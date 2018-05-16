|Общество
|17.05.2018 08:20
Жителю Волгограда придется заплатить за съеденные в гипермаркете сардельки
Суд приговорил к штрафу жителя Волгограда, который раскрыл упаковку с говяжьими сардельками и съел их не дойдя до кассы гипермаркета. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, инцидент произошел в гипермаркете "Лента" в Дзержинском районе в праздник День Победы. Мужчина вскрыл упаковку с сардельками, стоимостью 251, 12 руб. В содеянном он признался, раскаялся и просил строго его не наказывать. С учетом причинения незначительного ущерба, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Нарушителю придется заплатить 300 рублей штрафа за умышленное уничтожение чужого имущества. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
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Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Происшествия
|17.05.2018 10:37 (Обновлено: 17.05.2018 10:37)
Ребенок пострадал в ДТП в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в среду в хуторе Бурковском напротив дома №2 по улице Мира. По имеющимся сведениям, десятилетний мальчик перебегал дорогу рядом с пешеходным переходом и попал под колеса грузовика “DAF”, которым управлял 31-летний мужчина. Ребенок с травмами госпитализирован.
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|Экономика
|17.05.2018 10:24
Новая компания на розничном рынке электроэнергии Волгоградской области — ООО «Электросбыт» (г. Саратов). В течение уже более десяти лет она поставляет электрическую энергию и населению, и крупным промышленным предприятиям, а также торговли, сервиса, социально значимым и иным организациям. Волгоградским потребителям ООО «Электросбыт» предлагает лояльность и гибкую систему ценообразования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Наша компания минимизирует расходы своих потребителей на электроснабжение. Это стало возможным благодаря командной работе высококвалифицированных специалистов, применению новых и передовых технологий, соблюдению принципов открытости и лояльности, гибкому подходу к ценообразованию и отсутствию государственного регулирования, — отмечает заместитель директора ООО «Электросбыт» по экономике и...
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|Общество
|17.05.2018 10:13
В оздоровительном центре «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», к открытию первой лагерной смены приведены в порядок территория и корпуса, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Сотрудники центра и вожатые из педагогического отряда в преддверии летнего оздоровительного сезона организовали субботник. Центр располагает шестью комфортабельными строениями, современными бассейном, столовой и всем необходимым для безопасного отдыха детей. Одно из жилых зданий в этом году было отремонтировано. Заканчивается строительство универсальной спортивной площадки, приобретен «Детский городок» для самых юных. За шесть лет работы оздоровительного центра уже на новом месте АО «КАУСТИК» вложил в развитие...
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|Происшествия
|17.05.2018 10:04
Наркокурьер, пойманный с поличным на входе в исправительную колонию в Камышине, попытался проглотить пакетик с анашой. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, это произошло на контрольно-пропускном пункте ИК №24. При задержании сотрудниками пенитенциарного учреждения злоумышленник решил таким образом избавиться от улик. Это ему не удалось. При досмотре его автомобиля нашли еще два свертка с анашой. Общий вес контрабанды составил чуть меньше 11 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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|Расследования
|17.05.2018 09:49 (Обновлено: 17.05.2018 09:52)
Уголовное дело в отношении пятерых наркоторговцев, обвиняемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков, передано в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, они при помощи системы доставляли в Волгоградскую и Саратовскую области крупные партии синтетических наркотиков из Московской области. Полученное “зелье” они расфасовали и готовили для перепродажи. Участников банды в Волгограде и Саратове задержали полицейские во время спецоперации в феврале прошлого года. У них изъяли более 13 килограммов наркотиков - это свыше 25 тысяч доз. Злоумышленники полностью признали вину и ожидают суда находясь под стражей. Им грозит лишение свободы...
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|Происшествия
|17.05.2018 09:31
Из-за ДТП в утренний час пик трамваи по маршрутам в Дзержинском и Советском районах Волгограда ходили с увеличенным интервалом. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в 6.30 утра водитель автомобиля Лада Гранта на перекрестке совершил столкновение с трамваем №2, двигавшемся поблизости от выезда из депо на улице Ангарской. В результате ДТП был заблокирован выезд электротранспорта под номерами 2,5, 6,7,10 и 12. Работавшие на линии трамваи ходили с увеличенным интервалом. От медосвидетельствования на месте аварии водитель легкового автомобиля отказался. В результате ДТП никто из находившихся в трамвае не пострадал. В 7.30 движение на данном участке было восстановлено. ...
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|Общество
|17.05.2018 09:06
Сегодня рано утром очередной выброс завода «Красный Октябрь» вновь стал причиной образования оранжевого облака. Как рассказали очевидцы, к подобным «приветам» от металлургического гиганта они давно привыкли, однако, по словам горожан, сегодня выброс был особенно сильным и заметным. «Мы уже смирились, что нас без конца травят, но вот как отреагируют на это болельщики ЧМ-2018, которые приедут к нам в город?», - вопрошают волгоградцы.
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|Экономика
|17.05.2018 08:12
В Волгограде 19 мая в ТРК «Комсомолл» с 10 утра начнет свою работу уникальная выставка-ярмарка недвижимости «Метрбум 2018». Всего за один день здесь можно решить квартирный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, в день проведения «Метрбум 2018» — специальные цены и условия от проверенных временем компаний: «Волгострой», «Ваш Выбор», «Пересвет-Юг», «Гала Групп», «Приволжтрансстрой», АК ТПГ «БИС», «Микрорайон Долина», «Ингострах», ПАО «Сбербанк». Получить можно и бесплатные консультации по выбору жилья, ипотечному кредитованию, оформлению документов. «Приглашаем прийти на выставку всей семьей. Для юных посетителей выставки мы подготовили увлекательные мастер-классы и...
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|Культура
|17.05.2018 06:03
Волгоградская команда завоевала в Праге второе место на чемпионате мира по хип-хопу. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников танцевального коллектива «Наш стиль», сражаться пришлось с соперниками из 14 государств – Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Право представлять Россию на «Hip-hop Unite Europen» танцоры из города-героя получили, завоевав бронзу на всероссийских соревнованиях. Всего для поездки в Чехию были отобраны 5 российских команд. В итоге все призовые места достались россиянам. Волгоградских хип-хоперов не раз приглашали выступать в родном городе на различных праздниках. По возвращении из Праги ребята будут рады показать землякам и свой победный танец. Хотя свободного времени...
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|Общество
|17.05.2018 05:01
Управляющую компанию «Комплекс» арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить МУП «Водоканал города Волжского» около 1 миллиона 300 тысяч рублей за услуги, оказанные по договорам водоснабжения и водоотведения. Как сообщает ИА «Высота 102», компания, которая обслуживает дома не только в Волгограде, но и в Волжском, задолжала поставщику ресурса за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Между тем, с аналогичными требованиями в адрес ООО «Комплекс» обратились в суд и другие ресурсоснабжающие организации. Так, финансовые претензии УК за неоплаченные услуги направили МКП «Тепловые сети», «Волгоградэнергосбыт», а ООО «Волжские тепловые сети» за долг коммунальщиков в размере около 1,7 миллиона рублей и вовсе...
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|Происшествия
|16.05.2018 20:49
Сегодня вечером в Ворошиловском районе Волгограда возле дома №25 по улице Козловская за считанные минуты на глазах у владелицы полностью сгорела «Lada Granta». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, хозяйка машины села за руль, повернула ключ зажигания, после чего под капотом что-то вспыхнуло. Прибывшие на место пожарные спасти легковушку были не в силах. Известно, что возраст автомобиля составляет 3 года.
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|Экология
|16.05.2018 20:40
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную жидкость. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении общественной организации «Зеленый патруль», предположительно, это может являться фильтратом, который образуется при длительном хранении отходов. Вода из атмосферы, проходя через толщу отходов, «обогащается» множеством разнообразных веществ, и превращается в сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом. Если данная версия подтвердится лабораторными исследованиями, то, по мнению «Зеленого патруля», Светлоярскому району угрожает серьезная экологическая опасность. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг. По...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.05.2018 20:30
Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
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|Аналитика
|16.05.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами
Смотрите сегодня в программе: на предстоящих выборах в гордуму волгоградские «единороссы» желают победы проверенным товарищам, а не перебежчикам из других партий. Я сажаю алюминиевые огурцы: в теплицах Иловлинского района Волгоградской области нашли не только незаконных мигрантов, но и тайники с подозрительными химикатами для выращивания овощей. Место встречи - Волгоград: участникам регионального кадетского слета полицейских классов показали особенности непростой работы во имя торжества закона. Ровно через год после трагедии со взрывом газа: бывшие жители многоэтажки на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда собрались на месте снесенного дома. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Расследования
|16.05.2018 17:15
Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия
Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, его подозревают в подмене результатов вскрытия. По данным следствия, установив, что смерть беременной волгоградки наступила от вирусной инфекции, подозреваемый решил искусственно занизить статистический показатель так называемой "материнской смертности" на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз "Аутоиммунный гепатит", главврач, подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный...
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17 мая 08:20
Жителю Волгограда придется заплатить за съеденные в гипермаркете сардельки 15
16 мая 20:40
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16 мая 17:15
16 мая 15:23
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16 мая 12:19
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Общество
17 мая 08:20
Жителю Волгограда придется заплатить за съеденные в гипермаркете сардельки 15
16 мая 17:22
16 мая 13:09
16 мая 12:19
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