







Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами.













В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России. В нем в очередной раз они просят привлечь к ответу газовиков, которых также считают виновными в случившемся.

Напомним, взрыв произошел 16 мая прошлого года. По данным следствия, Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян, хозяева стоящего рядом с домом киоска "Сазан Карпыч", хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для этого они наняли рабочего Владимира Лексункина. Земляные работы велись без оформления и согласования проектной документации. При проколе грунта от торговой точки до ближайшего водопроводного колодца, была повреждена газовая труба. Это вызвало сильную утечку газа. Через подземные коммуникации он проник в помещения многоквартирного дома, где произошел взрыв, обрушился подъезд. Под завалами погибли 4 и получили травмы 11 человек. В настоящее время уголовное дело возвращено из суда обратно в прокуратуру.













Разрушенный взрывом дом был снесен, на его месте планировалось возвести сквер. До настоящего времени территория не благоустроена. До сих пор стоит на месте и торговый павильон "Сазан Карпыч". Решение о его сносе было принято судом в апреле текущего года.







