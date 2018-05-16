Волгоградским родителям предлагают обсудить школьный общепит

Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами. В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России....