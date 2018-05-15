







На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы также будут оборудованы новыми навигационными указателями.

Так, на железнодорожном вокзале Волгограда проход пассажиров для посадки в поезда будет осуществляться через центральный вход, а выход - через цокольный этаж. Выход пассажиров с первой платформы будет также осуществляться через ворота, расположенные в северной и южной частях вокзала. Пассажиры со второй платформы смогут выйти в город, минуя здание вокзала, через пешеходный тоннель, соединяющий Привокзальную площадь и улицу имени М. Балонина.

Пассажирам со второй платформы также будет предоставлена возможность пройти по переходу на первую платформу, где имеется выход на Привокзальную площадь. Пассажиры, прибывающие на пригородный вокзал, смогут выйти через ворота с южной и северной стороны вокзала.

Помогать гостям города-героя ориентироваться на вокзале будет специально подготовленный персонал, владеющий иностранными языками, а также волонтеры.



