекта в десятки раз превышает среднесуточный объем поступающих отходов.

«Мы видим, что гидрозамок не справляется с нагрузкой или отсутствует вовсе. Результат – наличие фильтрата под слоем почвенного грунта, который в свою очередь, грозит загрязнением грунтовых вод, и самое страшное – если эта «гадость», состав которой нам еще предстоит узнать, доберется до Хазарского водоносного горизонта", - пояснил руководитель регионального отделения «Зеленый патруль» Ярослав Князев.

Ежедневный поток мусорных машин на объект по сегодняшний день не снижается. Спецтехника компании ООО «Управление отходами – Волгоград», ООО «Комус» огромными объемами продолжает свозить отходы на данный объект. Наваленный мусор сходит лавинами на прилегающие к полигону территории, разносится ветром по округе, вымывается дождями.

Как долго длится процесс утечки подозрительной жидкости и насколько уже распространилось загрязнение почвы в округе, по словам Князева, сейчас можно только гадать. «Но уже с точностью можно сказать, что это сильный удар по экологии района и устранение его последствий будет нелегкой задачей», - считает общественник.



