





Смотрите сегодня в программе: стало известно о большом коррупционном скандале в ГБУЗ «Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области» - в здании морга с взяткой в нагрудном кармане поймали главного патологоанатома региона. С помощью авиации и микробиологических препаратов: большую территорию вокруг «Волгоград Арены» избавляют от личинок мошки и комаров. До открытия в Волгограде площадки фестиваля болельщиков ЧМ-2018 остался месяц: организаторы обещают много туалетов и веселье со «звездами». Ночные работы на улице Советской возмутили местных жителей: в мэрии Волгограда уверены, что подрядчики шумят в пределах нормы. Ожившая история подвига БК-31: в музее-панораме «Сталинградская битва» открыли выставку, посвященную экипажу бронекатера, поднятого со дна Волги.

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