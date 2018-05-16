«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами







Смотрите сегодня в программе: на предстоящих выборах в гордуму волгоградские «единороссы» желают победы проверенным товарищам, а не перебежчикам из других партий. Я сажаю алюминиевые огурцы: в теплицах Иловлинского района Волгоградской области нашли не только незаконных мигрантов, но и тайники с подозрительными химикатами для выращивания овощей. Место встречи - Волгоград: участникам регионального кадетского слета полицейских классов показали особенности непростой работы во имя торжества закона. Ровно через год после трагедии со взрывом газа: бывшие жители многоэтажки на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда собрались на месте снесенного дома.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.