|Общество
|16.05.2018 09:48
Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работы
На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы также будут оборудованы новыми навигационными указателями.
Так, на железнодорожном вокзале Волгограда проход пассажиров для посадки в поезда будет осуществляться через центральный вход, а выход - через цокольный этаж. Выход пассажиров с первой платформы будет также осуществляться через ворота, расположенные в северной и южной частях вокзала. Пассажиры со второй платформы смогут выйти в город, минуя здание вокзала, через пешеходный тоннель, соединяющий Привокзальную площадь и улицу имени М. Балонина.
Пассажирам со второй платформы также будет предоставлена возможность пройти по переходу на первую платформу, где имеется выход на Привокзальную площадь. Пассажиры, прибывающие на пригородный вокзал, смогут выйти через ворота с южной и северной стороны вокзала.
Помогать гостям города-героя ориентироваться на вокзале будет специально подготовленный персонал, владеющий иностранными языками, а также волонтеры.
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Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Происшествия
|16.05.2018 10:12
Газопровод низкого давления повредили при проведении земляных работ в Ворошиловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в экстренных службах региона, ЧП случилось во вторник рядом с домом №12 по улице Перова. По имеющимся сведениям, во время работ по благоустройству была повреждена газовая труба диаметром 63 миллиметра. Утечка была устранена, газоснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
Прочитана: 313 раз
|Общество
|16.05.2018 10:08
Исполнительный документ неимущественного характера о возврате жителем Волгограда щенка породы французский бульдог по кличке "Уго Чавес Лаки Бой фром Сайберия" находится на исполнении у судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил гражданину извещение о вызове на прием, а также требование о предоставлении сведений о месте нахождения собаки. В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что бульдог находится дома у данного гражданина в городе Волгограде. Также выяснилось, что в УФССП России по Красноярскому краю находится исполнительное производство о взыскании с жительницы Красноярска в пользу жителя Волгограда денежных средств в размере...
Прочитана: 235 раз
|Происшествия
|16.05.2018 10:01
Девочка-подросток и мужчина пострадали в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник вечером напротив дома №104 по улице Пушкина 43-летний мотоциклист по касательной столкнулся с ехавшей на велосипеде 14-летней девочкой. С травмами их доставили в больницу.
Прочитана: 161 раз
|Происшествия
|16.05.2018 09:50
Пенсионер погиб и еще один мужчина пострадал в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник на улице Мачтозаводской столкнулись автомобиль “Ока” и “Daewoo Matiz”. По имеющимся сведениям, 72-летний водитель "Оки" не предоставил преимущество в движении “Daewoo”, и врезался в корейскую малолитражку. В аварии погиб шофер отечественного авто, 34-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.
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|Происшествия
|16.05.2018 09:07
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Ворошиловском ТРЦ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник, около половины восьмого вечера, мужчина вошел в помещение салона и попросил показать ему золотые цепочки. Затем схватил четыре штуки и убежал. Украденные ювелирные изделия оцениваются в 76 тысяч рублей. Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волос темно-русый, короткий, среднего телосложения, глаза на выкате, на подбородке пластырь, славянской внешности. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка. Всем, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в полицию по...
Прочитана: 1023 раз
|Общество
|15.05.2018 20:31
Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области станут выходными. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, 18, 22, 25 и 28 июня объявлены нерабочими днями. «Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», - сказал глава региона. Напомним, в этом году 2 февраля 2018 года, когда праздновалось 75-летие Сталинградской битвы, было объявлено также нерабочим днем.
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|Аналитика
|15.05.2018 20:29
Смотрите сегодня в программе: стало известно о большом коррупционном скандале в ГБУЗ «Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области» - в здании морга с взяткой в нагрудном кармане поймали главного патологоанатома региона. С помощью авиации и микробиологических препаратов: большую территорию вокруг «Волгоград Арены» избавляют от личинок мошки и комаров. До открытия в Волгограде площадки фестиваля болельщиков ЧМ-2018 остался месяц: организаторы обещают много туалетов и веселье со «звездами». Ночные работы на улице Советской возмутили местных жителей: в мэрии Волгограда уверены, что подрядчики шумят в пределах нормы. Ожившая история подвига БК-31: в музее-панораме «Сталинградская битва» открыли выставку, посвященную экипажу бронекатера, поднятого со...
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|Происшествия
|15.05.2018 18:16
Неспокойной выдалась минувшая ночь для жителей улицы Советской в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома №25, из-за активных дорожников не спала вся улица. Тяжелая спецтехника соскребала тонкий верхний слой дорожного покрытия, крошка дробилась и затем вся асфальтная «шуга» тут же грузилась в самосвалы. Грохот разносился по всему микрорайону. К полуночи терпение жильцов лопнуло и они вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место проведения работ представителя компании «Астроль ДСК». По словам жителей, он не предъявил документа, дающего право на проведение дорожных работ в ночное время. Вместо извинений представитель компании набросился на жильцов...
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|Общество
|15.05.2018 17:47
Демонтаж тротуарной плитки на бульварной зоне проспекта Ленина подрядная организация завершит до конца недели. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Там, где старый слой уже снят, специалисты МБУ «Северное» приступили к обустройству новой брусчатки. Несмотря на то, что работы выполняются в максимально сжатые сроки, для удобства горожан вдоль проспекта Ленина от улицы Краснознаменской до Комсомольской организована временная пешеходная зона. Для этого на проезжей части выставлены водоналивные баки, а сам участок огорожен лентой. Напомним, реконструкция пешеходной зоны проспекта Ленина и улицы Комсомольской стартовала в конце прошлой недели. После выполнения подготовительных работ на участке от улицы...
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|Происшествия
|15.05.2018 17:41
Двое мужчин задержаны при попытке украсть облицовочные плиты с оросительного канала в Старополтавском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, местный житель сообщил в полицию, что двое неизвестных демонтируют железобетонные облицовочные плиты с берегов оросительного канала, принадлежащего межрегиональному агропромышленному центру. Прибывший на место наряд задержал подозреваемых, ими оказались двое 32-летних жителей одного из сел района. Они сознались в том, что воровали железобетонные конструкции, площадью в 12 квадратных метров каждая, для их перепродажи. Всего им удалось снять 101 плиту. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158...
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|Общество
|15.05.2018 17:34
Так называемый русский дом, где гости ЧМ-2018 смогут покушать волгоградские блюда, появится в центре города-героя. Как заявила сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре региона Оксана Маргиани, общепит в формате буфета с местными вкусностями откроется на базе одного из ресторанов в районе пересечения улиц Комсомольская и Чуйкова, сообщает ИА «Высота 102». Однако конкретное заведение пока не называется. Напомним, во время мундиаля в Волгограде, как и во всех остальных 10 городах-организаторах, пройдут гастрономические фестивали. В городе-герое готовится особое, специальное меню для гостей. Это уха из осетра, котлеты из судака, каймак, сталинградская каша из перловки с бычьими хвостами и другие...
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|Расследования
|15.05.2018 17:27
Провести восемь лет и один месяц в колонии общего режима предстоит жительнице Камышина Елене Голованевой, признанной виновной в мошенничестве с пенсией. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция утвердила приговор суда Камышина. Известно, что женщине назначили выплату социальной пенсии по смерти супруга на период с июня 2010 года по апрель 2018, а также установили федеральную доплату. В октябре 2012 она официально трудоустроилась у индивидуального предпринимателя, но в пенсионный фонд об этом не сообщила. И с осени 2012 по январь 2016 пенсию получала незаконно. Столь долгий срок женщине предстоит провести за решеткой потому, что в...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 17:02
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы
Самым обеспеченным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2017 года стал председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации слуг народа, доходы Дмитрия Дильмана в прошлом году составили более 33 миллионов рублей. Тогда как по итогам 2016 года было почти в три раза меньше – 10,2 миллиона рублей. При этом в списке имущества депутата за год произошли изменения. Если 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение остались, то вот невосполнимые потери постигли перечень транспортных средств. Теперь у Дмитрия Дильмана остался всего...
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|Расследования
|15.05.2018 15:11
Бывший глава администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района готовится предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Как установлено прокурорской проверкой, обвиняемый подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная в х.Заливском Октябрьского района. На самом деле дороги не ремонтировались, а по фиктивным документам подрядчику из бюджета было перечислено около 100 тыс.рублей. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МСО СУ СК РФ...
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|Общество
|15.05.2018 14:09
Около 45 тысяч рублей заплатит ООО «Управление отходами-Волгоград» энергетикам в качестве причиненного им ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, с иском к компании, занимающейся вывозом мусора, обратилось МУПП «Волгоградские межрайонные сети» в связи с инцидентом, который произошел еще осенью прошлого года. Тогда мусоровоз, принадлежащий ООО "Управление отходами-Волгоград", на ул. Ладыгина,7, двигаясь к мусорной стоянке, порвал кабель воздушной линии ЛЭП. Стоимость работ муниципального предприятия по восстановлению линии ЛЭП на предприятии оценили в 39 тысяч рублей. А семь часов аварийной ситуации – еще в 5 тысяч рублей из-за недоотпуска электроэнергии. Решение суда не вступило в законную...
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16 мая 09:50
16 мая 09:48
Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работы 4
15 мая 20:29
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Общество
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15 мая 14:09
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