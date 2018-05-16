



Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, его подозревают в подмене результатов вскрытия.

По данным следствия, установив, что смерть беременной волгоградки наступила от вирусной инфекции, подозреваемый решил искусственно занизить статистический показатель так называемой "материнской смертности" на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз "Аутоиммунный гепатит", главврач, подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный диагноз. По данному факту возбуждено еще одного уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ - "Служебный подлог".

Что же касается дела о получении взятки, то сегодня Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия заключил Колченко в СИЗО на два месяца.



