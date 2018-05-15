Исполнительный документ неимущественного характера о возврате жителем Волгограда щенка породы французский бульдог по кличке "Уго Чавес Лаки Бой фром Сайберия" находится на исполнении у судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил гражданину извещение о вызове на прием, а также требование о предоставлении сведений о месте нахождения собаки.

В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что бульдог находится дома у данного гражданина в городе Волгограде. Также выяснилось, что в УФССП России по Красноярскому краю находится исполнительное производство о взыскании с жительницы Красноярска в пользу жителя Волгограда денежных средств в размере более 96 тысяч рублей за поставку некачественного товара – щенка породы французский бульдог. Должница денежные средства вернула, о чем свидетельствует предоставленная ею квитанция об оплате.

В настоящее время исполнительное производство приостановлено, так как обе стороны подали заявление в суд за разъяснением того, за чей счет будет возвращен щенок в город Красноярск.



