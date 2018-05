Оптика «Ростелекома» обеспечила интернетом более 50 тысяч волгоградских семей

Число волгоградских семей, подключивших цифровые услуги «Ростелекома» по оптоволоконным линиям, превысило 50 тысяч. В целом более 400 тысяч домохозяйств в тридцати населенных пунктах Волгоградской области охвачены оптикой и могут подключить телекоммуникационные сервисы оператора для дома, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Один из сервисов – «Интерактивное ТВ» с сотнями телевизионных каналов, в том числе в качестве HD, возможностью управлять просмотром: перематывать эфир, ставить на паузу, смотреть контент из архива за последние трое суток.

«Оптика надежна и имеет потенциал для развития на многие годы вперед, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей наших абонентов», — отмечает директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Высокие скорости позволяют играть в онлайн-игры без задержек и потерь при передаче данных по сети. Напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

