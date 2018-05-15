Руководство ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в установленный срок исполнило предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства при вскрытии тел умерших, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС.

Напомним, что в апреле текущего года антимонопольное ведомство выдало указанному отделению судмедэкспертизы предупреждение о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ "ВОБСМЭ", что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Во исполнение предупреждения руководство отделения судмедэкспертизы провело производственное совещание с сотрудниками, на котором до них была доведена информация о непопущении информирования родственников умерших, в том числе уже заключивших договоры на оказание ритуальных услуг с иными организациями, что в случае расторжения и заключения ими договора на оказание данных услуг, например, с ООО "Волжское ритуальное предприятие "Память", вскрытие умершего будет проведено в приоритетном порядке в более ранние сроки.

"Поскольку в установленный срок ГБУЗ "ВОБСМЭ" исполнило предупреждение, антимонопольное дело нами возбуждено не будет. Добровольно исполнив предупреждение сотрудники ГБУЗ "ВОБСМЭ" избежали привлечения к административной ответственности. Надеюсь, что ГБУЗ "ВОБСМЭ" не только на бумаге, но и по факту прекратило совершать вышеуказанные действия, содержащие признаки противоправных. В противном случае, при наличии доказательств, такие действия могут привести первоначально к штрафу, а впоследствии к дисквалификации виновных должностных лиц. Кроме того, информация о вышеизложенном факте будет доведена нами до сведения вышестоящей для ГБУЗ "ВОБСМЭ" организации – комитета здравоохранения Волгоградской области для контроля", - прокомментировал руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.