"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в Волгограде









Волгоград с рабочим визитом в четверг, 17 мая, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили ИА "Высота 102" в верхней палате Федерального собрания РФ, в должности главы Совфеда она посещает город-герой впервые. В аэропорту Валентина Матвиенко осмотрит новый терминал внутренних линий, который был торжественно открыт с участием и.о министра транспорта России Максима Соколова 8 мая этого года. Губернатор Андрей Бочаров и руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко расскажут главе Совфеда, что удалось сделать за последние годы в аэропорту в рамках его модернизации и подготовки города к ЧМ-2018, поделятся дальнейшими планами развития транспортного узла. В Волгограде Валентина Матвиенко почтит память героических защитников Сталинграда и проведет расширенное заседание с участием депутатов, руководителей исполнительной власти. На нем, как стало известно информагентству, будут рассмотрены основные направления деятельности органов исполнительной и законодательной власти по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и президентских указов на период до 2024 года.

Отметим, что в последнее время Волгоград посещают многие федеральные чиновники и руководители крупных корпораций и компаний. Так, буквально накануне, по сведениям ИА "Высота 102", в город приезжал миллиардер Геннадий Тимченко. Он владелец инвестиционной группы Volga Group, которой принадлежит одна из крупнейших строительных подрядных организаций России - АО "Стройтрансгаз". Эта компания, напомним, выступала генеральным подрядчиком строительства стадиона "Волгоград Арена". В ходе своего недавнего визита в Волгоград Геннадий Тимченко ознакомился с тем, как идут работы в мемориальном парке, расположенном напротив нового стадиона.

Фото: council.gov.ru