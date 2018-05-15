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Общество
 16.05.2018 09:48

Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работы



На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 
Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы также будут оборудованы новыми навигационными указателями.
Так, на железнодорожном вокзале Волгограда проход пассажиров для посадки в поезда будет осуществляться через центральный вход, а выход - через цокольный этаж. Выход пассажиров с первой платформы будет также осуществляться через ворота, расположенные в северной и южной частях вокзала. Пассажиры со второй платформы смогут выйти в город, минуя здание вокзала, через пешеходный тоннель, соединяющий Привокзальную площадь и улицу имени М. Балонина. 
Пассажирам со второй платформы также будет предоставлена возможность пройти по переходу на первую платформу, где имеется выход на Привокзальную площадь. Пассажиры, прибывающие на пригородный вокзал, смогут выйти через ворота с южной и северной стороны вокзала.
Помогать гостям города-героя ориентироваться на вокзале будет специально подготовленный персонал, владеющий иностранными языками, а также волонтеры.

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Провести восемь лет и один месяц в колонии общего режима предстоит жительнице Камышина  Елене Голованевой, признанной виновной в мошенничестве с пенсией. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция утвердила приговор суда Камышина. Известно, что женщине назначили выплату социальной пенсии по смерти супруга на период с июня 2010 года по апрель 2018, а также установили федеральную доплату. В октябре 2012 она официально трудоустроилась у индивидуального предпринимателя, но в пенсионный фонд об этом не сообщила. И с осени 2012 по январь 2016 пенсию получала незаконно. Столь долгий срок женщине предстоит провести за решеткой потому, что в...
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Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
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В Волгограде лицей для одаренных детей из глубинки хотят закрыть "по-тихому"Комментарии10
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Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри
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СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
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В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
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«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
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В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
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