Волгоградский областной суд остался без выходных

Дополнительные выходные, объявленные в регионе в связи с проведением матчей ЧМ-2018, не отразятся на работе Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Волгоградском областном суде являются рабочими днями.

Прием документов будет осуществляться в обычном режиме работы суда. Судебные заседания, назначенные на эти даты, состоятся в соответствии с ранее определенным графиком. Если по каким-либо причинам граждане не смогут явиться в судебные заседания, просьба заблаговременно проинформировать об этом суд: подать мотивированное ходатайство.



