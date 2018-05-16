Суд заключил под стражу главного патологоанатома Волгоградской области









Сегодня решением Центрального районного суда арестован на два месяца главврач ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадим Колченко, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Напомним, Колченко задержали 14 мая по подозрению в получении крупной взятки. В операции участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ – "Получение взятки".

По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, а ему отдавал 30% так называемого "отката".

На заседании Колченко заявил, что готов сотрудничать со следствием и понести наказание, но в тоже время утверждал, что его поступки были не так квалифицированы.

“Служба для меня - святое, деньги которые передавали мне санитары шли на хозяйственные нужды. А они, в свою очередь, получали их за оказание услуг. И эта деятельность не запрещена напрямую нашим уставом”, - заявил Колченко. В этом, по его словам, и было нарушение закона.

В уголовном деле, возбужденном против Вадима Колченко, фигурирует также и некий Курбанов, который передал ему деньги, полученные в свою очередь от участника оперативных действий. В мотивировке ходатайства об аресте следователь озвучил версию о том, что в случае, если Колченко не будет помещен в СИЗО, то он сможет оказать давление и на другого фигуранта.









