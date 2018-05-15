В Волгограде половина жителей домов в радиусе "последней мили" получили автопропуска

С 25 апреля в многофункциональные центры Центрального и Краснооктябрьского районов за специальными автопропусками обратилось порядка 1500 человек. Это почти половина от общего количества жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Пропуск дает автовладельцам право беспрепятственного проезда к своим домам даже в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Волгоградцам рекомендуется оформить пропуск на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20-00, в субботу – до 15-30.

Напомним, для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей города в дни проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам. Пешеходный режим вводится заблаговременно в день проведения матчей – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Связано это с комплексной подготовительной работой, направленной в первую очередь на обеспечение безопасности зрителей и горожан. Подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных, реализуется во всех крупных городах мира.

Получить пропуск, позволяющий в дни проведения матча въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию, могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в районные многофункциональные центры.

Волгоградцы, которые не успели до начала тестовых матчей 2 и 9 мая оформить пропуск на личный транспорт, могли проехать на территорию вблизи стадиона при предъявлении паспорта с пропиской. При этом во время проведения чемпионата действительным для проезда будет только специальный автопропуск.

Горожанам, проживающим в Центральном районе, пропуска выдают в МФЦ по адресу ул. Комсомольская,10. Для жителей Краснооктябрьского района работают два многофункциональных центра по ул. Богунская,12 и ул. им. Бажова, 11.

Для оформления пропуска с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО. При наличии полного пакета документов автопропуск выдается в течение дня. На пропуске будут указаны имя и фамилия заявителя, данные о транспортном средстве.

Отметим, что выданный спецпропуск дает право въезда и выезда, а вот оставленный без присмотра в дни матчей транспорт будет перемещен за пределы «последней мили».



