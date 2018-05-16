В Волжском открыли памятник инженерным войскам









На торжественном открытии памятника собрались представители руководящего состава различных частей инженерный войск из городов России. Право перерезать ленточку было предоставлено начальнику инженерных войск Вооруженных Сил России, генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому и заместителю главы администрации города Волжского Руслану Никитину.

В программу торжественного мероприятия вошли также посещение войсковой части № 73420, поездка на Мамаев курган и другие экскурсии по городу-герою Волгограду.

Памятник инженерным войскам представляет собой инженерную машину разграждения. Объект находится на въезде в Волжский со стороны Волгограда перед поворотом на о. Зеленый, где дислоцируется одна из частей инженерных войск.













Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, проект памятника был разработан личным составом 3-го учебного батальона войсковой части № 73420. К месту, где установлена уникальная боевая инженерная машина ведут дорожки, выложенные тротуарной плиткой, а прилегающая территория отсыпана асфальтобетонной крошкой. Кроме того, около памятника разметили стелу с надписью «Сплав науки и отваги – инженерные войска».

Отметим, инженерная машина разграждения – боевая техника, принятая на вооружение в 1969 году, успешно зарекомендовала себя во время ликвидации Чернобыльской АЭС, в локальных конфликтах. Более 50 лет эта машина в строю, несмотря на то, что в настоящее время разработано уже третье поколение подобных машин. В Волжском установлена модель данной инженерной машины.



