Вверх кармашками-2017: мэр Волгограда стал беднее

За 2017 год мэр Волгограда Андрей Косолапов заработал около 2-х миллионов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом отчетном периоде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные гордумой сведения. В 2016 году декларированный доход главы Волгограда составил почти 5 миллионов 700 тысяч рублей, кроме того, именно тогда он приобрел два автомобиля - Hyundai Genesis и TOYOTA LANDCRUISER 200. Помимо автомобилей, в декларации за 2017 год список имущества Андрея Косолапова представлен маломерным судном, автоприцепом, двумя квартирами, зданием аптеки и земельным участком. Супруга мэра при годовом доходе в 366 тысяч рублей владеет автомобилями MERCEDES-BENZGLC 250 D 4MATIC и ГАЗ-3302 с бортовой платформой, а также двумя земельными участками.





Около 1,5 миллиона рублей дохода задекларировал за 2017 год первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников, а его супруга, как и годом ранее, заработала значительно больше - 30 с лишним миллионов рублей. В списке имущества четы Колесниковых - квартиры ( 124,2 , 57,9, 55 кв. м), автодорога и земельные участки в долевой собственности, а также автомобили BMWX5 и Subaru Legacy Outback.





Еще один заместитель главы Волгограда - Алексей Волоцков - показал доход чуть более 1,3 млн рублей, наличие в собственности двух квартир (72,3 и 56,2 кв.м), нежилого помещения (105,9 кв.м) и автомобиля Volkswagen Touareg. Годом ранее доход Алексея Волоцкова был примерно таким же, список имущества также не претерпел изменений. Супруга депутата Волгоградской гордумы в 2017 году заработала 300 тысяч рублей. В собственности у госпожи Волоцковой - земельный участок (1117 кв.м), дом (268,1 кв.м), квартира (39,1 кв.м) и автомобиль KIA RIO.