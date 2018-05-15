Банду бутлегеров из Волгограда отправят надолго в колонию

Сведения о доходах руководства Следственного управления СКР по Волгоградской области за 2017 год появились в открытом доступе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель управления Михаил Музраев из года в год демонстрирует стабильность – список имущества за последние семь лет не претерпевал особых изменений. Заработал в прошлом году Музраев 2,8 млн рублей, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга получила доход в сумме 527 тысяч рублей. По-прежнему на месте у главы СУ СКР японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», который он приобрел еще в 2011 году. В общедолевой собственности у него и супруги находятся 12 соток земли и...