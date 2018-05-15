В Волгоградской области экс-глава поселения предстанет перед судом за фиктивный ремонт дорог

Бывший глава администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района готовится предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Как установлено прокурорской проверкой, обвиняемый подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная в х.Заливском Октябрьского района. На самом деле дороги не ремонтировались, а по фиктивным документам подрядчику из бюджета было перечислено около 100 тыс.рублей. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МСО СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину в содеянном бывший глава поселения признал в полном объеме. За инкриминируемые деяния ему грозит до семи лет лишения свободы.



