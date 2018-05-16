«Доска позора»: В Волгограде выросло мусорное дерево





Как новогоднюю елку украшают игрушками, так и обычное дерево, которое растет на перекрестке улиц Дачная и Лазоревая в Красноармейском районе Волгограда, неизвестные «дизайнеры» одели в убранство из… мусорных мешков.





Вот такие снимки прислали в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы, которые случайно проезжали мимо. «Видно, что мусорные мешки на ветки привязывали специально, это нас больше всего поразило, - рассказали очевидцы. – И самое главное, как выяснилось, жители этих улиц, с которыми нам удалось переговорить, не видят в этом ничего стыдного: мол, да пусть себе висят». "Вот так мы любим свой город", - заключили авторы снимков.















