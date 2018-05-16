Управляющую компанию «Комплекс» арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить МУП «Водоканал города Волжского» около 1 миллиона 300 тысяч рублей за услуги, оказанные по договорам водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ИА «Высота 102», компания, которая обслуживает дома не только в Волгограде, но и в Волжском, задолжала поставщику ресурса за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Между тем, с аналогичными требованиями в адрес ООО «Комплекс» обратились в суд и другие ресурсоснабжающие организации. Так, финансовые претензии УК за неоплаченные услуги направили МКП «Тепловые сети», «Волгоградэнергосбыт», а ООО «Волжские тепловые сети» за долг коммунальщиков в размере около 1,7 миллиона рублей и вовсе...