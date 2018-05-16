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Расследования
 16.05.2018 17:15

Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия


Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, его подозревают в подмене результатов вскрытия.
По данным следствия, установив, что смерть беременной волгоградки наступила от вирусной инфекции, подозреваемый решил искусственно занизить статистический показатель так называемой "материнской смертности" на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз "Аутоиммунный гепатит", главврач, подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный диагноз. По данному факту возбуждено еще одного уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ - "Служебный подлог".
Что же касается дела о получении взятки, то сегодня Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия заключил Колченко в СИЗО на два месяца.

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Происшествия 16.05.2018 16:55

Профессиональных мошенников-гастролеров в Волгограде задержали при силовой поддержке волгоградского и саратовского СОБР. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, силовая поддержка была оказана столичным полицейским, которые проводили здесь операцию по задержанию злоумышленников. По подозрению в мошенничестве задержаны четверо граждан в возрасте от 28 лет до 41 года. По данным следствия, они звонили жителям Москвы и, представляясь соцработниками, сообщали о компенсации, которая положена в рамках программы по поддержке пенсионеров. Для перечисления денег аферисты требовали от стариков реквизиты банковских карт и цифровые коды, а после получения доступа к накоплениям пожилых людей мошенники опустошали их счета. В ходе обысков...
Прочитана: 636 раз
Расследования 16.05.2018 16:48

Суд заключил под стражу главного патологоанатома Волгоградской области Сегодня решением Центрального районного суда арестован на два месяца главврач ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадим Колченко, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Напомним, Колченко задержали 14 мая по подозрению в получении крупной взятки. В операции участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ – "Получение взятки". По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, а ему отдавал 30% так называемого "отката".  На...
Прочитана: 4122 раз
Расследования 16.05.2018 16:30

Прокуратура Волгоградской области добилась отмены незаконного решения об условно-досрочном освобождении осужденного за незаконный оборот наркотиков и оружия Петра Скоробогатова. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня президиум Волгоградского областного суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры региона, отменил решение Урюпинского городского суда об освобождении Скоробогатова. Так, Скоробогатов, ранее осужденный к 5 годам 3 месяцам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и оружия, а также кражи, был освобожден условно-досрочно от наказания, фактически отбыв в колонии 2 года 10 месяцев. Прокуратура Волгоградской области оспорила решение в кассационном порядке. По законодательству Скоробогатов, совершивший особо тяжкие преступления, мог рассчитывать на досрочное...
Прочитана: 459 раз
Общество 16.05.2018 16:06

По всей стране 18 мая стартует Всероссийская "горячая линия". Как сообщает ИА "Высота 102", в течение недели жители российских регионов, в том числе Волгоградской области, смогут пожаловаться на качество общественного питания в школах и детсадах, получить консультации специалистов Роспотребнадзора, а также высказать пожелания и предложения по улучшению организации питания. В Роспотребнадзоре России обещают, что конструктивные предложения родителей будут учтены при организации питания детей и подростков в предстоящем учебном году. Жители Волгоградской области могут обращаться по телефонам:  8-8442-24-36-30 - "горячая линия" Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области; 8-8442-23-00-06, 8-8442-23-00-07 - отдел защиты прав потребителей; 8-8442-23-86-56 - отдел надзора по гигиене детей и...
Прочитана: 536 раз
Общество 16.05.2018 16:06

«Доска позора»: В Волгограде выросло мусорное дерево Как новогоднюю елку украшают игрушками, так и обычное дерево, которое растет на перекрестке улиц Дачная и Лазоревая в Красноармейском районе Волгограда, неизвестные «дизайнеры» одели в убранство из… мусорных мешков.  Вот такие снимки прислали в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы, которые случайно проезжали мимо. «Видно, что мусорные мешки на ветки привязывали специально, это нас больше всего поразило, - рассказали очевидцы. – И самое главное, как выяснилось, жители этих улиц, с которыми нам удалось переговорить, не видят в этом ничего стыдного: мол, да пусть себе висят». "Вот так мы любим свой город", - заключили авторы снимков.  ...
Прочитана: 718 раз
Расследования 16.05.2018 15:44 (Обновлено: 16.05.2018 16:38)

Перед судом в Волгоградской области предстанут 60-летний житель Новониколаевского района и его 25-летняя дочь, которые пытались мошенническим путем получить 600 тысяч рублей на развитие хозяйства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, оба обвиняются в крупном мошенничестве и готовятся предстать перед судом. По версии следствия, в мае 2014 год дочь зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Женщина якобы выращивала овощи на продажу, но на самом деле в сельском хозяйстве она не работала. На основании подложных документов, которые ей помогал сфальсифицировать отец, обвиняемая получила грант, но ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
Прочитана: 735 раз
Политика 16.05.2018 15:23

Лидер Волгоградского реготделения «Единой России» выразил свое отношение к партийным «хамелеонам» Последняя группа желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» из 64 человек сегодня успела заскочить в вагон уходящего предвыборного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет закрыл регистрацию и утвердил итоговый список участников, в который вошли 187 человек. Все они претендуют на звание кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от партии власти. Прием заявлений длился со 2 апреля по 15 мая. Всего в единый день голосования, 9 сентября, будет разыграно 36 мандатов в представительное собрание города-героя.    Испытание предварительным голосованием – обязательная процедура для тех, кто намеревается баллотироваться в депутаты от партии, имеющей большинство в российском парламенте....
Прочитана: 3203 раз
Общество 16.05.2018 14:59

Начались пуско-наладочные работы на четырех новых электроподъемниках  на станции скоростного трамвая «Пионерская».  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалистам предстоит провести  калибровку установленных подъемных механизмов, после этого рабочие приступят к монтажу балюстрады и боковой облицовки новых эскалаторов. Добавим, что на еще трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - ремонтные работы завершены, эскалаторы работают в штатном режиме.  Долгое время обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» не уделялось должного внимания, в результате чего степень изношенности некоторого оборудования, в  том числе эскалаторов, приблизилась к 100%. Работу электроподъемников по соображениям безопасности пришлось приостановить.  Установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров....
Прочитана: 693 раз
Общество 16.05.2018 14:47

В Волгограде в годовщину взрыва дома жильцы собрались на месте трагедии Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами.  В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России....
Прочитана: 770 раз
Расследования 16.05.2018 13:24

Ранее судимый 20-летний житель Волгограда Данила Голин осужден к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за  разбойное нападение, повлекшее гибель пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вечером 11 августа прошлого года Голин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Рославльская в Кировском районе Волгограда, увидел проходившую мимо пенсионерку. Пожилая женщина оступилась и упала на землю, после чего Голин подбежал к ней и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Нападавший избил пенсионерку до потери сознания, после чего снял золотые серьги и скрылся с похищенным имуществом. От полученных травм 64-летняя...
Прочитана: 1085 раз
Общество 16.05.2018 13:09

Руководство ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в установленный срок исполнило предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства при вскрытии тел умерших, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС. Напомним, что в апреле текущего года антимонопольное ведомство выдало указанному отделению судмедэкспертизы предупреждение  о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ "ВОБСМЭ", что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Во исполнение предупреждения руководство отделения судмедэкспертизы провело производственное совещание с сотрудниками, на котором до них была доведена...
Прочитана: 817 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 16.05.2018 12:30

В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
Прочитана: 5050 раз
Общество 16.05.2018 12:19

Дополнительные выходные, объявленные в регионе в связи с проведением матчей ЧМ-2018, не отразятся на работе Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Волгоградском областном суде являются рабочими днями. Прием документов будет осуществляться в обычном режиме работы суда. Судебные заседания, назначенные на эти даты, состоятся в соответствии с ранее определенным графиком. Если по каким-либо причинам граждане не смогут явиться в судебные заседания, просьба заблаговременно проинформировать об этом суд: подать мотивированное ходатайство.
Прочитана: 1860 раз
Происшествия 16.05.2018 11:23

Около десятка снарядов и их фрагментов, а также авиабомбу нашли у железнодорожной насыпи в Светлоярском районе. Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, опасные находки были обнаружены примерно в 30 метрах от железнодорожного полотна на 56 километре перегона "Лесопитомник-Тингута".     При обследовании оказалось, что там лежат: фрагмент артиллерийского 122-миллиметрового снаряда, его взрыватель, четыре 76-миллиметровых снаряда, пять 45-миллиметровых и один 50-миллиметровый. Также там находилась осколочная авиационная бомба АО-10. В военкомат Красноармейского района направлена заявка на разминирование. В районном и областном военкоматах информагентству сообщили, что заявка на разминирование передана в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. 
Прочитана: 1324 раз
Политика 16.05.2018 11:21

"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в Волгограде Волгоград с рабочим визитом в четверг, 17 мая, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили ИА "Высота 102" в верхней палате Федерального собрания РФ, в должности главы Совфеда она посещает город-герой впервые. В аэропорту Валентина Матвиенко осмотрит новый терминал внутренних линий, который был торжественно открыт с участием и.о министра транспорта России Максима Соколова 8 мая этого года. Губернатор Андрей Бочаров и руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко расскажут главе Совфеда, что удалось сделать за последние годы в аэропорту в рамках его модернизации и подготовки города к ЧМ-2018, поделятся дальнейшими планами развития транспортного узла. В Волгограде...
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