Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы





Самым обеспеченным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2017 года стал председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации слуг народа, доходы Дмитрия Дильмана в прошлом году составили более 33 миллионов рублей.





Тогда как по итогам 2016 года было почти в три раза меньше – 10,2 миллиона рублей. При этом в списке имущества депутата за год произошли изменения. Если 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение остались, то вот невосполнимые потери постигли перечень транспортных средств. Теперь у Дмитрия Дильмана остался всего один трубоукладчик, тогда как раньше было целых четыре.

На фоне доходов своего коллеги меркнет состояние депутата Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова, который задекларировал 26,4 млн рублей. В прошлом году, к слову, было чуть меньше - 24,6 млн рублей.





Между тем, прошлый год для депутатов гордумы, которые входили в «топ-лист» самых состоятельных, для кого-то оказался более удачным в плане доходов, для кого-то меньше. Например, нардеп Валерий Могильный в 2017 году заработал немногим более 16 миллионов рублей, тогда как по итогам 2016 года его доход был больше – 20,6 миллиона рублей. К счастью, нардепу удалось сохранить длинный список имущества в виде земельных участков, недвижимости и целого парка техники. Есть, наверное, повод расстроиться и Леониду Семергею: его доход в 2017 году снизился до 4,8 миллиона рублей, тогда как в 2016 году он составлял 7,5 миллиона рублей. не самым удачным выдался прошлый год и для Александра Егунова: его доход снизился более, чем в 5 раз до 20 миллионов рублей. Напомним, с декларацией этого депутата за 2016 года несколько месяца назад произошел крупный скандал. В ходе проверки прокуратуры на предмет соответствия сведений, указанных народными избранниками о своем заработке, выяснилось, что Егунов занизил свой реальный доход в 10 с лишним раз. Он, якобы, забыл приписать лишний ноль в вышло, что он заработал всего 11 млн. Тогда как на самом деле - 110 млн.





Пребывание за решеткой подкосило финансовое благополучие депутатов, находящихся под следствием. Если, например, по итогам 2016 года Евгений Щур, которого вместе с Алексеем Владимировичем Зверевым обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования, выглядел весьма респектабельно с доходом в 17,5 миллиона рублей, то прошедший год стал для него, можно сказать, провальным. Всего 3,3 миллиона рублей – таков его доход за прошлый год и полное отсутствие недвижимости или иного имущества в собственности – лишь квартира в пользовании. А вот декларация другого сидельца – Алексея Владимировича Зверева за 2017 год – на сайте гордумы не представлена вовсе. Так что осталось неизвестным, как повлияло на финансовое благополучие нардепа заключение под стражу. В 2016 году, напомним, доход этого депутата составил около 16,3 миллиона рублей.





Банкротом в прямом и переносном смысле этого слова можно назвать и депутата гордумы Ольгу Толоконникову. Если в 2016 году она была самой богатой дамой городского представительного органа, задекларировав доход в 13 миллионов рублей, то по итогам 2017 года ее доход не составил даже 1 миллиона рублей. Правда, если в 2016 году собственности у нее никакой не было (в пользовании были две квартиры – прим. ред. ИА «Высота 102»), то в 2017 году одна из квартир стала собственностью Толоконниковой. А вот по итогам прошлого года самый высокий доход среди дам-депутатов задекларирован у Светланы Титовой – около 8,2 миллиона рублей. Тогда как в 2016 году эта сумма была гораздо меньше – около 1,5 миллиона рублей. Нардеп, которая также приобрела дом и два земельных участка, впрочем, объяснила увеличение дохода, а также дорогостоящие покупки. В частности, Светлана Титова приобрела в прошлом году три земельных участка и дом. Средства на приобретение недвижимости, согласно примечаниям в декларации, появились у депутата за счет продажи небольшого домика площадью около 17 кв. м, заработной платы – в размере около 400 тысяч рублей, компенсационных выплат депутата – еще 360 тысяч рублей, а также личных накоплений – в размере 6 миллионов рублей. К тому же, говорится в декларации, один из участков стоимостью в 8 миллионов рублей и дом ценой в 5 миллионов рублей были приобретены нардепом в рассрочку. Надо сказать, что в 2016 году несовершеннолетний ребенок Светланы Титовой получил доход в 2 миллиона рублей также благодаря продаже квартиры и накоплениям родителей. У многих депутатов гордумы, впрочем, финансовое состояние осталось примерно таким же, как и в 2016 году. Однако можно заметить, что нардепы, которые трудятся в бюджетной сфере, заработали несколько меньше в 2017 году, чем в позапрошлом. В частности, врач Елена Вознесенская задекларировала доход по итогам прошлого года в размере 1,6 миллиона рублей, а по итогам 2016 года эта цифра была больше – 2,4 миллиона рублей. Такая же тенденция прослеживается и в финансовой биографии другого депутата гордумы, тоже врача – Натальи Трубиной. В декларации за 2017 год указана сумма в размере около 2 миллионов рублей, тогда как в 2016 году она заработала больше – около 2,4 миллиона рублей.





Депутат Дмитрий Крылов также потерял в доходах, хотя и не бюджетник. В декларации за 2017 год он указал цифру почти в 3 миллиона рублей. В 2016 году его доход был выше – около 8,5 миллиона рублей. По-прежнему у него с супругой нет никакой недвижимости в собственности – лишь квартира в пользовании. Правда, теперь Дмитрия Крылова не назовешь «безлошадным» - в декларации за 2017 год теперь у него указано наличие люксовой иномарки Lexsus LX.

Депутат-единоросс с медицинским образованием Зоя Заболотнева заработала за прошлый год чуть более 1,4 миллиона рублей - на 22 тысячи больше, чем годом ранее. В собственности "Отличника здравоохранения" по-прежнему два земельных участка, две квартиры и гаражный бокс. Список объектов недвижимости пополнился нежилым помещением площадью 106,8 кв.метров. На 186 тысяч рублей больше заработал супруг Заболотневой. Его годовой доход составил 433 тысячи рублей.

Еще один представитель "партии власти" в гордуме Николай Белоус, в прошлом - директор ООО "ЮгСтрой", задекларировал всего 413,9 тыс рублей дохода. Это почти на 180 тысяч меньше, чем в 2016 году. В его собственности лишь автомобиль HYUNDAI SONATA и 4/10 доли в квартире площадью 69,7 кв.метров. Супруга депутата в прошлом году ничего не заработала .

Неудачным в финансовом плане выдался год и для депутата Андрея Биленко. В 2017 году он стал беднее почти на 380 тысяч рублей. Его задекларированный доход составил 969 тысяч. В собственности у нардепа квартира и 2/3 доли еще одной жилплощади. Гораздо богаче в плане имущества его супруга. У нее два земельных участка (1332 и 399 кв.м.), жилой дом (23,2 кв.м.), квартира (134.8 кв.м), три гаража, подземный гараж-стоянка в общедолевой собственности и два автомобиля - SEAT ALTEA FREETPACK и NISSAN PATHFINDER. Однако доходы у жены депутата также снизились до 650 тысяч рублей, тогда как в 2016-м она задекларировала более 1 миллиона рублей дохода.

Удачным выдался год для депутата Владимира Василенко, который, согласно информации на сайте гордумы, возглавляет ООО "Статус". За прошлый год ему удалось заработать более 3,2 миллиона рублей - на 1,4 млн больше, чем в 2016-м. В списке его имущества квартира площадью 100,6 кв.м. в долевой собственности и четыре автомобиля - "Мерседес Бенц G500", " БМВ Х6", "БМВ 525", "Ниссан Примера". Парк машин, по сравнению с предыдущей декларацией, у депутата Василенко увеличился в два раза. Аналогичные авто, кроме "Мерседес БенцG500", числятся и за супругой депутата, чего не было годом ранее. Ее доход тоже вырос с 275 до 503 тысяч рублей. В собственности по-прежнему два земельных участка (1329 и 1196 кв.м.) для садово-огороднического хозяйства, дача (84,5 кв.м) и жилой дом (65.6 кв.м).





А вот депутат гордумы Иосиф Ефремов заметно потерял в доходах. В декларации за 2017 год фигурирует цифра в размере менее 1 миллиона рублей. В позапрошлом году доход нардепа был больше – около 6,7 миллиона рублей. Правда, список его имущества – 2 земельных участка, 2 дома, квартира, 2 нежилых помещения, люксовый внедорожник – пополнился за счет двух экскаваторов-погрузчиков.



