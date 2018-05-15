







В мэрии Волгограда сообщили, что работы на улице Советской действительно организованы в две смены, в том числе в ночное время, когда трафик минимален и работающая техника не создает помех автомобилистам. В официальном комментарии подчёркивается, что шум от работающей дорожной техники не превышает допустимых пределов. Прибывший по указанному адресу наряд полиции не нашел оснований для оформления административного нарушения, однако на время разбирательства дорожники вынуждены были приостановить работу. Выяснилось, что за 20-летний опыт дорожного строительства подрядчик впервые столкнулся с негативной реакцией жителей на ремонт дороги. Из-за ночного инцидента с полицией рабочие потеряли несколько часов. Сегодня на этом участке могли бы уже укладывать выравнивающий слой, а пока здесь продолжает работать фреза. В мэрии подчеркивают, что восстановление дорожного покрытия на улице Советской идет в плановом порядке: участок за участком рабочие снимают старый асфальт, затем укладывают выравнивающий слой. В настоящее время выравнивающий слой уже уложен до улицы Гагарина, начались работы на участке между Гагарина и Комсомольской – здесь сейчас работает фреза, которая снимает старый асфальт до основания. На завершающем этапе на всем протяжении улицы Советской будет уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Неспокойной выдалась минувшая ночь для жителей улицы Советской в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома №25, из-за активных дорожников не спала вся улица. Тяжелая спецтехника соскребала тонкий верхний слой дорожного покрытия, крошка дробилась и затем вся асфальтная «шуга» тут же грузилась в самосвалы. Грохот разносился по всему микрорайону. К полуночи терпение жильцов лопнуло и они вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место проведения работ представителя компании «Астроль ДСК». По словам жителей, он не предъявил документа, дающего право на проведение дорожных работ в ночное время. Вместо извинений представитель компании набросился на жильцов с упреками, что это они мешают выполнять муниципальный заказ, пригрозил подать на них в суд, и обложить штрафами за ночной простой техники. А то, что в доме проживает много пожилых людей и малолетних детей представителя компании абсолютно не волновало. Как сообщила информагентству житель дома №25 по ул. Советская Елена Васильева, эту дорогу в ноябре прошлого года уже ремонтировали. "В отличие от других участков, наша дорога перезимовала хорошо. Нет ни ям, ни трещин. Сейчас рабочие занимаются фактически шлифовкой, сдирают слой на глубину пяти сантиметров и не стесняясь говорят, что строят новую дорогу». Ни претензии жильцов, ни вызов сотрудников полиции не остановили трудовой запал дорожников. Они переместили технику в начало улицы Советской, а в 5 часов утра скреперы и самосвалы вернулись под окна домов со скандальными жильцами и загрохотали в полную силу. Жильцы подали на дорожников заявлению в полицию.