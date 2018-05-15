|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.05.2018 12:30
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31
Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ с просьбой реабилитировать расстрелянных членов экипажа БК-31.
Светлана Аргасцева рассказала, что в ходе исследовательской работы появились сведения, что шесть моряков в тот роковой для бронекатера день взрывной волной смыло за борт. Троим удалось выжить. По уставу они обязаны были вернуться на судно, они и пытались, только возвращаться уже было некуда. Бронекатер, получив "смертельные ранения", затонул. После приведения приговора в исполнение выяснилось, что моторист Дмитриев за проявленное мужество был удостоен военной награды.
Эти и другие удивительные истории из жизни членов экипажа можно узнать на выставке "БК-31. Ожившая история", которая открылась в историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва». Здесь представлены экспонаты с боевого судна, поднятого со дня Волги в прошлом году. ИА "Высота 102" рассказывало о том, как сотрудники военно-исторического музея «Наследие» организовали и провели уникальную и очень рискованную операцию по подъему судна. Сейчас БК-31 реставрируют на судоверфи Волгограда.
Сейчас по крупицам идет восстановление истории бронекатера, устанавливаются имена и судьбы членов экипажа. Личные вещи, фрагменты судна, оружие и многое другое позволяют пролить свет на происходящие 75 лет назад события. Бесценный источник информации - едва уцелевшие в разрушительной водной стихии отрывки страниц из журнала БК-31. Прежде чем стало возможным прочесть записи в журнале, над ними колдовали лучшие эксперты ГУ МВД по региону. Сотрудники музея «Наследие» совместно со специалистами музея-заповедника «Сталинградская битва" продолжают исследовательскую работу. Они направляют по установленным именам запросы в военные архивы страны. В новой экспозиции музея-заповедника «Сталинградская битва» один из стендов посвящен морякам, имена которых уже точно установлены. Можно ознакомиться не только с автобиографиями героев, но и увидеть фотографии двух краснофлотцев. Там же размещены похоронки, где указано: «похоронен река Волга». Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева пояснила, что такая запись в Великую Отечественную войну делалась для того, чтобы родственники погибших и не преданных земле бойцов могли получать пособия.
Директор музея–заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин на открытии выставки подчеркнул, что проект «БК-31», рожденный частным музеем «Наследие», объединил и сплотил людей, которые чтят и гордятся историей своей страны. «У нас появился музей-побратим «Наследие». Мы уверены, что в дальнейшем у нас хорошее совместное будущее. Умение сотрудников музея «Наследие» противостоять трудностям, решать сложнейшие, рискованные задачи иначе как гуманитарным героизмом не назову", - отметил Алексей Васин.
Директор музея-заповедника вручил почетную грамоту Министерства культуры РФ руководителю музея «Наследие» Виктору Василевскому за проделанную работу по подъему и реставрации бронекатер. Благодарственными письмами Российского военно-исторического общества удостоены директор музея «Наследие» Маргарита Миронова и директор по развитию этого музея Анна Василевская.
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|16.05.2018 15:23
Последняя группа желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» из 64 человек сегодня успела заскочить в вагон уходящего предвыборного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет закрыл регистрацию и утвердил итоговый список участников, в который вошли 187 человек. Все они претендуют на звание кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от партии власти. Прием заявлений длился со 2 апреля по 15 мая. Всего в единый день голосования, 9 сентября, будет разыграно 36 мандатов в представительное собрание города-героя. Испытание предварительным голосованием – обязательная процедура для тех, кто намеревается баллотироваться в депутаты от партии, имеющей большинство в российском парламенте....
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|16.05.2018 14:59
Начались пуско-наладочные работы на четырех новых электроподъемниках на станции скоростного трамвая «Пионерская». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалистам предстоит провести калибровку установленных подъемных механизмов, после этого рабочие приступят к монтажу балюстрады и боковой облицовки новых эскалаторов. Добавим, что на еще трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - ремонтные работы завершены, эскалаторы работают в штатном режиме. Долгое время обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» не уделялось должного внимания, в результате чего степень изношенности некоторого оборудования, в том числе эскалаторов, приблизилась к 100%. Работу электроподъемников по соображениям безопасности пришлось приостановить. Установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров....
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|16.05.2018 14:47
Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами. В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России....
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|Расследования
|16.05.2018 13:24
Ранее судимый 20-летний житель Волгограда Данила Голин осужден к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение, повлекшее гибель пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вечером 11 августа прошлого года Голин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Рославльская в Кировском районе Волгограда, увидел проходившую мимо пенсионерку. Пожилая женщина оступилась и упала на землю, после чего Голин подбежал к ней и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Нападавший избил пенсионерку до потери сознания, после чего снял золотые серьги и скрылся с похищенным имуществом. От полученных травм 64-летняя...
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|Общество
|16.05.2018 13:09
Руководство ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в установленный срок исполнило предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства при вскрытии тел умерших, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС. Напомним, что в апреле текущего года антимонопольное ведомство выдало указанному отделению судмедэкспертизы предупреждение о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ "ВОБСМЭ", что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Во исполнение предупреждения руководство отделения судмедэкспертизы провело производственное совещание с сотрудниками, на котором до них была доведена...
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|Общество
|16.05.2018 12:19
Дополнительные выходные, объявленные в регионе в связи с проведением матчей ЧМ-2018, не отразятся на работе Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Волгоградском областном суде являются рабочими днями. Прием документов будет осуществляться в обычном режиме работы суда. Судебные заседания, назначенные на эти даты, состоятся в соответствии с ранее определенным графиком. Если по каким-либо причинам граждане не смогут явиться в судебные заседания, просьба заблаговременно проинформировать об этом суд: подать мотивированное ходатайство.
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|Происшествия
|16.05.2018 11:23
Около десятка снарядов и их фрагментов, а также авиабомбу нашли у железнодорожной насыпи в Светлоярском районе. Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, опасные находки были обнаружены примерно в 30 метрах от железнодорожного полотна на 56 километре перегона "Лесопитомник-Тингута". При обследовании оказалось, что там лежат: фрагмент артиллерийского 122-миллиметрового снаряда, его взрыватель, четыре 76-миллиметровых снаряда, пять 45-миллиметровых и один 50-миллиметровый. Также там находилась осколочная авиационная бомба АО-10. В военкомат Красноармейского района направлена заявка на разминирование. В районном и областном военкоматах информагентству сообщили, что заявка на разминирование передана в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.
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|Политика
|16.05.2018 11:21
Волгоград с рабочим визитом в четверг, 17 мая, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили ИА "Высота 102" в верхней палате Федерального собрания РФ, в должности главы Совфеда она посещает город-герой впервые. В аэропорту Валентина Матвиенко осмотрит новый терминал внутренних линий, который был торжественно открыт с участием и.о министра транспорта России Максима Соколова 8 мая этого года. Губернатор Андрей Бочаров и руководитель компании "AEON Corporation" Роман Троценко расскажут главе Совфеда, что удалось сделать за последние годы в аэропорту в рамках его модернизации и подготовки города к ЧМ-2018, поделятся дальнейшими планами развития транспортного узла. В Волгограде...
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|Происшествия
|16.05.2018 10:12
Газопровод низкого давления повредили при проведении земляных работ в Ворошиловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в экстренных службах региона, ЧП случилось во вторник рядом с домом №12 по улице Перова. По имеющимся сведениям, во время работ по благоустройству была повреждена газовая труба диаметром 63 миллиметра. Утечка была устранена, газоснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
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|Общество
|16.05.2018 10:08
Исполнительный документ неимущественного характера о возврате жителем Волгограда щенка породы французский бульдог по кличке "Уго Чавес Лаки Бой фром Сайберия" находится на исполнении у судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил гражданину извещение о вызове на прием, а также требование о предоставлении сведений о месте нахождения собаки. В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что бульдог находится дома у данного гражданина в городе Волгограде. Также выяснилось, что в УФССП России по Красноярскому краю находится исполнительное производство о взыскании с жительницы Красноярска в пользу жителя Волгограда денежных средств в размере...
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|Происшествия
|16.05.2018 10:01
Девочка-подросток и мужчина пострадали в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник вечером напротив дома №104 по улице Пушкина 43-летний мотоциклист по касательной столкнулся с ехавшей на велосипеде 14-летней девочкой. С травмами их доставили в больницу.
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|Происшествия
|16.05.2018 09:50
Пенсионер погиб и еще один мужчина пострадал в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник на улице Мачтозаводской столкнулись автомобиль “Ока” и “Daewoo Matiz”. По имеющимся сведениям, 72-летний водитель "Оки" не предоставил преимущество в движении “Daewoo”, и врезался в корейскую малолитражку. В аварии погиб шофер отечественного авто, 34-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.
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|Общество
|16.05.2018 09:48
На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима...
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|Происшествия
|16.05.2018 09:07
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Ворошиловском ТРЦ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник, около половины восьмого вечера, мужчина вошел в помещение салона и попросил показать ему золотые цепочки. Затем схватил четыре штуки и убежал. Украденные ювелирные изделия оцениваются в 76 тысяч рублей. Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волос темно-русый, короткий, среднего телосложения, глаза на выкате, на подбородке пластырь, славянской внешности. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка. Всем, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в полицию по...
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|Общество
|15.05.2018 20:31
Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области станут выходными. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, 18, 22, 25 и 28 июня объявлены нерабочими днями. «Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», - сказал глава региона. Напомним, в этом году 2 февраля 2018 года, когда праздновалось 75-летие Сталинградской битвы, было объявлено также нерабочим днем.
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16 мая 15:23
16 мая 13:09
16 мая 12:30
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 11
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