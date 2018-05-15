В Волгограде бомж пытался украсть из детского сада бассейн

Так называемый русский дом, где гости ЧМ-2018 смогут покушать волгоградские блюда, появится в центре города-героя. Как заявила сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре региона Оксана Маргиани, общепит в формате буфета с местными вкусностями откроется на базе одного из ресторанов в районе пересечения улиц Комсомольская и Чуйкова, сообщает ИА «Высота 102». Однако конкретное заведение пока не называется. Напомним, во время мундиаля в Волгограде, как и во всех остальных 10 городах-организаторах, пройдут гастрономические фестивали. В городе-герое готовится особое, специальное меню для гостей. Это уха из осетра, котлеты из судака, каймак, сталинградская каша из перловки с бычьими хвостами и другие...