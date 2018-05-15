Под Волгоградом у железнодорожных путей нашли снаряды и авиабомбу

Около десятка снарядов и их фрагментов, а также авиабомбу нашли у железнодорожной насыпи в Светлоярском районе. Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, опасные находки были обнаружены примерно в 30 метрах от железнодорожного полотна на 56 километре перегона "Лесопитомник-Тингута".

При обследовании оказалось, что там лежат: фрагмент артиллерийского 122-миллиметрового снаряда, его взрыватель, четыре 76-миллиметровых снаряда, пять 45-миллиметровых и один 50-миллиметровый. Также там находилась осколочная авиационная бомба АО-10. В военкомат Красноармейского района направлена заявка на разминирование. В районном и областном военкоматах информагентству сообщили, что заявка на разминирование передана в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.