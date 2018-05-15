|Аналитика
|15.05.2018 20:29
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в морге
Смотрите сегодня в программе: стало известно о большом коррупционном скандале в ГБУЗ «Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области» - в здании морга с взяткой в нагрудном кармане поймали главного патологоанатома региона. С помощью авиации и микробиологических препаратов: большую территорию вокруг «Волгоград Арены» избавляют от личинок мошки и комаров. До открытия в Волгограде площадки фестиваля болельщиков ЧМ-2018 остался месяц: организаторы обещают много туалетов и веселье со «звездами». Ночные работы на улице Советской возмутили местных жителей: в мэрии Волгограда уверены, что подрядчики шумят в пределах нормы. Ожившая история подвига БК-31: в музее-панораме «Сталинградская битва» открыли выставку, посвященную экипажу бронекатера, поднятого со дна Волги.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
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Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Общество
|15.05.2018 20:31
Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области станут выходными. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, 18, 22, 25 и 28 июня объявлены нерабочими днями. «Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», - сказал глава региона. Напомним, в этом году 2 февраля 2018 года, когда праздновалось 75-летие Сталинградской битвы, было объявлено также нерабочим днем.
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|Происшествия
|15.05.2018 18:16
Неспокойной выдалась минувшая ночь для жителей улицы Советской в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома №25, из-за активных дорожников не спала вся улица. Тяжелая спецтехника соскребала тонкий верхний слой дорожного покрытия, крошка дробилась и затем вся асфальтная «шуга» тут же грузилась в самосвалы. Грохот разносился по всему микрорайону. К полуночи терпение жильцов лопнуло и они вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место проведения работ представителя компании «Астроль ДСК». По словам жителей, он не предъявил документа, дающего право на проведение дорожных работ в ночное время. Вместо извинений представитель компании набросился на жильцов...
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|Происшествия
|15.05.2018 18:06 (Обновлено: 15.05.2018 18:07)
Грузовая "ГАЗель" загорелась сегодня вечером в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о том, что на улице Продольной загорелся небольшой тентованный грузовик поступило на пульт дежурного около 17:30. В течение нескольких минут на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №21 и потушили пламя к 17:35. От огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
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|Общество
|15.05.2018 17:47
Демонтаж тротуарной плитки на бульварной зоне проспекта Ленина подрядная организация завершит до конца недели. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Там, где старый слой уже снят, специалисты МБУ «Северное» приступили к обустройству новой брусчатки. Несмотря на то, что работы выполняются в максимально сжатые сроки, для удобства горожан вдоль проспекта Ленина от улицы Краснознаменской до Комсомольской организована временная пешеходная зона. Для этого на проезжей части выставлены водоналивные баки, а сам участок огорожен лентой. Напомним, реконструкция пешеходной зоны проспекта Ленина и улицы Комсомольской стартовала в конце прошлой недели. После выполнения подготовительных работ на участке от улицы...
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|Происшествия
|15.05.2018 17:41
Двое мужчин задержаны при попытке украсть облицовочные плиты с оросительного канала в Старополтавском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, местный житель сообщил в полицию, что двое неизвестных демонтируют железобетонные облицовочные плиты с берегов оросительного канала, принадлежащего межрегиональному агропромышленному центру. Прибывший на место наряд задержал подозреваемых, ими оказались двое 32-летних жителей одного из сел района. Они сознались в том, что воровали железобетонные конструкции, площадью в 12 квадратных метров каждая, для их перепродажи. Всего им удалось снять 101 плиту. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158...
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|Общество
|15.05.2018 17:34
Так называемый русский дом, где гости ЧМ-2018 смогут покушать волгоградские блюда, появится в центре города-героя. Как заявила сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре региона Оксана Маргиани, общепит в формате буфета с местными вкусностями откроется на базе одного из ресторанов в районе пересечения улиц Комсомольская и Чуйкова, сообщает ИА «Высота 102». Однако конкретное заведение пока не называется. Напомним, во время мундиаля в Волгограде, как и во всех остальных 10 городах-организаторах, пройдут гастрономические фестивали. В городе-герое готовится особое, специальное меню для гостей. Это уха из осетра, котлеты из судака, каймак, сталинградская каша из перловки с бычьими хвостами и другие...
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|Общество
|15.05.2018 17:28
С 25 апреля в многофункциональные центры Центрального и Краснооктябрьского районов за специальными автопропусками обратилось порядка 1500 человек. Это почти половина от общего количества жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Пропуск дает автовладельцам право беспрепятственного проезда к своим домам даже в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Волгоградцам рекомендуется оформить пропуск на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20-00, в субботу – до 15-30. Напомним, для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей...
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|Расследования
|15.05.2018 17:27
Провести восемь лет и один месяц в колонии общего режима предстоит жительнице Камышина Елене Голованевой, признанной виновной в мошенничестве с пенсией. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция утвердила приговор суда Камышина. Известно, что женщине назначили выплату социальной пенсии по смерти супруга на период с июня 2010 года по апрель 2018, а также установили федеральную доплату. В октябре 2012 она официально трудоустроилась у индивидуального предпринимателя, но в пенсионный фонд об этом не сообщила. И с осени 2012 по январь 2016 пенсию получала незаконно. Столь долгий срок женщине предстоит провести за решеткой потому, что в...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 17:02
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы
Самым обеспеченным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2017 года стал председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации слуг народа, доходы Дмитрия Дильмана в прошлом году составили более 33 миллионов рублей. Тогда как по итогам 2016 года было почти в три раза меньше – 10,2 миллиона рублей. При этом в списке имущества депутата за год произошли изменения. Если 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение остались, то вот невосполнимые потери постигли перечень транспортных средств. Теперь у Дмитрия Дильмана остался всего...
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|Общество
|15.05.2018 16:13
Хозяевам квартир недостроенного дома №51 “А” по ул. Чуйкова перерасчитают уплаченный ими налог на имущество и вернут переплату. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принято после проверки проведенной надзорным ведомством. Выяснилось, что в 2014 году МУП “Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации” передало налоговой службе сведения об инвентаризационной стоимости квартир доме. Они были получены после оценки помещений, на которой настаивали дольщики. На основании этих данных собственникам помещений начислялся налог на имущество физических лиц. При этом, так как дом до сих пор не достроен, эти данные использовать для расчета налога было нельзя. ...
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|Происшествия
|15.05.2018 15:31
В Красноармейском районе по подозрению в попытке ограбления детсада задержан безработный бездомный. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, с заявлением о краже обратилась заведующая детским учреждением. Она рассказала, что ночью кто-то разбил окно и влез в помещение. А затем попытался украсть надувной бассейн стоимостью около 30 тысяч рублей. Все это заметил сторож и вызвал полицию. По горячим следам злоумышленника задержали сотрудниками Росгвардии и полиции. Отпираться 41-летний мужчина не стал, а рассказал, что собирался бассейн продать, а деньги пропить. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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|Расследования
|15.05.2018 15:11
Бывший глава администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района готовится предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Как установлено прокурорской проверкой, обвиняемый подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная в х.Заливском Октябрьского района. На самом деле дороги не ремонтировались, а по фиктивным документам подрядчику из бюджета было перечислено около 100 тыс.рублей. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МСО СУ СК РФ...
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|Общество
|15.05.2018 14:09
Около 45 тысяч рублей заплатит ООО «Управление отходами-Волгоград» энергетикам в качестве причиненного им ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, с иском к компании, занимающейся вывозом мусора, обратилось МУПП «Волгоградские межрайонные сети» в связи с инцидентом, который произошел еще осенью прошлого года. Тогда мусоровоз, принадлежащий ООО "Управление отходами-Волгоград", на ул. Ладыгина,7, двигаясь к мусорной стоянке, порвал кабель воздушной линии ЛЭП. Стоимость работ муниципального предприятия по восстановлению линии ЛЭП на предприятии оценили в 39 тысяч рублей. А семь часов аварийной ситуации – еще в 5 тысяч рублей из-за недоотпуска электроэнергии. Решение суда не вступило в законную...
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|Расследования
|15.05.2018 13:45
К различным срокам приговорил Краснооктябрьский районный суд главаря и троих участников банды, промышлявшей торговлей контрафактным алкоголем. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 51-летний волгоградец Николай Якунин, признанный виновным в создании преступного сообщества, получил 13 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на год. Также ему назначен штраф в 600 тысяч рублей. Рядовые участники: Александр Липовецкий, Ирина Маляревская и Наталья Иванова приговорены к 5,5 годам колонии общего режима и штрафам в 250 тысяч рублей каждому. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован сторонами. В марте 2013 года Якунин создал...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 13:18
Главного врача ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадима Колченко задержали по подозрению в получении "откатов" от подчиненного. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении СУ СК России, по данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемый обратился к своему бывшему подчиненному и предложил ему вернуться на должность санитара. При этом он должен был заняться подготовкой тел к погребению, платить за это предстояло родственникам умерших. За это главврач потребовал 30% "откат" от дополнительного заработка. Косметические услуги и одевание одного покойного стоили около 4,5 тысячи рублей. Следователи выяснили, что с апреля 2017 года по мая 2018-го только главврач заработал...
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15 мая 20:29
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в морге 4
15 мая 18:16
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