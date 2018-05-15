Реклама на сайте | Мобильная версия
Происшествия
 16.05.2018 11:23

Под Волгоградом у железнодорожных путей нашли снаряды и авиабомбу

Около десятка снарядов и их фрагментов, а также авиабомбу нашли у железнодорожной насыпи в Светлоярском районе. Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, опасные находки были обнаружены примерно в 30 метрах от железнодорожного полотна на 56 километре перегона "Лесопитомник-Тингута".    
При обследовании оказалось, что там лежат: фрагмент артиллерийского 122-миллиметрового снаряда, его взрыватель, четыре 76-миллиметровых снаряда, пять 45-миллиметровых и один 50-миллиметровый. Также там находилась осколочная авиационная бомба АО-10. В военкомат Красноармейского района направлена заявка на разминирование. В районном и областном военкоматах информагентству сообщили, что заявка на разминирование передана в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. 
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорнякиСтала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиСталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганомГубернатор рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской областиМарш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне

Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории

В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение

Будничные съемки далеко не редкой картины  для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...

Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...

Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники  компании «Волгострой». Об этом...

Политика 16.05.2018 15:23

Лидер Волгоградского реготделения «Единой России» выразил свое отношение к партийным «хамелеонам» Последняя группа желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» из 64 человек сегодня успела заскочить в вагон уходящего предвыборного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет закрыл регистрацию и утвердил итоговый список участников, в который вошли 187 человек. Все они претендуют на звание кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от партии власти. Прием заявлений длился со 2 апреля по 15 мая. Всего в единый день голосования, 9 сентября, будет разыграно 36 мандатов в представительное собрание города-героя.    Испытание предварительным голосованием – обязательная процедура для тех, кто намеревается баллотироваться в депутаты от партии, имеющей большинство в российском парламенте....
Прочитана: 456 раз
Общество 16.05.2018 14:59

Начались пуско-наладочные работы на четырех новых электроподъемниках  на станции скоростного трамвая «Пионерская».  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалистам предстоит провести  калибровку установленных подъемных механизмов, после этого рабочие приступят к монтажу балюстрады и боковой облицовки новых эскалаторов. Добавим, что на еще трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - ремонтные работы завершены, эскалаторы работают в штатном режиме.  Долгое время обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» не уделялось должного внимания, в результате чего степень изношенности некоторого оборудования, в  том числе эскалаторов, приблизилась к 100%. Работу электроподъемников по соображениям безопасности пришлось приостановить.  Установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров....
Прочитана: 297 раз
Общество 16.05.2018 14:47

В Волгограде в годовщину взрыва дома жильцы собрались на месте трагедии Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами.  В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России....
Прочитана: 267 раз
Расследования 16.05.2018 13:24

Ранее судимый 20-летний житель Волгограда Данила Голин осужден к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за  разбойное нападение, повлекшее гибель пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вечером 11 августа прошлого года Голин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Рославльская в Кировском районе Волгограда, увидел проходившую мимо пенсионерку. Пожилая женщина оступилась и упала на землю, после чего Голин подбежал к ней и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Нападавший избил пенсионерку до потери сознания, после чего снял золотые серьги и скрылся с похищенным имуществом. От полученных травм 64-летняя...
Прочитана: 869 раз
Общество 16.05.2018 13:09

Руководство ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в установленный срок исполнило предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства при вскрытии тел умерших, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС. Напомним, что в апреле текущего года антимонопольное ведомство выдало указанному отделению судмедэкспертизы предупреждение  о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ "ВОБСМЭ", что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Во исполнение предупреждения руководство отделения судмедэкспертизы провело производственное совещание с сотрудниками, на котором до них была доведена...
Прочитана: 593 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 16.05.2018 12:30

В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
Прочитана: 4097 раз
Общество 16.05.2018 12:19

Дополнительные выходные, объявленные в регионе в связи с проведением матчей ЧМ-2018, не отразятся на работе Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Волгоградском областном суде являются рабочими днями. Прием документов будет осуществляться в обычном режиме работы суда. Судебные заседания, назначенные на эти даты, состоятся в соответствии с ранее определенным графиком. Если по каким-либо причинам граждане не смогут явиться в судебные заседания, просьба заблаговременно проинформировать об этом суд: подать мотивированное ходатайство.
Прочитана: 1489 раз
Политика 16.05.2018 11:21

"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в Волгограде Волгоград с рабочим визитом в четверг, 17 мая, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили ИА "Высота 102" в верхней палате Федерального собрания РФ, в должности главы Совфеда она посещает город-герой впервые. В аэропорту Валентина Матвиенко осмотрит новый терминал внутренних линий, который был торжественно открыт с участием и.о министра транспорта России Максима Соколова 8 мая этого года. Губернатор Андрей Бочаров и руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко расскажут главе Совфеда, что удалось сделать за последние годы в аэропорту в рамках его модернизации и подготовки города к ЧМ-2018, поделятся дальнейшими планами развития транспортного узла. В Волгограде...
Прочитана: 5348 раз
Происшествия 16.05.2018 10:12

Газопровод низкого давления повредили при проведении земляных работ в Ворошиловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в экстренных службах региона, ЧП случилось во вторник рядом с домом №12 по улице Перова. По имеющимся сведениям, во время работ по благоустройству была повреждена газовая труба диаметром 63 миллиметра. Утечка была устранена, газоснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
Прочитана: 1201 раз
Общество 16.05.2018 10:08

Исполнительный документ неимущественного характера о возврате жителем Волгограда щенка породы французский бульдог по кличке "Уго Чавес Лаки Бой фром Сайберия" находится на исполнении у судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил гражданину извещение о вызове на прием, а также требование о предоставлении сведений о месте нахождения собаки. В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что бульдог находится дома у данного гражданина в городе Волгограде. Также выяснилось, что в УФССП России по Красноярскому краю находится исполнительное производство о взыскании с жительницы Красноярска в пользу жителя Волгограда денежных средств в размере...
Прочитана: 1448 раз
Происшествия 16.05.2018 10:01

Девочка-подросток и мужчина пострадали в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник вечером напротив дома №104 по улице Пушкина 43-летний мотоциклист по касательной столкнулся с ехавшей на велосипеде 14-летней девочкой. С травмами их доставили в больницу. 
Прочитана: 503 раз
Происшествия 16.05.2018 09:50

На юге Волгограда в ДТП погиб пенсионер на "Оке" Пенсионер погиб и еще один мужчина пострадал в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник на улице Мачтозаводской столкнулись автомобиль “Ока”  и “Daewoo Matiz”. По имеющимся сведениям, 72-летний водитель "Оки" не предоставил преимущество в движении “Daewoo”, и врезался в корейскую малолитражку. В аварии погиб шофер отечественного авто, 34-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.
Прочитана: 1173 раз
Общество 16.05.2018 09:48

Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работы На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.  Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима...
Прочитана: 2341 раз
Происшествия 16.05.2018 09:07

В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Ворошиловском ТРЦ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник, около половины восьмого вечера, мужчина вошел в помещение салона и попросил показать ему золотые цепочки. Затем схватил четыре штуки и убежал. Украденные ювелирные изделия оцениваются в 76 тысяч рублей.  Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волос темно-русый, короткий, среднего телосложения, глаза на выкате, на подбородке пластырь, славянской внешности. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка. Всем, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в полицию по...
Прочитана: 2112 раз
Общество 15.05.2018 20:31

Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области станут выходными. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, 18, 22, 25 и 28 июня объявлены нерабочими днями. «Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», - сказал глава региона. Напомним, в этом году 2 февраля 2018 года, когда праздновалось 75-летие Сталинградской битвы, было объявлено также нерабочим днем. 
Прочитана: 14815 раз


16 мая 15:23
Лидер Волгоградского реготделения «Единой России» выразил свое отношение к партийным «хамелеонам» Комментарии1Смотреть фотографии
16 мая 14:59
На станции «Пионерская» в Волгограде готовятся "зашагать" экскалаторы Комментарии2
16 мая 14:47
В Волгограде в годовщину взрыва дома жильцы собрались на месте трагедииСмотреть фотографии
16 мая 13:24
В Волгограде рецидивисту дали 12 лет за нанесение пенсионерке смертельных побоев
16 мая 13:09
Волжское отделение судмедэкспертизы исполнило предупреждение УФАС и избежало ответственности Комментарии3
16 мая 12:30
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 Комментарии11Смотреть фотографии
16 мая 12:19
Волгоградский областной суд остался без выходных Комментарии6
16 мая 11:23
Под Волгоградом у железнодорожных путей нашли снаряды и авиабомбу
16 мая 11:21
"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в Волгограде Комментарии25Смотреть фотографии
16 мая 10:12
В Волгограде повредили газопровод в ходе благоустройства территории Комментарии5
16 мая 10:08
Приставы возвращают бульдога по кличке "Уго Чавес" из Волгограда в Красноярск Комментарии10
16 мая 10:01
В Волгоградской области в столкновении пострадали мотоциклист и девочка-велосипедистка
16 мая 09:50
На юге Волгограда в ДТП погиб пенсионер на "Оке" Комментарии3Смотреть фотографии
16 мая 09:48
Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работы Комментарии12Смотреть фотографии
16 мая 09:07
В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон Комментарии19Смотреть фотографии
15 мая 20:31
У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходных Комментарии20
15 мая 20:29
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в морге Комментарии3Cмотреть видео
15 мая 18:16
В Волгограде жители улицы Советской пожаловались в полицию на ночные работы дорожников Комментарии17Смотреть фотографии
15 мая 17:47
В центре Волгограда укладчики тротуарной плитки включают «космическую скорость» Комментарии8Смотреть фотографии
15 мая 17:41
В Волгоградской области злоумышленники попытались "раздеть" оросительный канал
15 мая 17:34
В Волгограде гостей ЧМ-2018 ожидают местные гастрономические «фишки» Комментарии12Смотреть фотографии
15 мая 17:27
Мошенничество с пенсией довело жительницу Волгоградской области до тюрьмы
15 мая 17:02
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы Комментарии15Смотреть фотографии
15 мая 15:11
В Волгоградской области экс-глава поселения предстанет перед судом за фиктивный ремонт дорог Комментарии7
15 мая 14:09
Энергетики взыскали с «Управления отходами-Волгоград» убытки за поврежденную мусоровозом линию ЛЭП Комментарии2
15 мая 13:45
Банду бутлегеров из Волгограда отправят надолго в колонию Комментарии3
15 мая 13:18
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты" Комментарии41Смотреть фотографии
15 мая 13:13
Вверх кармашками-2017: мэр Волгограда стал беднее Комментарии9Смотреть фотографии
15 мая 12:15
В Волгограде озвучен список запрещенных предметов на фестивале болельщиков ЧМ-2018 Комментарии8Смотреть фотографии
15 мая 11:55
Оптика «Ростелекома» обеспечила интернетом более 50 тысяч волгоградских семейСмотреть фотографии
Происшествия
16 мая 11:23
Под Волгоградом у железнодорожных путей нашли снаряды и авиабомбу
16 мая 10:12
В Волгограде повредили газопровод в ходе благоустройства территории Комментарии5
16 мая 10:01
В Волгоградской области в столкновении пострадали мотоциклист и девочка-велосипедистка
16 мая 09:50
На юге Волгограда в ДТП погиб пенсионер на "Оке" Комментарии3Смотреть фотографии
16 мая 09:07
В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон Комментарии19Смотреть фотографии
15 мая 18:16
В Волгограде жители улицы Советской пожаловались в полицию на ночные работы дорожников Комментарии17Смотреть фотографии
15 мая 18:06
В Волгограде загорелась грузовая "ГАЗель" Комментарии6
15 мая 17:41
В Волгоградской области злоумышленники попытались "раздеть" оросительный канал
15 мая 15:31
В Волгограде бомж пытался украсть из детского сада бассейн Комментарии2
15 мая 10:48
В Волгограде ищут поджигателей аттракциона Комментарии1Смотреть фотографии
15 мая 10:32
На юге Волгограда водитель "десятки" и велосипедист попали в больницу после ДТП
15 мая 10:27
В Волгоградской области автоцистерна врезалась в легковушку - два человека пострадали
14 мая 13:12
В Волгограде парализовало движение троллейбусов из-за ДТП Комментарии4
14 мая 10:34
В Волгоградской области электромонтер погиб от удара током Комментарии2
14 мая 10:28
В Волгоградской области 3-летний ребенок пропорол живот арматурой
14 мая 08:41
В Волгограде на улице сгорел надувной батут Комментарии4
13 мая 10:34
В Волгоградской области пьяный лихач "пошел на таран" ЛЭП
13 мая 10:29
В Волгоградской области водитель микроавтобуса не заметил упавшего пассажира
13 мая 09:35
Небанный день: в Волгоградской области сгорели 4 купальни
12 мая 17:21
В ДТП в Волгоградской области пострадал пассажир сбившей насмерть пешехода машины
12 мая 11:04
Подросток попал под машину на трассе “Москва-Волгоград”
11 мая 15:07
Житель Волгограда задержан при закладке почти 400 доз наркотика (ВИДЕО) Комментарии1Cмотреть видео
11 мая 10:29
На трассе "Волгоград-Астрахань" столкнулись грузовой "ГАЗ" и "Nissan" - пострадали четыре человека Комментарии1Смотреть фотографии
11 мая 10:16
В Волгоградской области автомобиль врезался в бывший пост ДПС - погибла женщина Комментарии3Смотреть фотографии
10 мая 17:19
На юге Волгограда 10-летняя школьница попала под колеса авто
10 мая 13:31
На севере Волгограда горит частное подворье
10 мая 10:32
Двое детей и женщина пострадали в ДТП с тремя авто на дороге "Волгоград-Волжский" Комментарии6
10 мая 10:03
В Волгоградской области четыре человека пострадали от лихача на "шестерке" Комментарии3
8 мая 11:31
В Советском районе Волгограда в квартире сгорел человек Комментарии1
8 мая 10:44
В Волгограде три человека пострадали в перевернувшейся легковушке
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 16 Мая, Ср
Волгоград
Малооблачно, температура 28..30 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Восточный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
16 Мая, Ср
1 $ 61.9164 руб.
1 € 73.8601 руб.
1 GBP 83.7667 руб.
1 CHF 61.8978 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде подготовили правила избрания главы на должность "два в одном"Комментарии56
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублейКомментарии42
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеровКомментарии39
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Комментарии35
Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта ВолгоградаКомментарии31
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю !Комментарии29
"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в ВолгоградеКомментарии25
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центраКомментарии23
В Волгограде перед выборами политические перебежчики устремились в партию властиКомментарии22
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдноКомментарии22
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20

Самые читаемые новости

Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиКомментарии5
Просмотров: 31399
У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20
Просмотров: 10969
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Просмотров: 10535
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в моргеКомментарии3
Просмотров: 10342
На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
Просмотров: 9342
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Просмотров: 7960
Вверх кармашками-2017: мэр Волгограда стал беднееКомментарии9
Просмотров: 5853
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумыКомментарии15
Просмотров: 5845
В Волгограде жители улицы Советской пожаловались в полицию на ночные работы дорожниковКомментарии17
Просмотров: 5428
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
Просмотров: 5428

Рекомендуемые к прочтению новости

Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта ВолгоградаКомментарии31
Рекомендации: +43 / 8-
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Рекомендации: +41 / 5-
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиКомментарии5
Рекомендации: +36 / 26-
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
Рекомендации: +33 / 8-
В Волгограде лицей для одаренных детей из глубинки хотят закрыть "по-тихому"Комментарии10
Рекомендации: +32 / 19-
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
Рекомендации: +30 / 15-
Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри
Рекомендации: +29 / 22-
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
Рекомендации: +26 / 6-
В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
Рекомендации: +26 / 3-
У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20
Рекомендации: +25 / 21-