Профессиональных мошенников-гастролеров в Волгограде задержали при силовой поддержке волгоградского и саратовского СОБР. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, силовая поддержка была оказана столичным полицейским, которые проводили здесь операцию по задержанию злоумышленников. По подозрению в мошенничестве задержаны четверо граждан в возрасте от 28 лет до 41 года. По данным следствия, они звонили жителям Москвы и, представляясь соцработниками, сообщали о компенсации, которая положена в рамках программы по поддержке пенсионеров. Для перечисления денег аферисты требовали от стариков реквизиты банковских карт и цифровые коды, а после получения доступа к накоплениям пожилых людей мошенники опустошали их счета. В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, базы данных жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также тетради с записями, подтверждающие их противоправную деятельность. В отношении двоих фигурантов взяты обязательства о явке, а их сообщники заключены под стражу.



