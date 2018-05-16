В Волгоградской области «полуподпольную» УК разыскивают кредиторы





Управляющую компанию «Комплекс» арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить МУП «Водоканал города Волжского» около 1 миллиона 300 тысяч рублей за услуги, оказанные по договорам водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ИА «Высота 102», компания, которая обслуживает дома не только в Волгограде, но и в Волжском, задолжала поставщику ресурса за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Между тем, с аналогичными требованиями в адрес ООО «Комплекс» обратились в суд и другие ресурсоснабжающие организации. Так, финансовые претензии УК за неоплаченные услуги направили МКП «Тепловые сети», «Волгоградэнергосбыт», а ООО «Волжские тепловые сети» за долг коммунальщиков в размере около 1,7 миллиона рублей и вовсе потребовало признать банкротом ООО «Комплекс». В настоящее время в арбитражном суде рассматривается и иск комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского о понуждении компании проводить санитарную уборку во дворах домов, которые она должна обслуживать: по ул. Молодежная, 46, ул. Пушкина, 36,38,42, ул. Космонавтов, 29 и пр. Ленина, 7. В частности, как говорится в исковом заявлении, речь идет о вывозе отходов.

Напомним, аналогичные проблемы с вывозом мусора возникли и у жителей дома №1а по ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда, который также находится на обслуживании у ООО «Комплекс». Как рассказали жители дома, управляющая компания задолжала оператору по вывозу отходов и, не расплатившись по долгам, заключила договор на обслуживание с другим перевозчиком. В результате двор дома периодически превращался в мусорную свалку. Журналистам ИА «Высота 102» пришлось провести целое расследование, чтобы попытаться найти ООО «Комплекс» и узнать, почему компания превратила жизнь людей в мусорный ад. Однако в промзоне, где зарегистрирована компания, представителей «Комплекса» найти не удалось – дверь в крошечный офис была закрыта. А телефоны, указанные на наклеенном листе бумаги, отправляли «клиентов» в УК «Уютный город», где ранее открестились от каких-либо связей с «Комплексом». К слову, не удалось увидеть «живых» сотрудников ООО «Комплекс» и на судебном процессе в арбитражном суде по иску Волжского водоканала – никто из представителей УК в суд так и не явился.

Между тем, недавно ООО «Комплекс» было оштрафовано на 275 тысяч рублей госжилинспекцией за ненадлежащее исполнение по содержанию общего имущества в доме №13 по ул. Ангарской. Тем не менее компания продолжает работать на рынке оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами.



