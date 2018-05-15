Руководитель СУ СКР по Волгоградской области за семь лет прикипел к японскому внедорожнику





Сведения о доходах руководства Следственного управления СКР по Волгоградской области за 2017 год появились в открытом доступе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель управления Михаил Музраев из года в год демонстрирует стабильность – список имущества за последние семь лет не претерпевал особых изменений. Заработал в прошлом году Музраев 2,8 млн рублей, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга получила доход в сумме 527 тысяч рублей. По-прежнему на месте у главы СУ СКР японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», который он приобрел еще в 2011 году. В общедолевой собственности у него и супруги находятся 12 соток земли и дом площадью 555 квадратных метров.

Доходы двух заместителей руководителя Следственного управления примерно на полмиллиона рублей ниже, чем у шефа. Так, первый заместитель Валерий Сафонов отчитался о том, что заработал в 2017 году 2,3 млн рублей, а другой зам Дмитрий Костин - 2,2 млн рублей.

Другие силовики региона свои заработки еще не рассекретили – на официальных сайтах ведомств декларации пока не опубликованы. О своих доходах отчитался только начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк. Как уже сообщалось, он задекларировал за 2017 год 2,6 млн рублей.



