Собственникам долгостроя в центре Волгограда вернут переплаченный налог

Хозяевам квартир недостроенного дома №51 “А” по ул. Чуйкова перерасчитают уплаченный ими налог на имущество и вернут переплату. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принято после проверки проведенной надзорным ведомством.

Выяснилось, что в 2014 году МУП “Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации” передало налоговой службе сведения об инвентаризационной стоимости квартир доме. Они были получены после оценки помещений, на которой настаивали дольщики. На основании этих данных собственникам помещений начислялся налог на имущество физических лиц. При этом, так как дом до сих пор не достроен, эти данные использовать для расчета налога было нельзя.

Руководителю МУПа внесено представление с требованием уведомить налоговый орган об ошибочности переданных сведений об инвентаризационной стоимости квартир.

Напомним, строительство 20-этажного дома заморожено с 2009 года. В 2004 году его застройщиком стало подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО “СОЮЗМАШ”, которое обязалось привлечь дольщиков и построить высотку в центре города. Правда, вскоре между сторонами возникли финансовые разногласия. А в 2012 году фирма обанкротилась. С 2005 по 2009 год, как ранее сообщало информагентство, "СОЮЗМАШ" вложил в стройку около 150 миллионов рублей. В 2014 году арбитражный суд Волгоградской области расторг инвестиционный договор между федеральным ведомством и подрядчиком. В результате за коммерческой структурой было установлено право на 3,9 тысячи квадратных метров жилой площади, за подразделением УФСИН - 2,7 тысячи квадратов. Ранее в сентябре 2013 года для обеспечения сохранности, надежной эксплуатации оборудования, инженерных систем, а также окончания строительства было создано ТСЖ.







