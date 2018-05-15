



Перечень запрещенных на площадке волгоградского фестиваля болельщиков - FIFA Fan Fest 2018 предметов назвали сегодня на пресс-конференции ответственные чиновники, сообщает ИА «Высота 102». Кроме стандартного набора, в который входит оружие, колющие и режущие предметы, также запрещен любой спортинвентарь (ролики, скутеры и др.), лекарства без рецептов, селфи-палки, треноги для цифровой техники. Полный перечень опубликован на официальном сайте фестиваля болельщиков. Перед входом на территорию фан-феста будут оборудованы камеры хранения, где можно будет оставить лишние вещи.

Отдельно в ходе пресс-конференции рассказали о согласовании сцены и экрана, на котором болельщики смогут смотреть трансляции матчей ЧМ по футболу. Основная проблема заключалась в ярком волгоградском солнце, поэтому экран подобран высочайшего качества. Организаторы обещают, что даже в полдень под палящим солнцем картинка будет отличной. Старая сцена на центральной набережной сейчас демонтируется, так как не соответствует требованиям ФИФА. Высота новой сцены будет 27 метров. В зоне фестиваля болельщиков, который займет территорию на набережной им. 62-й Армии и склоне у центральной лестницы, ведущей к Аллее Героев, будут установлены 42 рамки металлодетекторов, досмотровое оборудование, 4 поста ДПС. Внутри площадки будет вестись видеонаблюдение. С 1 июня приступят к монтажу звукового оборудования. До 10 июня все должно быть готово. Организаторы обещают много сюрпризов, в том числе появление в Волгограде «звезд», чьи имена пока не называются.