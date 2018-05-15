Фестиваль футбольных болельщиков в Волгограде обеспечат новыми туалетами









На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Волгограде установят 75 туалетов, сообщает ИА "Высота 102". Санитарные модули будут в различных комбинациях: одноместные и 5-6-местные. Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков заверил, что все сооружения будут новые и приличные. Привычных синих кабинок, по его словам, на фестивале футбольных болельщиков не будет. Принято решение от них избавиться. Все новые туалеты останутся на Центральной набережной. Их количество рассчитывалось, исходя из вместимости площадки. Фестиваль болельщиков ФИФА, который пройдет в дни ЧМ-2018, пройдет на площадке набережной, ее вместимость составляет 15 тысяч человек.

Здесь также будет функционировать медпункт. Площадь шатра, где он разместится, составит 100 кв.метров. Там будут дежурить бригады "скорой помощи", обеспеченные всем необходимым оборудованием. Каким - не уточняется.



