В Волгограде рецидивисту дали 12 лет за нанесение пенсионерке смертельных побоев

Ранее судимый 20-летний житель Волгограда Данила Голин осужден к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за

разбойное нападение, повлекшее гибель пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вечером 11 августа прошлого года Голин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Рославльская в Кировском районе Волгограда, увидел проходившую мимо пенсионерку. Пожилая женщина оступилась и упала на землю, после чего Голин подбежал к ней и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Нападавший избил пенсионерку до потери сознания, после чего снял золотые серьги и скрылся с похищенным имуществом. От полученных травм 64-летняя потерпевшая скончалась на месте. Вину в содеянном Голин признал полностью.

Расследование уголовного дела проводилось СО Кировского района г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



