|Происшествия
|15.05.2018 10:32
На юге Волгограда водитель "десятки" и велосипедист попали в больницу после ДТП
Два человека получили травмы в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по имеющимся сведениям, в понедельник в 21:15 на 11 километре дороги “Волгоград - Котельниково” 26-летний водитель “ВАЗ-2110” сбил ехавшего рядом 35-летнего велосипедиста. Оба мужчины с ссадинами и ушибами были доставлены в больницу. Сообщается также, что в госпитализации они не нуждаются.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 11:01
Сведения о доходах руководства Следственного управления СКР по Волгоградской области за 2017 год появились в открытом доступе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель управления Михаил Музраев из года в год демонстрирует стабильность – список имущества за последние семь лет не претерпевал особых изменений. Заработал в прошлом году Музраев 2,8 млн рублей, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга получила доход в сумме 527 тысяч рублей. По-прежнему на месте у главы СУ СКР японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», который он приобрел еще в 2011 году. В общедолевой собственности у него и супруги находятся 12 соток земли и...
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|Происшествия
|15.05.2018 10:48
Двоих мужчин, подозреваемых в поджоге батута в Краснооктябрьском районе, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник в 03:46 возле кафе "Лукоморье", расположенного в доме №9 по улице Гуртьева, двое неизвестных подожгли батут. Следователи Краснооктябрьского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ – “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”. Приметы злоумышленников: 1. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: темная кепка, темная толстовка с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками. 2. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: кепка со светлыми...
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|Расследования
|15.05.2018 10:35
К 9 годам колонии строгого режима приговорил Котовский районный суд 19-летнего местного жителя Виталия Шуплецова за торговлю наркотиками. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФСБ России, в октябре минувшего года сотрудники ведомства совместно с полицейскими задержали молодого человека при продаже 19 граммов марихуаны бойцу Камышинского гарнизона. При обыске у задержанного нашли еще около 2 килограммов растительного наркотика. Приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован.
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|Происшествия
|15.05.2018 10:27 (Обновлено: 15.05.2018 10:27)
Два человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в понедельник вечером на улице Севастопольской. 44-летний водитель грузовика “Renault” с цистерной-полуприцепом при повороте налево врезался в ехавший в том же направлении “Volkswagen Golf”. При столкновении получили травмы 53-летний водитель легкового авто и его и 51-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
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|Расследования
|15.05.2018 10:00
К году колонии общего режима приговорил Калачевский районный суд бывшего начальника обособленного структурного подразделения Калачевский почтамт Волгоградского филиала ФГУП "Почта России" Дмитрия Макарова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Макаров фиктивно оформил на должность начальника резерва Калачевского почтамта своего соседа. Тот на службу не выходил, но зарплата ему регулярно начислялась, а также проводились соцвыплаты. С сентября 2015 года по апрель 2017 года на них израсходовали боле 560 тысяч рублей. Нарушение вскрылось во время ведомственной ревизии. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Калачевскому району регионального...
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|Экология
|15.05.2018 09:21 (Обновлено: 15.05.2018 10:57)
Специалисты приступили к обработке водоемов и зеленых зон в Волгоградской области от кровососущих насекомых. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, особое внимание уделено территории в радиусе 15 километров от стадиона "Волгоград Арена". Здесь впервые будет проведена авиационная противоличиночная (ларвицидная) обработка водоемов. Главная цель - максимально снизить в Волгограде количество мошки и комаров в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что обработка производится экологически безопасным микробиологическим препаратом "Бактицид", рекомендованным к применению Роспотребнадзором. По словам специалистов, это самый эффективный препарат, предназначенный для уничтожения личинок гнуса и комара....
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|Экономика
|15.05.2018 08:05
Мультифункциональное стекло, которое использовалось при строительстве стадиона «Волгоград Арена» и новых остановок, возведенных в Волгограде к ЧМ-2018, станет составной частью «шайбы» в Волгоградском речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «MascoGlass», где производят стеклопакеты, проект кардинального обновления одной из визитных карточек города-героя — здания речпорта — требует и применения «умных» технологий для создания современного дизайна и комфорта гостей и жителей города. Уже больше месяца идет масштабная реконструкция башни Волгоградского речного вокзала. Грандиозное здание, которое венчает огромная панорамная конструкция с обзором на город и Волгу (получившая в народе прозвище «шайба»), начали строить во второй...
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|Общество
|15.05.2018 07:01 (Обновлено: 15.05.2018 08:24)
Автолюбители, которые постоянно курсируют по трассе Суходол-Средняя Ахтуба, отчитались о проведенном ремонте этой дороги. Как рассказали они ИА «Высота 102», конечно, после того, что здесь было еще в марте этого года, картина выглядит гораздо благостнее. Тогда, напомним, жители Волгоградской области поместили этот участок дороги на «Доску позора». «Дыры заделали, но вот ведь парадокс – на следующий день они снова появились. Причем отремонтировали лишь часть трассы, посчитав, видно, что и так сойдет. Спасибо нашим властям за такое отношение к нам!», - заключили волгоградцы. ...
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|Спорт
|14.05.2018 20:26
До начала чемпионата мира по футболу в России остался месяц. ИА "Высота 102" открывает серию публикаций о командах, которые выйдут на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" в рамках мирового турнира. Первыми это предстоит сделать сборным Англии и Туниса (группа G). В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2. АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет...
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|Аналитика
|14.05.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: колокола для храма Александра Невского, отлитые за 30 миллионов рублей пожертвований, заняли место у стройплощадки в центре Волгограда. Про аллею вспомнили: организаторы высадки именных дубов в Комсомольском саду отреагировали на сигнал ИА «Высота 102» и озаботились обновлением табличек. Остаться в ФНЛ: Российский футбольный союз решает судьбу с лицензией команды «Ротор-Волгоград» на следующий сезон. Свободу ракам: за первые недели мая в Волгоградской области полицейские поймали с поличным десятки браконьеров. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Борьба с коррупцией
|14.05.2018 17:57
На 2 млн рублей увеличился бюджет семьи начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2017 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах госслужащего, общая сумма его заработка в минувшем году составила почти 2,6 млн рублей против 1,5 млн рублей в 2016 году. О причинах заметной прибавки в доходах не сообщается. Супруга Олега Гребенюка также обзавелась лишним миллионом рублей, происхождение которого доподлинно известно – это продажа некоего имущества. Всего вторая половина начальника ГУ МЧС по региону заработала в прошлом году чуть более 1,7 млн рублей. В общедолевой собственности четы Гребенюков находится 5...
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|Общество
|14.05.2018 16:42
Одномоментно исчезли таблички с именами известных людей, установленные год назад у высаженных в Комсомольском саду Волгограда сеянцев дуба. Как сообщил ИА "Высота 102" активный житель Волгограда Максим Хмызов, который организовал акцию по посадке молодых дубов, таблички забрали, чтобы привести в порядок. На свое место, но уже в обновленном виде, они вернутся к Дню пионерии, который отмечается 19 мая. Напомним, информагентство в статье "В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки", рассказывало о непрезентабельном виде дубовой аллеи, которая высажена на территории сада параллельно улице Володарского. Тогда сообщалось, что сеянцы...
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|Общество
|14.05.2018 16:20
Обращаться в надзорное ведомство пришлось жительнице Волжского, чтобы получить от пенсионного фонда выплаты, положенные её умершему мужу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, супруг волжанки участвовал в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений и перечислил фонду более 90 тысяч рублей. После его смерти женщина, инвалид 3 группы, обратилась в волжское подразделение ПФР за пенсионными накоплениями супруга. Но ей в выплате отказали. Это произошло в марте прошлого года. После ее обращения в прокуратуру была проведена проверка. В результате руководителя отделения ПФР обязали выплатить женщине деньги. С учетом индексации сумма составила около 200 тысяч рублей. ...
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|Политика
|14.05.2018 16:09
Настоящий ажиотаж вызвал праймериз «Единой России» в рядах сотрудников и руководителей муниципальных и государственных учреждений Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования партии, с особым энтузиазмом отнеслись к возможности стать кандидатами в депутаты гордумы директора школ, библиотекари, воспитатели, педагоги, главные врачи медицинских учреждений и начальники территориальных отделов образования Волгограда. К примеру, документы на участие в предварительном голосовании подали директора школ №№3,5, гимназий №№1,16. От МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского р-на» в депутаты метит руководящий состав – заведующая Галина Веселовская и замдиректора Ольга Толоконникова - та самая депутат Волгоградской городской думы,...
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|Экология
|14.05.2018 15:58
Десять человек, занятых незаконным промыслом подводных обитателей, задержали в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. В километре западнее Суровикино полицейские задержали 61-летнего мужчину. У него изъяли 50-метровую сеть. 36-летний местный житель Старополтавского района взял на промысел снасть покрупнее. 70-метровую сетку он поставил на реке Отрожина Волгоградского водохранилища, северо-западнее села Гмелинка. Еще двоих жителей Среднеахтубинского района задержали участковые по подозрению в браконьерстве. А жителю Октябрьского района...
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14 мая 07:16
Происшествия
15 мая 10:48
15 мая 10:32
На юге Волгограда водитель "десятки" и велосипедист попали в больницу после ДТП
14 мая 08:41
11 мая 10:29
10 мая 13:31
8 мая 09:03
7 мая 15:40
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